  • 42 வயதிலும் பிட்டாக இருக்கும் த்ரிஷா.. எப்படி தெரியுமா? அவரே பகிர்ந்த பிட்னஸ் சீக்ரெட்!

42 வயதிலும் பிட்டாக இருக்கும் த்ரிஷா.. எப்படி தெரியுமா? அவரே பகிர்ந்த பிட்னஸ் சீக்ரெட்!

Actress Trisha Fitness Secret: நடிககை த்ரிஷா எப்படி பிட்டாகவும், ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கிறார் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 8, 2026, 05:27 PM IST

42 வயதிலும் பிட்டாக இருக்கும் த்ரிஷா.. எப்படி தெரியுமா? அவரே பகிர்ந்த பிட்னஸ் சீக்ரெட்!

Actress Trisha Fitness Secret: நாம் அனைவரும் உடலை கட்டுக்கோப்பாக வைக்க விரும்புகிறோம். ஆனால், இதற்கு தினமும் உடற்பயிற்சி, நடைபயிற்சி, யோகா, டயட் என தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும். இப்படி தொடர்ந்து விடாமுயற்சியுடன் இதனை கடைபிடித்தாலே நாம் பிட்டாக மாறி முடியும். ஆனால், உடல் எடையை குறைப்பது என்று அவ்வளவு ஈஸியான விஷயம் இல்லை. ஒரு மாதத்தில் உடல் எடை குறையாது. தொடர்ந்து, நீங்கள் பல மாதங்கள் செய்து வந்தால் தான், உடலில் மாற்றங்கள் இருக்கும். அந்த வகையில், கோலிவுட் சினிமாவின் ஆல் டைம் பேவரைடாக இருக்கும் நடிகை த்ரிஷா, உடல் எடையை கட்டுக்கோப்பாகவும் சருமத்தை பொலிவுடனும் பேணி காத்து வருகிறார். இது எப்படி, அவரது பிட்னஸ் சீக்ரெட் என்ன என்பது குறித்து பார்ப்போம். 

Trisha Fitness Secret: த்ரிஷாவின் பிட்னஸ் சீக்ரெட்

நடிகை த்ரிஷா தனது உடல்நலப் பழக்கங்களை குறித்து அடிக்கடி பேசியிருக்கிறார். அவர் கூறியப்படி, த்ரிஷா தனது காலைப் பொழுதை எளிமையாக தொடங்குகிறார். தினமும் ஒரு கிளாஸ் தண்ணீர்  அல்லது ஒரு கிளாஸ் கிரீன் டியூடன்  நாளை தொடங்குவதாக அவர் பகிர்ந்துள்ளார். அவருக்கு டீ, காபி என்பது மிகவும் பிடித்ததாக இருந்தாலும், தினமும் கிரீன் டீ வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார். 

நீரேற்றம் என்பது த்ரிஷாவின் அன்றா வாழ்க்கையில் முக்கிய பகுதியாகும். எனவே, அவர் நாள் முழுவதும் நீரேற்றமாக இருப்பதற்காக தண்ணீர் அதிகமாக குடிப்பதாக கூறியுள்ளார. மேலும், தனது உணவுடன் பழச்சாறுகளை சேர்த்து கொள்வதையும் கூறியுள்ளார். படப்பிடிப்பின்போது, அவர் மூன்று வேளை உணவில் பழச்சாறுகளை சாப்பிடுவதாக கூறியுள்ளார். 

நடிகை த்ரிஷா உணவு பழக்கங்களை பற்றி பேசுகையில்,  எனது தினசரி உணவில் பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் அதிகம் இருக்கும். Fasting இருப்பேன். நான் எப்போதாவது அதிக கலோரி கொண்ட உணவுகளை எடுக்கிறேன். ஆனால், அதனை முடிந்தவரை தவிர்க்கவே விரும்புகிறேன். சமச்சீரான உணவு தான் எனது உடல் எடை சரியாக இருப்பதற்கு காரணம்" என கூறியுள்ளார்.  

உணவு முறையை தவிர, வழக்கமாக உடற்பயிற்சிகளும் அவர் செய்கிறார். யோகா, உடற்பயறிச்சி, கார்டியோ போன்வற்றை தினமும் ஒரு மணி நேரமாவது த்ரிஷா செய்வதாக குறிப்பிட்டுள்ளார். இதன் மூலம் தான், தனது உடலை கட்டுக்கோப்பதாக வைப்பதாக த்ரிஷா கூறியுள்ளார். 40 வயதாகும் த்ரிஷா, அவ்வப்போது வலிமை பயிற்சியும் செய்து வருகிறார்.  சமீபத்தில் நடந்த திருமண நிகழ்ச்சியில் த்ரிஷா கலந்து கொண்டார். அதில் பிட்டாகவும், சரும பொலிவுடனும் இருந்தார்.

Actress Trisha Fitness Secret: 40 வயதுடைய பெண்கள் எப்படி பிட்டாக இருக்கலாம்?

இதுகுறித்து பகிர்ந்த உடற்பயிற்சி பயிற்சியாளர் ரோவ் ஹாம், காலப்போக்கில் பெண்களின் ஈஸ்ட்ரோஜன் குறைகிறது. இதன் விளைவாக தசை நிறை குறைகிறது. இதற்கு வலிமை பயிற்சி முக்கியம். இதன் மூலம், தசைகள் வலுவாக மாறும். மறுபுறம், வழக்கமாக நடைபயிற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும். இது ரத்த ஓட்டத்தில் உள்ள கார்டிசோலின் அளவை குறைக்கும்.

 10 நிமிடம் விறுவிறுப்பான நடைபயிற்சி மூலமே உங்களது ஹார்மோன்களை சமநிலைப்படுத்தும். சிறந்த தூக்கத்திற்கு உதவும். வலிமை பயிற்சி, நடைபயிற்சி இரண்டுமே 40 வயதுடைய பெண்களுக்கு சிறந்த பலனை தரும். வலிமைப் பயிற்சி மற்றும் நடைபயிற்சி இணைந்து இரத்த சர்க்கரை அளவை உறுதிப்படுத்தும்.  ஈஸ்ட்ரோஜன் குறைந்தால், ரத்தத்தில் இன்சூலின் அதிகரிக்கம். 

இன்சூலின் உங்கள் குளூக்கோஸை அதிகப்படுத்தி உடல் பருமனுக்கு வழிவகுக்கிறது. மேலும், நீரிழிவு நோயும் வரலாம்.  எனவே, 40 வயதுடைய பெண்கள் நடைபயிற்சி மேற்கொள்ளுங்கள். ஒரு நாளைக்கு 4000 அடிகள் நடப்பது நல்லது. 40 வயதுடைய பெண்கள் வலிமைய பயிற்சியை 35 முதல் 45 நிமிடங்கள் செய்ய வேண்டும்” என்று கூறினார். 

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

