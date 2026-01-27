ஜிம்மிற்கு செல்லாமல்.. 30 கிலோ உடல் எடையை குறைத்த பிரபலம்.. சூப்பர் டிப்ஸ்

Instagram Influencer 30 kgs Weight Loss Tips: இன்றைய காலத்தில் இளைஞர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை பலருக்கும் முக்கிய பிரச்னையாக இருப்பது உடல் பருமன். உடல் பருமானால் பலரும் பாதிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதனால், எப்படியாவது உடல் எடையை குறைக்க வேண்டும் என பலரும் முயற்சித்து வருகின்றனர். இதற்காக ஜிம், யோகா போன்றவற்றை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். ஆனால், உடல் எடையை குறைப்பது என்பது எளிதான காரியம் அல்ல. இதற்கு பல மாதங்கள் எடுக்கும். இந்த நிலையில், ஊட்டச்சத்து நிபுணர் ஒருவர் 8 மாதங்களில் 30 கிலோ வரை குறைத்துள்ளார். ஜிம்மிற்கு செல்லாமலேயே வீட்டில் இருந்தபடியே 30 கிலோ எடை வரை அவர் குறைந்துள்ளார். மேலும், எந்த ஒரு ஆடம்பர டயர்ட்டை அவர் பின்பற்றவர்கள். நாம் வீட்டில் தினமும் சாப்பிடும் உணவின் மூலமே அவர் உடல் எடையை குறைத்துள்ளார். அவர் 10 விஷயங்களை மட்டும் கடைபிடித்துள்ளார். அவை என்னென்ன விஷயங்கள் என்று பார்ப்போம்.
10 விஷயங்கள் என்னென்ன?
முதலில் இரவில் தூங்குவதற்கு முன்பு சுடு தண்ணீரில், எலுமிச்சை சாற்றை ஊற்றி கலந்து குடிக்க வேண்டும். அதாவது, லெமன் டீ தூங்குவதற்கு முன்பு குடிக்க வேண்டும். லெமன் டீ நச்சுகளை வெளியேற்றி, செரிமானத்தை மேம்படுத்துகிறது. இரவில் குடிக்கும்போது செரிமானத்தை மேம்படுத்தும்.
இரண்டாவது தினசரி உணவில் உப்பு மற்றும் சர்க்கரையை குறைக்க வேண்டும் அதிகபடியான தண்ணீர், உப்பை சாப்பிடுவது உங்களின் இன்சுலின் அளவை அதிகரிக்கும். உடலில் அதிக கொழுப்பை சேகரிக்கும். மாலை 6 மணிக்குள் மேல் உப்பு, சர்க்கரை இல்லாமல் சாப்பிட்டு வந்தார்.
மூன்றாவது, ஒவ்வொரு நாள் மாலையிலும் 20 முதல் 30 நிமிடங்கள் நடைபயிற்சி மேற்கொண்டுள்ளார். இரவு உணவிற்கு பிறகும் சில நிமிடங்கள் நடைபயிற்சி மேற்கொள்கிறார். இது செரிமானத்தை அதிகரிக்கும். கலோரியை குறைக்கும்.
நான்காவது, இரவில் கார்போஹைட்ரேட் கொண்ட உணவை எடுத்து கொள்வதில்லை. முட்டை, பருப்பு, பன்னீர், டோஃபு ஃப்ரை போன்றவற்றை எடுத்து கொண்டுள்ளார். இரவு 7 மணிக்கு பிறகு கார்போஹைட் உணவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது. புரதம் அதிகம் உள்ள உணவுகளை சாப்பிடலாம்.
ஐந்தாவது சிறந்த தூக்கம். சிறந்த தூக்கம் உடல் எடையை குறைக்க உதவும். இது கொழுப்பு சேமிப்பதை தடுக்க உதவும். ஆறாவதாக, பானங்களை தவிர்ப்பது நல்லது. இதற்கு பதிலாக கிரீன் டீ, இஞ்சி டீ குடிப்பது சிறந்தது. குறிப்பாக, இரவில் குடிப்பது செரிமானத்திற்கு நல்லது. எட்டாவதாக, படுக்கும்போது, சுவற்றின் மீது கால்களை தினமும் 10 நிமடங்கள் வைப்பது செரிமானத்திற்கு நல்லது.
இரவு உணவு முடித்த பிறகு, எந்த ஒரு snacks-ஐ சாப்பிடக் கூடாது. மெக்னீசியத்தை வழக்கமாக எடுத்து கொள்ளுங்கள். மன அழுத்தம், செரிமானத்திற்கு மெக்னீசியம் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது என குறிப்பிட்டுள்ளார். இப்படியாக 8 மாதத்தில் 30 கிலோ எடையை ஊட்டச்சத்து நிபுணர் குறைத்துள்ளார்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
