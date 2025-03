54 கிலோவை 11 மாதங்களில் குறைத்த பெண்... உடல் எடையை அவர் கரைத்தது எப்படி?

Weight Loss Journey: உடல் எடை குறைப்பு நடவடிக்கை என்பது ஒவ்வொருவருக்கும் சிறு சிறு விஷயங்களில் கூட வித்தியாசப்படலாம். ஒவ்வொருவரின் உடல்நலனும் வித்தியாசமானது என்பதே அதற்கான காரணமாகும். இருப்பினும், ஒருவரின் உடல் எடை குறைப்பு பயணத்தை அறிந்துகொண்டால் நிச்சயம் உங்களுக்கு ஊக்கம் அளிக்கும் எனலாம்.

Weight Loss Journey: வாரத்திற்கு 1 கிலோ

அந்த வகையில், அமெரிக்காவின் ஜார்ஜியா மாகாணத்தில் உள்ள அட்லான்டா நகரைச் சேர்ந்த Allyson Taft என்ற பெண்ணின் உடல் எடை குறைப்பு பயணம் குறித்து இங்கு காணலாம். அவர் வாரத்திற்கு சுமார் 1 கிலோவை குறைத்ததில், 11 மாதங்களில் 54 கிலோவை குறைத்துள்ளாராம். இதுகுறஇத்து அவர் தனது X தளத்தில் பதிவிட்டிருந்தார்.

Weight Loss Journey: 11 மாதங்களில் 54 கிலோ

அந்த பதிவில் அவர் உடல் எடையை குறைப்பதற்கு முந்தைய புகைப்படத்தையும் இணைந்திருந்தார், உடல் எடையை குறைத்ததற்கு பிந்தைய புகைப்படத்தையும் இணைத்திருந்தார். அவர் 11 மாதங்களில் 54 கிலோவை எப்படி குறைத்தேன் என பலரும் தனிப்பட்ட முறையில் கேட்டு வருவதாகவும், எனவே அவர் அதுகுறித்த தகவல்களை அந்த தொடர் பதிவுகளாக பதிவிட்டிருந்தார்.

Weight Loss Journey: 6 விஷயங்களை செய்ய நினைத்த அந்த பெண்

வாழ்க்கையில் அவருக்கு இந்த 6 விஷயங்களை செய்தாக வேண்டும் என திட்டமிட்டுள்ளார். முதல் விஷயம், அவர் கவர்ச்சிகரமான தோற்றத்தை பெற வேண்டும் என நினைத்துள்ளார். இதனாலேயே அவர் உடல் எடையை குறைத்துள்ளார். இதைத் தாண்டி, மற்றவர்களை என்டர்டெயின் செய்வதற்கான திறனை வளர்த்துக்கொள்வது, சுவாரஸ்யமானவராக இருப்பது, பேச்சுத்திறனை சிறப்பாக்கிக் கொள்வது / மக்களிடையே சௌகரியமாக இருப்பது, நல்ல உடையை உடுத்துவது, ஹீல்ஸ் அணிந்து நடப்பது... இந்த 6 விஷயங்களை கண்டிப்பாக செய்தாக வேண்டும் என்பதை அவர் திட்டமிட்டுள்ளார்.

