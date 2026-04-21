English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Health
உடற்பயிற்சி செய்யாமல் உடல் எடையை குறைக்க சூப்பர் டிப்ஸ்.. ஒரே மாதத்தில் செம Change!

Weight Loss Tips Without Exercise: உடற்பயிற்சி செய்யாமல் எப்படி உடல் எடையை குறைக்க முடியும் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம். இதுகுறித்து நிபுணர்களும் சில கருத்துகளை பகிர்ந்துள்ளனர்.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 21, 2026, 06:51 PM IST
  • உடல் எடையை குறைக்க உணவு கட்டுப்பாடு என்பது மிகவும் அவசியம்
  • உடற்பயிற்சி செய்துவிட்டு, துரித உணவுகளை சாப்பிட்டால் உடல் எடை குறையாது.
  • எனவே, உடல் எடை குறைப்பு பயணத்தில் டயட் என்பது மிகவும் முக்கியம்

Weight Loss Tips Without Exercise: இன்றைய காலத்தில் இருக்கும் வாழ்க்கை முறை சூழல் போன்ற காரணங்களால் அனைவருக்கும் உடல் பருமன் என்பது பெரும் பிரச்னையாக இருக்கிறது. குறிப்பாக, தற்போது வீட்டில் இருந்து வேலை பார்ப்பது மற்றும் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து நீண்ட நேரம் வேலை பார்ப்பது போன்ற காரணங்களால் உடல் பருமன் ஏற்படுகிறது. அதோடு இல்லாமல், நாம் சாப்பிடும் சாப்பாட்டின் மூலம் உடல் எடை அதிகரிக்கும். 

Add Zee News as a Preferred Source

உடல் பருமன்

துரித உணவுகள், இனிப்புகள், டீ, காபி சாப்பிடுவது உடல் எடையை அதிகரிக்கும். இதற்காக உடற்பயிற்சி, டயட்டில் இருப்பது மிகவும் முக்கியம். டயட், உடற்பயிற்சியை நீண்ட நேரம் செய்தால் மட்டுமே உடல் எடையை குறைக்க முடியும். இதற்கு பொறுமையும், தொடர்ந்து செய்வதும் மிகவும் முக்கியம்.   உடல் எடையை குறைக்க பலரும்  யோகா, உடற்பயற்சி , ஜிம் செல்கின்றனர். 

ஆனால்,  இதையெல்லாம் விட,  உணவு கட்டுப்பாடு என்பது மிகவும் முக்கியம். உடற்பயிற்சி செய்துவிட்டு, துரித உணவுகளை சாப்பிடுவது ஒருபோதும் உடல் எடையை குறைக்காது என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். எனவே, உணவு கட்டுப்பாடு மிகவும் அவசியம்.  உணவில் நீங்கள் கவனம் செலுத்தினாலோ உடல் எடையை குறைக்க முடியும். எனவே, உடற்பயிற்சி என எதுவும் செய்யாமல்  உடல் எடையை குறைக்க சில வழிகள் உள்ளன. அது என்னென் என்பது குறித்து பார்ப்போம். இதுகுறித்து மருத்துவர் அருண்குமார் விளக்கம் அளித்துள்ளார். 

நிபுணர்கள் சொல்வது என்ன?

உடல் எடை குறைப்பு குறித்து இன்ஸ்டாகிராமில்  மருத்துவர் அருண்குமார் வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார். அவர் கூறுகையில்,  உடலில் உள்ள கொழுப்புகளை குறைக்க ஜிம்முக்கு சென்று உடற்பயிற்சி செய்வதால் மட்டுமே உடல் எடையை குறைக்க முடியாது. உடலில் உள்ள கொழுப்புகளை குறைக்க டயட் மிகவும் முக்கியம். உணவு கட்டுப்பாடு மூலம் தான் உடல் எடையை குறைக்க முடியும். கலோரி தட்டுப்பாடு, இன்சூரிலின் கட்டுப்பாடு ஏற்படும்போது, அதீத கொழுப்பு ஏரிசக்தியாக மாறி எனர்ஜி கொடுத்து உங்களுக்கு கொழுப்புகள் குறையும். 

உடற்பயிற்சி என்பது வலிமைக்கான பயிற்சி மட்டுமே.  உடற்பயிற்சியால் அதிகமான கலோரிகளை குறைக்க முடியாது.  டயட் மூலம் மட்டுமே உடல் எடையை குறைக்க முடியும்.  ஒரு மணி நேரம் நடைபயிற்சி சென்று குறைக்கும் கலோரிகளை, நீங்கள் டீ, வடை சாப்பிட்டால் கலோரிகள் அதே அளவுக்கு ஏறும். 45 மணி  நிமிடம் jogging செய்து ஏரிக்கு கலோரியை ஜூஸ், பிஸ்கேட் சாப்பிட்டால் கலோரிகள் கூடும். 

ஒன்றரை மணி நேரம் ஜிம்மில் ஒர்க் அவுட் செய்து குறைக்கும் கலோரியை, ஒரு பிளேட் பிரியாணி சாப்பிட்டால், அது tally ஆகிடும். பெரிய பெரிய விளையாட்டு வீரர்களை உடலை கட்டுக்கோப்பாக வைக்க டயட்டில் இருக்கின்றனர். உடலில் இருக்கும் கொழுப்புகளை குறைக்க உணவு கட்டுப்பாடு என்பது அவசியம்" என்று கூறினார்.

இதையெல்லாம் விட, உடற்பயிற்சி செய்யாமல் உடல் எடையை குறைக்க டீ, காபி தவிர்க்க வேண்டும். சர்க்கரை சாப்பிட கூடாது. மேலும், எண்ணெய்யில் செய்யப்படும் வடை, போன்டா, பஜ்ஜி போன்றவற்றை கட்டாயம் தவிர்க்க வேண்டும். மேலும், ஒரே இடத்தில் நீண்ட நேரம் அமரக் கூடும். அப்படி செய்தால் தொப்பை ஏற்பட அதிக வாய்ப்புள்ளது. மேலும், carbs-ஐ குறைத்து ப்ரோட்டீன், புரதச்சத்தை அதிகம் உணவில் சேர்க்க வேண்டும்.  மேலும், பழங்கள், காய்கறிகளை கட்டாயம் உணவில் சேர்க்க வேண்டும் என நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.

 

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)    

 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

 

 

About the Author
weight lossWeight Loss Tips LatestWeight Loss Without ExerciseWeight Loss Diet

Trending News