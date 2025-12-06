English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Health
  • குளிர்காலத்தில் வாயுத்தொல்லையை உருவாக்கும் காய்கள்: கிட்டயே போகாதீங்க!

குளிர்காலத்தில் வாயுத்தொல்லையை உருவாக்கும் காய்கள்: கிட்டயே போகாதீங்க!

Vegetables Causing Bloating: குளிர்காலத்தில் வாயுத்தொல்லையை ஏற்படுத்தக்கூடிய காய்கறிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 6, 2025, 05:07 PM IST
  • முட்டைக்கோஸ் ஆரோக்கியத்திற்கு அதிக நன்மை பயக்கும் காயாக கருதப்படுகின்றது.
  • இருப்பினும், வாயுத்தொல்லையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்கள் அதை மிதமாக உட்கொள்ள வேண்டும்.
  • இதில் அதிக அளவு பிரக்டோஸ் உள்ளது.

Trending Photos

முட்டை கலக்கி பிரியரா? பெரும் ஆபத்து உங்களுக்கு தான்.. மருத்துவர் சொன்ன விஷயம்
camera icon7
Half Boil
முட்டை கலக்கி பிரியரா? பெரும் ஆபத்து உங்களுக்கு தான்.. மருத்துவர் சொன்ன விஷயம்
அதிரடி ட்விஸ்ட்: பான் இந்தியா திரையில் கலக்கப் போகும் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ்
camera icon8
Thiruveer
அதிரடி ட்விஸ்ட்: பான் இந்தியா திரையில் கலக்கப் போகும் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ்
ரேஷன் கார்டு : மூத்த குடிமக்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு - மக்களே தவறவிட்டுவிடாதீர்கள்
camera icon10
Ration Card
ரேஷன் கார்டு : மூத்த குடிமக்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு - மக்களே தவறவிட்டுவிடாதீர்கள்
இன்றைய ராசிபலன்: இந்த 2 ராசிகளுக்கு பண வரவு அதிகரிக்கும்!
camera icon13
Rasi Palan
இன்றைய ராசிபலன்: இந்த 2 ராசிகளுக்கு பண வரவு அதிகரிக்கும்!
குளிர்காலத்தில் வாயுத்தொல்லையை உருவாக்கும் காய்கள்: கிட்டயே போகாதீங்க!

Vegetables Causing Bloating: குளிர்காலத்தில் பலருக்கு கடுமையான வாயு மற்றும் மலச்சிக்கல் ஏற்பட்டுவது வழக்கம். உணவு முறைகளில் சில தவறுகளைச் செய்தால் இந்த பிரச்சனை எற்பட வாய்ப்புள்ளது. வெளிப்புற உணவு மட்டுமல்லாமல், வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட சில உணவுகளும் வாயு மற்றும் வீக்கத்தை ஏற்படுத்தும். சிலர், குறிப்பாக குளிர்காலத்தில், இந்த உணவுகளை உட்கொள்வதால் கடுமையான வாயு மற்றும் மலச்சிக்கலை அனுபவிக்க நேரிடும். இது தூக்கம் மற்றும் பிற உடல்நலப் பிரச்சினைகளைப் பாதிக்கும்.

Add Zee News as a Preferred Source

குளிர்காலத்தில் வாயுத்தொல்லையை ஏற்படுத்தக்கூடிய காய்கறிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

பச்சை பட்டாணி

குளிர்காலத்தில் மக்கள் பச்சை பட்டாணியை ஏராளமாக உட்கொள்கிறார்கள். இருப்பினும், அவற்றை அதிகமாக உட்கொள்வது வாயு அல்லது வீக்கத்திற்கு வழிவகுக்கும். நீங்கள் ஏற்கனவே இந்தப் பிரச்சினைகளால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால், பச்சை பட்டாணி உட்கொள்வதைக் கட்டுப்படுத்துவது நல்லது. பட்டாணி கறி அல்லது பராத்தா சாப்பிடுவது வாயு மற்றும் வீக்கத்தையும் ஏற்படுத்தும் என்பது கவனிக்கத்தக்கது.

காலிஃபிளவர்

பலர் குளிர்காலத்தில் காலிஃபிளவரை தங்கள் உணவில் சேர்த்துக் கொள்கிறார்கள். இருப்பினும், வாயு, மலச்சிக்கல், வீக்கம் அல்லது பிற வயிற்றுப் பிரச்சினைகளால் பாதிக்கப்படுபவர்கள் காலிஃபிளவரை மிதமாக உட்கொள்ள வேண்டும். இதில் அதிக அளவு பிரக்டோஸ் உள்ளது. இது வாயு மற்றும் வீக்கத்தை அதிகரிக்கும். ஆகையால் இதை கட்டுப்பாட்டுடன் உட்கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகும்.

சேப்பங்கிழங்கு

நீங்கள் வாயுவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால், சேப்பங்கிழங்கையும் மிதமாக சாப்பிடுவது நல்லது. சேப்பங்கிழங்கில் நார்ச்சத்து அதிகமாக உள்ளது. இது ஜீரணிக்க நீண்ட நேரம் எடுக்கும். இதன் காரணமாக வாயு எளிதில் உருவாகிவிடும், ஆகையால் ஏற்கனவே வாயுத்தொல்லை உள்ளவர்கள் சேப்பங்கிழங்கை அதிகம் சாப்பிடுவது நல்லதல்ல. இது நாள் முழுவதும் வீக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

முட்டைக்கோஸ்

முட்டைக்கோஸ் ஆரோக்கியத்திற்கு அதிக நன்மை பயக்கும் காயாக கருதப்படுகின்றது. இருப்பினும், வாயுத்தொல்லையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்கள் அதை மிதமாக உட்கொள்ள வேண்டும். இதில் அதிக அளவு பிரக்டோஸ் உள்ளது. இது வீக்கம் மற்றும் வாயுவை அதிகரிக்கும். முட்டைக்கோசில் அதிக அளவு நார்ச்சத்தும் உள்ளது. இதன் காரணமாக அது ஜீரணிக்க நீண்ட நேரம் எடுக்கும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | 45 நாளில் 4 கிலோ குறைத்த பெண்! PCOS இருந்தும் வெயிட் குறைத்தது எப்படி?

மேலும் படிக்க | காலை உணவு முதல் கூகுள் வரை டிரெண்டில் 'இட்லி': ஆரோக்கிய நன்மைகளின் லிஸ்ட் இதோ

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

VegetablesBloatinghealthHealth TipsHome Remedies

Trending News