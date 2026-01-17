4 வாரத்தில் 4 கிலோ எடை குறைக்க சூப்பர் டிப்ஸ்! இந்த 6 ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க

Weight Loss Tips: உடல் எடையை குறைப்பது என்பது அவ்வளவு எளிதான காரியமாக இருக்காது. அதேபோல, ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமும் இல்லை. உடற்பயிற்சி, சரிவர உணவை எடுத்துக் கொண்டாலே நாம் உடல் எடையை ஈஸியாக குறைக்கலாம். இதற்கு பொறுமை என்பது மிகவும் முக்கியம். எனவே, சரியான உடற்பயிற்சி, டயட்டிலும் இருந்தாலே நாம் உடல் எடையை குறைக்க முடியும். எனவே, 4 வாரத்தில் 4 கிலோ வரை எடையை குறைக்கலாம் என பிட்னஸ் மாடல் ஒருவர் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். எப்படி 4 வாரத்தில் 4 கிலோ எடையை குறைக்கலாம் என்பது குறித்த முழு விவரத்தை பார்ப்போம்.
4 வாரத்தில் 4 கிலோ எடை குறைப்பது எப்படி?
முதலில் கலோரி அதிகம் கொண்ட பானங்களை தவிர்க்க வேண்டும். அதாவது, கூல் டிரிக்ஸ், மில்க் ஷேக், packed ஜூஸ் குடிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். அதற்கு பதிலாக தினமும் மூன்று முதல் 4 லிட்டர் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும். பிளாக் காபி, டீ, கிரீன் டீ குடிக்கலாம். இது உங்களுக்கு ஒன்று முதல் 1.5 கிலோ வரை எடையை குறைக்க உதவும் என கூறியுள்ளார்.
இரண்டாவது: தினசரி உணவில் ப்ரோட்டீன் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். ப்ரோட்டீன் நிறைந்த உணவுகளை எடுத்துக் கொள்வதன் மூலம் உங்கள் எடை குறையும். தினமும் முட்டை, பன்னீர், பருப்பு, தயிர், சிக்கன் எடுத்துக் கொள்வதை உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள். தினமும் உங்கள் உள்ளங்கை அளவுக்கு ப்ரோட்டீன் எடுக்க வேண்டும். இது உங்கள் பசியை கட்டுப்படுத்தி, கொழுப்பை கரைக்க உதவும்.
மூன்றாவது: தினமும் உடலுக்கு அசைவு கொடுக்க வேண்டும். தினசரி 8 முதல் 10 கிலோ மீட்டர் வரை நடைபயிற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும். 10 முதல் 15 நிமிடம் skipping செய்யலாம். treadmill-ல் கார்டியோ மேற்கொள்ளலாம். அதுவும் மெதுவாக தான் செல்ல வேண்டும்.
நான்காவது: வாரத்தில் 4 முதல் 5 நாட்கள் உடற்பயிற்சி மேற்கொள்ளவும். குறிப்பாக, புஷ் ஆப், squats, shoulder press போன்றவற்றை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
ஐந்தாவது: உப்பு மற்றும் நடு இரவில் உணவு சாப்பிடுவதை தவிர்க்க வேண்டும். junk புட் சாப்பிடுவதை தவிர்க்க வேண்டும். 9 மணிக்கு மேல் இரவு உணவு சாப்பிடுவதையும் தவிர்க்க வேண்டும். சாப்பிடும் உணவில் குறைவான உப்பு கலந்து சாப்பிட வேண்டும். இதன் மூலம் உங்கள் தொடை மற்றும் முகத்தில் இருக்கும் கொழுப்பு குறையும்.
ஆறாவது: சரியாக 8 மணி நேரம் தூங்க வேண்டும். 11 மணிக்கு முன்பாக தூங்குவதை உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள். இரவில் மொபைலை அதிக பார்ப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். இதன் மூலம் உங்கள் உடல் எடை குறைப்பு ஹார்மோன் சரியாக வேலை செய்யும். இதனை 6 ரூல்ஸை கடைபிடிப்பதன் மூலம் உடல் எடையை 4 வாரத்தில் 4 கிலோ குறைக்கலம் என கூறியுள்ளார்.
