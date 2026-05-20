/அதிரடி படத்திற்காக 15 கிலோ எடை குறைத்த பசில் ஜோசப்.. எப்படி தெரியுமா? சீக்ரெட் டிப்ஸ்

Actor Basil Joseph Weight Loss: 'அதிரடி' படத்திற்காக பசில் ஜோசப் கிட்டதட்ட 15 கிலோ வரை உடல் எடையை குறைத்துள்ளார். கிட்டதட்ட 10 மாதத்தில் தீவிர உடற்பயிற்சி, டயட் மூலம் உடல் எடையை பசில் ஜோசப் குறைத்துள்ளார். இவர் எப்படி குறைத்தார், இவரின் டயட் சீக்ரெட் குறித்து இத்ந தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
Actor Basil Joseph Weight Loss: இன்றைய காலத்தில் உடல் பருமன் என்பது பெரும் பிரச்னையாக இருக்கிறது. உடல் பருமனால் சிறுவர்கள், இளைஞர்கள், பெரியவர்கள் என பல்வேறு பிரச்னைகளை சந்தித்து வருகின்றனர். இதனால் எப்படியாவது உடல் எடையை குறைக்க வேண்டும் என பல்வேறு டயட், உடற்பயிற்சிகளை பலரும் செய்து வருகின்றனர். இதற்காக உடல் எடையை தீவிரமாக குறைத்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், மலையாள நடிகர் பசில் ஜோசப் 15 கிலோ வரை குறுகிய காலத்திலேயே அவர் குறைத்துள்ளார். அவரின் பிட்னஸ் டயட், உடற்பயிற்சி குறித்தும் இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
பசில் ஜோசப், டோவினோ தாமஸ் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவாகி இருக்கும் படம் அதிரடி. அதிரடி படம் தமிழிலில் வரும் மே 22ஆம் தேதி வெளியாக உள்ளது. இத்ந படத்தில் பசில் ஜோசப் முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார். இந்த படத்தில் கல்லூரி மாணவராக பசில் ஜோசப் நடித்துள்ளார். இதனால், அவர் தனது உடல் எடையை 15 கிலோ வரை குறைத்துள்ளார்.
தனது உடல் எடை குறைப்பு பற்றி பேசிய பசில் ஜோசப், ”அதிரடி படத்தில் கல்லூரி மாணவராக நடிக்க வெறும் மேக்அப் மட்டும் போதாதது. அந்த கதாபாத்திரத்தை நம்பகத்தன்மையாக மாற்றுவதற்கு உடல் ரீதியான மாற்றம் அவசியம். அதிரடி படத்திற்காக கிட்டதட்ட 15 கிலோ உடல் எடையை குறைத்தேன். அதாவது, 75 கிலோவில் இருந்து 60 கிலோ எடையுடன் தற்போது இருக்கிறேன். 15 கிலோ உடல் எடையை குறைக்க 10 மாதங்கள் ஆனது. உடல் எடை குறைப்பு பயணத்தில் தினமும் இரண்டு மணி நேரம் உடற்பயிற்சி செய்தேன்.
மரபு காரணங்களால் எனக்கு சீக்கிரமாகவே எடை அதிகரித்துவிடும். அதே நேரத்தில், உடல் எடையும் சீக்கிரம் குறையாது. இதனால், உடல் எடையை குறைக்க பல மாதங்கள் ஆகிவிட்டது. மேலும், 16 மணி நேரம் சாப்பிடாமல் இருந்தேன். மீதமுள்ள 14 மணி நேரம் டயட்டில் உள்ள உணவுகளை மட்டுமே சாப்பிட்டேன். சுகர் கட், குறைவான எண்ணெய் உணவுகளை என்ற டயட்டில் இருந்தேன்.
அன்றாடம் 2 மணி நேரம் உடற்பயிற்சி செய்கிறேன். தினமும், 10 கிலோ மீட்டர் வரை நடைபயிற்சி செய்வேன். இவற்றுடன் கார்டியோ, 1000 கலோரி வரை வலிமைக்கான பயிற்சிகளை செய்து வருகிறேன். 5 கிலோ மீட்டருக்கு ரன்னிங் போன்றவற்றை தினமும் செய்தேன்" என்று கூறினார்.
நிபுணர்களின் கூற்றுப்படி, உடல் எடையை குறைக்க நினைப்பவர்களுக்கு உணவு கட்டுப்பாடு என்பது அவசியம். குறிப்பாக, உடல் எடை குறைப்பில் அதிக கலோரி கொண்ட உணவுகளை தவிர்க்க வேண்டும். குறிப்பாக, துரித உணவுகள், அதிக எண்ணெய் கொண்ட உணவுகளை தவிர்க்க வேண்டும். அதே நேரத்தில், ஒவ்வொரு வேளை உணவில் ப்ரோட்டீன் கட்டாயம் இடம்பெற வேண்டும்.
அதோடு, சரிவிகித உணவுகளை எடுத்துக் கொள்வது முக்கியம். மருத்துவரை உங்களுக்கான டயட்டை நீங்கள் அன்றாடம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். மேலும், தினமும் உடற்பயிற்சி என்பது மிகவும் அவசியம். தினமும் நடைபயிற்சி, வலிமைக்கான பயிற்சிகளை நீங்கள் கட்டாயம் செய்ய வேண்டும். இதனிடையே, இணையதளங்கள், சமூக வலைதளங்களில் பரவும் எடை குறைப்பு டயட் முறையான நம்ப வேண்டாம். மருத்துவர் அல்லது ஊட்டச்சத்து நிபுணரின் ஆலோசனையுடன் சரியான டயட் திட்டத்தை பின்பற்றுவது உடல் நலத்திற்கு நல்லது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
1) கேள்வி - பசில் ஜோசப் அதிரடி படத்திற்காக எவ்வளவு உடல் எடையை குறைத்தார்?
பதில் - அதிரடி படத்திற்காக பசில் ஜோசப் 15 கிலோ வரை உடல் எடையை குறைத்துள்ளார்.
2) கேள்வி - பசில் ஜோசப்பின் டயட் முறை என்ன?
பதில் - பசில் ஜோசப் 16 மணி நேர இடைவெளி உணவு முறை (basil joseph) பின்பற்றியதாக தெரிவித்தார். புரோட்டீன் அதிகம் கொண்ட உணவுகளை சாப்பிட்டு வந்துள்ளார்.
3) கேள்வி - பசில் ஜோசப்பின் உடற்பயிற்சிகள் என்ன?
பதில் - பசில் ஜோசப் தனது உடல் எடை குறைப்பு பயணத்தில் நடைபயிற்சி, ரன்னிங், வலிமைக்கான பயிற்சிகளை செய்து வந்துள்ளதாக தெரிவித்தார்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)