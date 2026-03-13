நோ ஜிம்.. நோ டயட்! 51 வயதிலும் Fit-ஆக இருக்கும் விஜய்.. எப்படி தெரியுமா? சூப்பர் டிப்ஸ்

Actor Vijay Fitness Secret: தமிழ் திரையுலகின் உச்சபட்ச நடிகராக இருப்பவர் விஜய். நடிகர் விஜய் தற்போது அரசியலில் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகிறார். தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சி தொடங்கியதில்லை இருந்தே பிஸியாக இருந்து வருகிறார்.
நடிகர் விஜய்
அதுவும் தற்போது தேர்தல் நெருங்கி வருவதால், ஒவ்வொரு மாவட்டங்களுக்கு சென்று பரபரப்புரை மேற்கொண்டு வருகிறார். இதற்கிடையில், அவர் கடைசியாக நடித்த ஜனநாயகன் படம் ஜனவரி மாதம் பொங்கலுக்கு வெளியாக இருந்தது. ஆனால், சென்சார் போர்டு பிரச்னைகளால் படம் வெளியாகுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. தற்போது வரை, படத்தில் வெளியிடுவதில் சிக்கல் நீடித்து வருகிறது. இப்படியாக பிஸியாக இருக்கும் விஜய், உடலை பிட்டாகவே வைத்து வருகிறார்.
துருதுறுப்புடனும், துள்ளலுடனும் இருக்கிறார் விஜய். இப்போதெல்லாம் 35 முதல் 40 வயதை கடந்தாலே சோர்வு, தசைகள் தளர்த்தால், தொப்பை விழுதல் ஆகியவை இருக்கிறார். ஆனால், நடிகர் விஜய் 51 வயதிலும் தனது உடம்பை மெயின்டைன் செய்து வருகிறார். இந்த அளவிக்கு விஜய் தனது உடம்பை எப்படி பிட்டாக வைத்திருக்கிறார் என்பதை பார்ப்போம்.
நடிகர் விஜயின் பிட்னஸ் சீக்ரெட்
நடிகர் விஜயின் பிட்னஸ் சீக்ரெட்டை பொறுத்தவரை, அவர் தீவிர உடற்பயிற்சி எதுவும் செய்வதில்லை. அவரது உடற்பயிற்சி லேசான கார்டியோ, 10 முதல் 40 நிமிடங்கள் நடைபயிற்சி செய்கிறார். சில நேரங்களில் ஜாக்கிங் மேற்கொள்கிறார். வலிமை பயிற்சிகளையும் வீட்டிலேயே செய்கிறார். மேலும், விஜய்க்கு ஜிம்மிற்கு செல்லும் பழக்கம் இல்லையா. விஜய் தினமும் நடைபயிற்சி, பிற உடற்பயிற்சிகளை மட்டுமே செய்து வருகிறார்.
ஜிம் பாடி போன்று அதிக தசையுடன் இருக்க விஜய்க்கு பிடிக்காதாம். எனவே, ஹெவியாக வெயிட் லிப்டி செய்யாமல், மிதமாகவே செய்து வருகிறாராம். படப்பிடிப்பு அல்லது பயண நாட்களில் விஜய் தீவிரமான உடற்பயிற்சிகளை செய்ய மாட்டாராம். அதற்கு பதிலாக சிறிய அளவிலான நடைபயிற்சிகள், உடல் ரீதியாக சுறுசுறுப்பா இருப்பது போன்றவற்றுக்கு முன்னுரிமை கொடுப்பாராம்.
டயட்
விஜய் பெரிய அளவில் டயட்டில் இருக்க மாட்டாராம். அவர் வீட்டு உணவுகளை பெரும்பாலும் விரும்புகிறார். விஜய் காலையில் இட்லி, முட்டை, பழங்கள், வேர்க்கடலை, இளநீர் போன்ற உணவுகளுடன் தொடங்குகிறார். மதிய உணவில் கார்போஹைட்காக வெள்ளை சாதம், காய்கறிகள், மீன் அல்லது கோழி போன்ற புரதம் நிறைந்த உணவுகளை எடுத்துக் கொள்கிறார். இரவு உணவாக சூப், சாலட்களை அவர் சாப்பிடுகிறார். அவர் பெரும்பாலும் ஸ்நாக்ஸ் டைமில் பழங்களை விரும்பி சாப்பிடுவாராம்.
விஜய் சங்கீதா விவாகரத்து விவகாரம்
விஜயின் மனைவி சங்கீதா அண்மையில் செங்கல்பட்டு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். அதாவது, விவகாரத்து கோரி மனு தாக்கல் செய்தார். விஜய் தன்னை மன ரீதியாக துன்பப்படுத்தியதாகவும், ஒரு நடிகையுடன் உறவில் இருப்பதாகவும் சங்கீதா குற்றச்சாட்டியுள்ளார். மேலும், தன்னை நீலாங்கரை வீட்டில் வசிக்கவும் அனுமதி கொடுக்க வேண்டும் என விஜய் உத்தரவிட கோரி மனு தாக்கல் செய்துள்ளார். இப்படியாக சங்கீதா விவகாரத்து விவகாரம் பேசும் பொருளாக மாறி உள்ளது. சமீபத்தில் கூட நடந்த கட்சி பிரச்சார கூட்டத்தில், சங்கீதா விவாகரத்து விஷயம் குறித்து பேசியிருந்தார். இந்த வழக்கு ஏப்ரல் மாதம் செங்கல்பட்டு குடும்ப நல நீதிமன்றத்துக்கு விசாரணைக்கு வரும் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
