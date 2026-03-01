10 மாதங்களில் 10 கிலோ உடல் எடையை குறைத்த கீர்த்த சுரேஷ்.. எப்படி தெரியுமா? சூப்பர் டிப்ஸ்

Keerthy Suresh Weight Loss: உடல் பருமனால் பலரும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். இதனால், உடல் எடையை குறைக்க பலரும் தீவிர முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். பலரும் ஜிம்மிற்கும், வீட்டில் உடற்பயிற்சி செய்தும் வருகின்றனர். ஆனால், உடற்பயிற்சியை தாண்டி, உணவில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். நாம் சாப்பிடும் உணவு தான், உடல் எடையை கட்டுக்கோப்பாக வைக்க உதவும். அதற்கு என்று கம்மியாக சாப்பிடுவது உடலை பலவீனப்படுத்தும்.
நாம் சாப்பிடும் உணவில் ப்ரோட்டீன், நார்ச்சத்து, கார்போஹைட்ரேட் இருப்பது அவசியம். சரிவிகத உணவு என்பது மிகவும் அவசியமாக உள்ளது. எனவே, உடல் எடை குறைப்பதற்கு உடற்பயிற்சி மற்றும் சரிவிகித உணவு முக்கியம். இந்தநிலையில், நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் 10 மாதங்களில் 10 கிலோ வரை உடல் எடையை குறைத்துள்ளார். இது எப்படி என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
கீர்த்தி சுரேஷ் 10 கிலோ எடை குறைத்தது எப்படி?
கீர்த்தி சுரேஷ் 2018-19ம் ஆண்டுக்கு இடையில் 10 கிலோ வரை குறைந்துள்ளராம். இது எப்படி குறைத்தார் என்பது குறித்து அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார். அவர் கூறுகையில், "நான் மிகவும் மெலிதாக தான் இருந்தேன். ஆனால், நான் ஒருபோதும் எந்த உடற்பயிற்சியும் செய்யவில்லை. எனவே, 18 வயது வரை, என் வாழ்நாள் முழுவதும் நான் உடற்பயிற்சிகள் செய்ததில்லை.
நான் பள்ளியில் படிக்கும்போது டென்னிஸ் விளையாடுவேன். ஆனால், நான் சினிமா துறைக்கு வந்த பிறகும் செய்யவில்லை. ஒரு கட்டத்தில் தான் நான் கார்டியோ செய்தேன். இது எனது உடல் எடையை மிகவும் குறைத்தது. தீவிரமாக கார்டியோ செய்ததில் தசை இழப்பு ஏற்பட்டு மிகவும் ஒல்லியாகி விட்டேன். பெரிதாக டயட் எதுவும் பின்பற்றவில்லை. முட்டையின் வெள்ளை பகுதி, சோயா, பருப்பு, பனீர், டோஃபு நிறைந்த உணவுகளையும், கார்ப்ஸ் குறைந்த அளவில் அதிகம் உட்கொண்டேன். இப்போதும் அதையே தான் சாப்பிடுகிறேன்.
கடந்த இரண்டு வருடங்களாக தசை வலிமைக்காக பயிற்சியை செய்து வருகிறேன். வாரத்தில் 5 நாட்கள் ஒன்றரை மணி நேரம் உடற்பயிற்சி செய்கிறேன். எனக்கு உணவில் எந்த கட்டுப்பாடும் உள்ளது. சாப்பிட தோனும் போது சாப்பிடுவேன். தோசை தான் என்னுடைய ஃபேவரைட். நான் ஒரு நாளைக்கு 6 முதல் 7 முட்டைகளை சாப்பிடுகிறேன். அதுவும் அதில் இருக்கு வெள்ளைக் கரு மட்டும் தான்.
இதுபோக, பனீர், டோஃபு, சோயா மற்றும் பருப்பு வகைகளை எடுத்துக்கொள்கிறேன். கூடவே ஒரு ப்ரோட்டீன் ஷேக் எடுத்துக் கொள்கிறேன்” என்று கூறினார். இதுவே அவரது எடை இழப்பிற்கு காரணம். ஆனால், நீங்கள் இதனையே பின்பற்றுவது அவசியம் இல்லை. உங்களது உடலுக்கு ஏற்ற உடற்பயிற்சிகள், உணவு உட்கொள்வது மிகவும் அவசியம். நிபுணர்களை அணுகி உங்கள் உடலுக்கு ஏற்ற உணவுகளை உட்கொள்வது முக்கியம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
