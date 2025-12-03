யூரிக் அமிலத்தை குறைத்து மூட்டு வலியை முடக்க உதவும் அற்புதமான வீட்டு வைத்தியங்கள்

Uric Acid Home Remedies: இந்த காலத்தில் மனிதர்களை அதிகமாக தாக்கும் வாழ்க்கை முறை நோய்களில் அதிக யூரிக் அமில பிரச்சனையும் ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையாக உள்ளது. உடலில் யூரிக் அமிலத்தின் அளவு அதிகரித்தால், அது மூட்டுவலி, கீல்வாதம் மற்றும் சிறுநீரக கற்கள் போன்ற பல தீவிர பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும். குறிப்பாக மூட்டு வலி போன்ற பிரச்சனைகள் குளிர்காலத்தில் மிகவும் கடுமையானதாகின்றன.
யூரிக் அமில பிரச்சனையை சரியான நேரத்தில் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அப்படி செய்யாவிட்டால், அது படிப்படியாக அதிகரிக்கத் தொடங்குகிறது. இந்த பிரச்சனை பொதுவாக நமது வாழ்க்கை முறை மற்றும் மோசமான உணவுப் பழக்கவழக்கங்களால் ஏற்படுகிறது. இது எலும்புகளுக்கு அதிக சேதத்தை ஏற்படுத்தும். கடந்த காலத்தில், வயதானவர்களிடையே மூட்டு வலி அதிகமாக இருந்தது, ஆனால் இப்போது இளைஞர்களும் இதனால் அவதிப்படுகிறார்கள்.
உடலில் யூரிக் அமில அளவு அதிகரிக்கும் போது, அது மூட்டுகளுக்கு அருகில் படிகங்களாக குவியத் தொடங்குகிறது. இதனால் மூட்டு குருத்தெலும்பு அரிப்பு மற்றும் கடுமையான வலி ஆகியவை ஏற்படுகின்றன. ஆயுர்வேதத்தில், இந்த நிலை கீல்வாதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. குளிர்ந்த காற்று மற்றும் வானிலை மாற்றங்கள் மூட்டுகளில் வீக்கத்தை அதிகரித்து, பிரச்சனையை மோசமாக்குவதாக சமீபத்திய அறிக்கைகள் குறிப்பிடுகின்றன.
மூட்டு வலியைப் போக்க பலர் பல மருந்துகளை நாடுகிறார்கள். எனினும், இந்த மருந்துகள் தற்காலிக நிவாரணத்தை மட்டுமே அளிக்கின்றன. இவற்றால் நிரந்தர சிகிச்சை கிடைப்பதில்லை. மேலும், இவற்றால் உடலில் பல பக்க விளைவுகளும் ஏற்படுகின்றன. ஆனால், ஆயுர்வேத மூலிகைகளை உட்கொண்டால், இயற்கையான வழியில் இந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணலாம். ஏனெனில் இவை பிரச்சினையின் மூல காரணத்தையும் நிவர்த்தி செய்கின்றன.
யூரிக் அமிலத்தைக் குறைக்க உதவும் ஆயுர்வேத மூலிகைகள் பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
யூரிக் அமிலத்திற்கு நிவாரணம் அளிக்கும் ஆயுர்வேத மூலிகைகள்:
கிலாய்: சீந்தில் என்றும் அழைக்கப்படும் கிலாய் வலுவான அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது. இது மூட்டு வீக்கத்தைக் குறைத்து உடனடி வலி நிவாரணத்தை அளிக்கிறது. தினமும் ஒரு கிலோய் சாறு குடிப்பது வலியைக் குறைத்து மூட்டுகளை வலுப்படுத்த உதவுகிறது. மூட்டு வலி மட்டுமல்லாமல் இன்னும் பல நோய்களுக்கு, கிலோய் ஒரு நல்ல மருத்தாக உள்ளது.
வேம்பு: வேம்பு இரத்தத்தை சுத்திகரிக்கிறது. வேப்பிலையில் ஏராளமான அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகள் உள்ளன. வலி உள்ள இடத்தில் வேம்பு இலைகளின் கலவையைப் பயன்படுத்துவது வீக்கத்தைக் குறைக்கிறது. ஆயுர்வேதத்தில், வேம்பு ஒரு வாத எதிர்ப்பு மருந்தாக விவரிக்கப்படுகிறது. இது பாக்டீரியா மற்றும் நச்சுக்களை நேரடியாகத் தாக்கி, யூரிக் அமிலத்தை குறைத்து, வலியை குறைக்கிறது. குளிர்காலத்தில் வேம்பு தேநீர் குடிப்பது கூடுதல் நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளது.
பாகற்காய் சாறு: கீல்வாத நோயாளிகளுக்கு பாகற்காய் சாறு ஒரு சிறந்த மருந்து. அதன் பண்புகள் ஆயுர்வேதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. பாகற்காய் சாறு யூரிக் அமிலத்தை கட்டுகுள் வைப்பதோடு மடுமல்லாமல் இரத்த சர்க்கரை அளவையும் சமநிலைப்படுத்துகிறது. மூட்டு நெகிழ்வுத்தன்மையை ஆதிகரிக்க இதை தினமும் உட்கொள்ளலாம். இரட்டை நன்மைகளுக்கு, காலையில் வெறும் வயிற்றில் பாகற்காய் சாற்றைக் குடிக்க நிபுணர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர்.
பூண்டு: பூண்டு பால் சிறந்த ஆயுர்வேத மருந்துகளில் ஒன்றாகும். அதன் கலவையான குர்குமின் அழற்சி எதிர்ப்பு மருந்தாக செயல்படுகிறது. பூண்டு மூட்டுவலி அறிகுறிகளை 50 சதவீதம் வரை குறைப்பதாக ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன. மூட்டு உயவுத்தன்மையை அதிகரிக்கவும் வலியைப் போக்கவும் தினமும் இரவில் பூண்டு பால் குடிக்கலாம். இது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் பலப்படுத்துகிறது. பச்சை பூண்டைப் பயன்படுத்துவது இன்னும் நன்மை பயக்கும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
மேலும் படிக்க | ஏசியில் குழந்தைகளை உறங்க வைக்கலாமா? விளக்கும் மருத்துவர்!
மேலும் படிக்க | வடை சாப்பிட்டால் ஆபத்தா? 70% இறப்புக்கு இதுதான் காரணம் - மருத்துவர் அலெர்ட்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ