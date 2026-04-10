இந்த தவறுகளை பண்ணாதீங்க.. 42 வயதிலும் ஃபிட்டாக இருக்கும் விஜயலட்சுமி.. டிப்ஸ் இதோ

Actress Vijayalakshmi Fitness Secret: இன்றைய காலத்தில் உடல் பருமானால் பலரும் பல்வேறு பிரச்னைகளை சந்தித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, இளைஞர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை பலரும் உடல் பருமனால் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். இதனால், எப்படியாவது உடல் எடையை குறைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் தீவிர டயட், உடற்பயிற்சி போன்றவற்றை செய்து வருகின்றனர்.
ஆனால், இதனை ஒருநாள் செய்துவிட்டு மறுநாள் செய்யாமல் இருப்பதால் எந்த ஒரு பயனும் இல்லை. தொடர்ந்து டயட், உடற்பயிற்சி செய்தால் மட்டுமே உடல் எடையை குறைக்க வேண்டும். அந்த வகையில், நடிகை விஜயலட்சுமி 42 வயதிலும் பிட்டாக இருக்கிறார். இவரின் பிட்னஸ் சீக்ரெட் என்ன என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
விஜயலட்சுமியின் பிட்னஸ் சீக்ரெட்
தனது பிட்னஸ் சீக்ரெட் குறித்து விஜயலட்சுமி பகிர்ந்திருக்கிறார். அதாவது, இது தொடர்பாக விஜயலட்சுமி வீடியோ ஒன்றையும் வெளியிட்டுள்ளார். விஜயலட்சுமி கூறுகையில், ஜிம்மில் உடற்பயிற்சி செய்யும்போது, ஒவ்வொரு ரெப்பும் கவனமாக செய்து கொள்வேன். நன்கு மூச்சுவிடுவேன். ஒவ்வொரு மூச்சையும் கவனமாக விடுவேன். ஒவ்வொரு ரெப்பும் செய்யும்போது விழிப்புணர்வுடன் செய்து கொள்வேன் என்றார். புதிதாக ஜிம் செல்பவர்கள் அவசரமாக உடற்பயிற்சி செய்வார்கள்.
அப்படியில்லாமல் நிறுத்தி நிதானமாக சரியான முறையில் பயிற்சியையும் செய்ய வேண்டும் என்றார். தொடர்ந்து தனது உடற்பயிற்சி குறித்து பேசும் விஜியலட்சுமி, உடற்பயிற்சி செய்யும்போது மொபைல் பயன்படுத்துவது, பேசுவதை தவிர்க்க வேண்டும். இது நம் கவனத்தை சிதைக்கும். எனவே, மொபைல் பேசுவது போன்றவற்றில் கவனம் செலுத்தாமல் உடற்பயிற்சியில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று கூறுகிறார்.
ஜிம்மில் செய்யும் தவறுகள்
மேலும், ஜிம்மில் நான் கடினமாக உழைக்க மாட்டேன் எனக் கூறிய அவர், மாறாக ஸ்மார்ட்டாக உழைப்பேன் எனக் கூறினார். மேலும், நாம் உடற்பயிற்சி செய்யும்போது, நம்முடைய தசைகள் சேதம் அடையும். அதன்பின், நாம் எவ்வளவு நேரம் ஓய்வெடுக்கிறோம் என்பது மிகவும் முக்கியம். இதுதான் உங்கள் தசைகளுக்கு சரியான மாற்றமாக இருக்கும். தசைகள் சேதத்தை சரி செய்ய தூக்கம் என்பது மிகவும் முக்கியம். எனவே, நாம் தூங்கும்போது, ஜிம்மில் சேதப்படுத்திய தசைகள் பழுது நீங்கி சீராகும்.
மேலும், நாம் posture-ல் உடற்பயிற்சி செய்கிறோம் என்பது முக்கியம். தவறான posture-ல் உடற்பயிற்சி செய்வது தசைக்கான வலியை தான் கொடுக்கும். இதனால் எந்த ஒரு பலனையும் கிடைக்காது. எனவே, சரியான posture-ல் உடற்பயிற்சி செய்யும்போது உங்களின் தசை வலியை குறைக்கும். மேலும் உடற்பயிற்சி செய்வது முன்பு strech செய்வதும் முக்கியம் என்றார் விஜயலட்சுமி.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ