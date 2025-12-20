English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Health
  • யூரிக் அமில பிரச்சனை உள்ளதா? இந்த சுவையான சட்னி சூப்பரான தீர்வா இருக்கும்

யூரிக் அமில பிரச்சனை உள்ளதா? இந்த சுவையான சட்னி சூப்பரான தீர்வா இருக்கும்

Uric Acid Remedy: குளிர்காலத்தில் யூரிக் அமிலப் பிரச்சினை அதிகரிக்கிறது. உடலில் அதிக யூரிக் அமில அளவு கடுமையான மூட்டு வலி மற்றும் வீக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 20, 2025, 04:47 PM IST
  • குளிர்காலத்தில் அதிகரிக்கும் யூரிக் அமிலம்.
  • இதிலிருந்து நிவாரணம் பெற நெல்லிக்காய் சட்னி உதவும்.
  • நெல்லிக்காய் சட்னி செய்வது எப்படி?

யூரிக் அமில பிரச்சனை உள்ளதா? இந்த சுவையான சட்னி சூப்பரான தீர்வா இருக்கும்

Uric Acid Remedy: இன்றைய நவீன காலகட்டத்தில் மக்களை பல வித நோய்கள் பாதிக்கின்றன. இந்த நோய்களால் உண்டாகும் ஆபத்து நாளுக்கு நாள் அதிகமாகி வருகின்றது. மக்களை அதிகமாய் பாதிக்கும் நோய்களில் அதிக யூரிக் அமில பிரச்சனையும் முக்கியமான ஒன்றாக உள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

யூரிக் அமிலத்தின் அளவு உடலில் அதிகரித்தால், அது கீல்வாதம், வீக்கம் மற்றும் மூட்டுகளில் வலி போன்ற பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தும். குளிர்காலத்தில் யூரிக் அமில நோயாளிகள் மருந்துகளுடன் சேர்ந்து அவர்களின் உணவு மற்றும் வாழ்க்கை முறையிலும் சிறப்பு கவனம் செலுத்துமாறு சுகாதார நிபுணர்கள் பொதுவாக அறிவுறுத்துகிறார்கள். யூரிக் அமிலத்திலிருந்து விடுபட குளிர்காலத்தில் உங்கள் உணவில் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு சட்னியைப் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

குளிர்காலத்தில் அதிகரிக்கும் யூரிக் அமிலம்

குளிர்காலத்தில் யூரிக் அமிலப் பிரச்சினை அதிகரிக்கிறது. உடலில் அதிக யூரிக் அமில அளவு கடுமையான மூட்டு வலி மற்றும் வீக்கத்தை ஏற்படுத்தும். மேலும் குளிர்காலத்தில் இந்தப் பிரச்சினை மோசமடைகிறது. இதிலிருந்து நிவாரணம் பெற விரும்பினால், இந்த சட்னியை உங்கள் உணவில் சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.

நெல்லிக்காய் சட்னி

நெல்லிக்காய் சட்னியில் வைட்டமின் சி நிறைந்துள்ளது. இது யூரிக் அமிலத்தைக் குறைக்கும். இதில் உள்ள ஆண்டிஆக்சிடெண்டுகள் அதிக யூரிக் அமிலத்தைக் குறைப்பது மட்டுமல்லாமல் மூட்டு வலியிலிருந்து நிவாரணம் அளிக்கின்றன. கீல்வாதத்தால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளுக்கு நெல்லிக்காய் மிகவும் நன்மை பயக்கும்.

நெல்லிக்காய் சட்னி செய்வது எப்படி?

இந்த சட்னியை தயாரிக்க, 2-3 புதிய நெல்லிக்காய்களை நறுக்கவும். பின்னர், அவற்றை மிக்ஸியில் சிறிது கொத்தமல்லி இலைகள், பச்சை மிளகாய், சீரகம் மற்றும் உப்பு சேர்த்து அரைக்கவும். நீங்கள் விரும்பினால், 1 டீஸ்பூன் வெள்ளை எள் விதைகளையும் சேர்க்கலாம். இந்த சட்னியை தினமும் உங்கள் உணவுடன் சேர்த்து சாப்பிடுவது மிகப்பெரிய நன்மைகளைத் தரும்.

இதை எப்படி உட்கொள்வது?

நெல்லிக்காய் சட்னி தவிர, நெல்லிக்காய் ஜாம் செய்தும் சாப்பிடலாம். அல்லது இரவில் வெதுவெதுப்பான நீரில் 1 டீஸ்பூன் நெல்லிக்காய் பொடியை சேர்த்து உட்கொள்ளலாம். தேனுடன் கலந்து நெல்லிக்காய் சாப்பிடுவதும் நிவாரணம் அளிக்கும். கூடுதலாக, நெல்லிக்காய் கறி, அல்லது ஊறுகாய் செய்தும் உணவில் சேர்க்கலாம்.

அதிக யூரிக் அமிலத்திற்கான காரணங்கள்

யூரிக் அமிலம் அதிகமாவதற்கு பல காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றில்,

- வறுத்த மற்றும் அசைவ உணவுகளை அதிகமாக உட்கொள்வது, 
- சிவப்பு இறைச்சி
- கடல் உணவுகளை அதிகமாக உட்கொள்வது, 
- மது அருந்துதல், 
- பீர் அருந்துதல், 
- இனிப்பு பானங்கள் மற்றும் குளிர்பானங்களை அதிகமாக உட்கொள்வது, 
- அதிகமாக தண்ணீர் குடிப்பது, 
- நீரிழிவு மற்றும் 
- உயர் இரத்த அழுத்தம் போன்ற நோய்கள் மற்றும் 
- சிறுநீரக செயலிழப்பு ஆகியவை அடங்கும்.

