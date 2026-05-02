12 மாதத்தில் 32 கிலோ எடை குறைத்த பிரபலம்.. டயட் சீக்ரெட் இதோ.. ட்ரை பண்ணுங்க

Kiss Movie Fame Mukund Weigth Loss: இன்றைய காலத்தில் உடல் பருமன் என்பது பெரும் பிரச்சனையாகவே இருக்கிறது. உடல் பருமனால் இளைஞர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை பல்வேறு பிரச்சனைகளை சந்தித்து வருகின்றனர். நான் எப்படியாவது உடல் எடையை குறைக்க வேண்டும் என்பதற்காக தீவிரமான டயட் உடற்பயிற்சி போன்றவற்றை செய்து வருகின்றனர். ஆனால் உடல் எடையை குறைப்பது என்பது அவ்வளவு ஈஸியான விஷயம் கிடையாது. இந்நிலையில், இன்ஸ்டாகிராம் பிரபலம் 33 கிலோ வரை உடல் எடையை குறைத்துள்ளார். அதாவது கிஸ் படத்தில் நடித்த முகுந்த் ரமேஷ் 33 கிலோ வரை உடல் எடையை குறைத்துள்ளார். எனவே இவரின் சீக்ரெட் குறித்து தெரிந்து கொள்வோம்.
33 கிலோ வரை உடல் எடையை குறைத்த பிரபலம்
சின்னத்திரை மூலம் வெள்ளி திரைக்கு சென்றவர் முகுந்த் ராஜேஷ். இவர் சின்னத்திரையில் சூப்பர் சிங்கர் நிகழ்ச்சி மூலம் பிரபலமானவர். மேலும் இவருக்கென இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் லட்சக்கணக்கில் பாலோவர்ஸ் உள்ளனர். வெள்ளித்திரையில் கவின் நடித்த கிஸ் படத்தில் முகுந்த் ராஜேஷ் நடித்துள்ளார். கிஸ் படத்தின் மூலம் மிகவும் பிரபலமானவர் முகுந்த் ராஜேஷ். இவர்தான் சமீபத்தில் 111 கிலோவில் இருந்து 79 கிலோ வரை எடையை குறைத்திருக்கிறார்.
25 வயதாகும் முகுந்த் ராஜேஷ் 33 கிலோ வரை உடல் எடையை குறைத்துள்ளார். கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடம் தொடர்ச்சியாக எடை குறைப்பிற்கான டயட் உடற்பயிற்சிகளை செய்ததாக முகுந்த் ராஜேஷ் கூறியுள்ளார். தனது உடை குறைப்பு பயணத்தில் கலோரி டயட் முறையில் இருந்ததாக முகுந்த் ராஜேஷ் கூறியுள்ளார். கலோரி அளவிடும் மிஷின் உதவியுடன் உணவு கட்டுப்பாட்டில் இருந்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
நாம் அன்றாட கலோரி தேவையில் இருந்து 500 கலோரி வரை குறைவாக உட்கொண்டு வந்தால் உடல் குறைக்கலாம் என்று கூறியுள்ளார். சிலர் உடல் எடை குறைப்பு பயணத்தில் ஆரம்பத்திலேயே 1000 கிலோ வரை அதிகமாக குறைத்து விடுவார்கள். இது தவறு என கூறிய முகுந்த் ராஜேஷ், சரியான அளவில் சாப்பாடை உட்கொண்டு வந்ததாக தெரிவித்தார். தீவிர டயட் மூலம் தான் ஒரு வருடத்தில் 32 கிலோ வரை உடல் எடையை குறைத்தாக கூறியுள்ளார்.
உடல் எடை குறைப்பில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை
உடல் எடையை குறைக்க நினைப்பவர்கள் சரியான நிபுணரிடம் ஆலோசனை பெறுவது சிறந்தது. உடல் எடை குறைப்பு பயணத்தில் இருக்கும்போது, துரித உணவுகள், எண்ணெய் சார்ந்த உணவுகளை கட்டாயம் தவிர்க்க வேண்டும். மேலும், வெள்ளை சாதத்தை அளவோடு சாப்பிட வேண்டும். மூன்று வேளை உணவில் ப்ரோட்டீன் கட்டாயம் இருக்க வேண்டும். முட்டை, சிக்கன், பனீர் போன்றவற்றை கட்டாயம் மூன்று வேளை உணவிலும் இருக்க வேண்டும். மேலும், தினமும் உடற்பயிற்சி, நடைபயிற்சி மேற்கொள்வது உடல் எடையை குறைக்க மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். உடல் எடையை குறைப்பு பயணத்தில் டீ, காபி போன்றவற்றை தவிர்க்க வேண்டும். இதற்கு பதிலாக பழங்கள், காய்கறிகளை அதிகம் உட்கொள்ள வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
மேலும் படிக்க: சாதமே சாப்பிடல.. 8 மாதத்தில் 15 கிலோ உடல் எடை குறைத்த பறந்து போ பட நடிகை.. டயட் சீக்ரெட்!
மேலும் படிக்க: எடை இழப்பு முதல் டீடாக்ஸ் வரை: எலுமிச்சை நீரின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்
மேலும் படிக்க: புடவை கட்டுவதால் ஏற்படும் புற்றுநோய்! அறிகுறிகள், தடுப்பு முறைகள் என்ன?
