ஒர்க்அவுட் செய்ய டைம் இல்லையா? ஈஸியா உடல் எடையை குறைக்க சூப்பர் ஐடியா

Weight Loss Tips Latest: உடல் எடையை குறைக்க நினைப்பவர்களுக்கு உடற்பயிற்சி செய்ய நேரம் இருக்காது. எனவே, அவர்கள் என்ன செய்யலாம் என்பது குறித்து ஆலியா பட் பயிற்சியாளர் சூப்பர் டிப்ஸ் கொடுத்துள்ளார்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 19, 2026, 07:49 PM IST
Weight Loss Tips Latest:  வீட்டு வேலை, அலுவலக வேலை என வேலை பளு அதிகமாக இருப்பவர்கள் உடற்பயிற்சி செய்வது சற்று கடினமாக விஷயம் தான். இதனால், அவர்கள் வெறும் டயட் மட்டுமே பின்பற்றி வருகின்றனர். எனவே, அவர்களுக்கு  பாலிவுட் நடிகை ஆலியா பட் பயிற்சியாளர் முக்கியமான டிப்ஸ் பகிர்ந்துள்ளார்.

உடல் பருமன்

இன்றைய காலத்தில் இளைஞர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவருக்கும் முக்கிய பிரச்னையாக இருப்பது உடல் பருமன். உடல் பருமனால் பல்வேறு பிரச்னைகளை சந்தித்து வருகின்றனர். சர்க்கரை நோய், பிபி, மாரடைப்பு போன்றவற்றை சந்தித்து வருகின்றனர். உடல் எடை அதிகரிப்பதற்கு பல காரணங்கள்  இருக்கின்றன. டென்ஷன், தைராய்டு பிரச்னை, கொழுப்பு நிறைந்த உணவுகளை சாப்பிடுவது போன்ற காரணங்களால் உடன் எடை கூடுகிறது. இதனால், இதனை கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் முக்கியம். உடல் எடையை குறைக்க இன்றைய காலத்தில் இளைஞர்கள், பெரியவர்கள் டயர், உடற்பயிற்சி செய்து வருகின்றனர். இதற்கு நிதானம் மிகவும் அவசியம். குறைந்தது 6 மாதங்கள் தொடர்ந்து செய்தால் மட்டுமே உடல் எடையில் சில மாற்றங்களை காண் முடியும். ஆனால், பலருக்கு உடற்பயிற்சி செய்வதற்கு நேரம் இருக்காது.  எனவே, அவர்களுக்கு நடிகை ஆலியா பட் பயிற்சியாளர் முக்கியமான விஷயத்தை பகிர்ந்துள்ளார். 

உடற்பயிற்சி செய்ய நேரம் இல்லாதவர்கள் என்ன செய்யலாம்?

ஆலியா பட் பயிற்சியாளர்  கரண் சாஹ்னி, உடலை ஃபிட்டாக வைத்திருக்க ஜிம்மில் மணிக்கணக்கில் செலவிட வேண்டாம் என கூறுகிறார். இதற்காக அவர்  10 நிமிட உடற்பயிற்சி முறையை பகிர்ந்துள்ளார். இந்த ஐந்து உடற்பயிற்சி மட்டுமே. இதற்கு எந்த ஒரு உபகரணங்களும் தேவைப்படாது. இந்த ஐந்து உடற்பயிற்சிகள் மூலம் ஒட்டுமொத்த உடலில் உள்ள கெட்ட கொழுப்புகள் கரையக்கூடும். மேலும். உங்கள் தசையும் வலிமைப் பெறும் எனக் கூறியுள்ளார்.

ஐந்து உடற்பயிற்சிகள் என்னென்ன?

முதல் உடற்பயிற்சி பிளாங்க். பிளாக் தினமும் செய்வதன் மூலம் முதுகு,  தோள்பட்டை, தசைகளுக்கு ஒரே நேரத்தில் வேலை கொடுக்கப்படுகிறது. சிறிது நேரம் பிளாங்க் நிலையில் இருப்பது உங்கள் ஒட்டுமொத்த உடலுக்கு நல்லது. மேலும், உடல் எடையை குறைக்க நினைப்பவர்கள் 2 முதல் 3 நிமிடம் பிளாக் நிலையில் இருக்கலாம். 

இரண்டாவது பைசைக்கிள் க்ரஞ்சஸ். பைசைக்கிள் க்ரஞ்சஸ் என்பது படுத்து, தோள், கால்களை தரையில் இருந்து உயர்த்த வேண்டும். பிறகு, ஒரு காலை நீட்டியப்படி, மற்றொரு முழங்கையை எதிர் முழங்காலை நோக்கி கொண்டு வர வேண்டும். இப்படியாக ஒவ்வொரு கைகளை, கால்களை அசைக்க வேண்டும். இதன் மூலம் உங்களது தொப்பை, இடுப்பு சதை குறையக் கூடும்.

மூன்றாவது புஷ் அப்ஸ். புஷ் அப்ஸ் தினமும் செய்யும்போது, உங்கள் கைகள், தோள்பட்டை, ட்ரைசெப்ஸ் வலுப்படுத்த உதவும். இது உங்களுக்கு ஒரு வலிமை பயிற்சியாகும். இந்த பயிற்சி ஒட்டுமொத்த உடலை கட்டுக்கோப்பாக வைக்க உதவுகிறது. 

நான்காவது உடற்பயிற்சி ஸ்குவாட்ஸ். நின்று கொண்டு, கைகளை நிட்டிக் கொள்ள வேண்டும். பிறகு நாற்காலியில் அமருவது போல் உங்கள் இடுப்பை கீழே இறக்க வேண்டும். உங்கள் முதுகை நேராகவும், மார்பை உயர்த்தி வைத்திருக்க வேண்டும். பின்னர், மீண்டும் பழைய நிலைக்கு திரும்ப வேண்டும். 

ஐந்தாவது உடற்பயிற்சி ஹை நீஸ். ஹை நீஸ் என்பது நேரமாக நின்றுக் கொண்டே, உங்கள முழங்கால்களை மார்பு வரை உயர்த்தி மெதுவாக கீழே இறக்க வேண்டும். இவ்வாறு இரண்டு கால்களை மாற்றி மாற்றி செய்ய வேண்டும். இதன் மூலம், உங்கள தொடை சதை, இடுப்பு சதை குறையக் கூடும் என பயிற்சியாளர் கூறுகிறார்.
 

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)    

 

