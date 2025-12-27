வெயிட் லாஸ் செய்ய வாட்டர் பாட்டில் வர்க் அவுட்! Fitness Trainer-ன் எளிய உடற்பயிற்சி..

Weight Loss Workout Using Water Bottle : உடல் எடையை குறைக்க, பலர் பலவித முயற்சிகளை மேற்கொள்வர். இப்படி வெயிட் லாஸ் செய்வதால், கண்டிப்பாக நாம் தன்னம்பிக்கையை பெற்று மனநிலையை சரியாக பார்த்துக்கொள்ள முடியும் என்பதை தாண்டி, இதனால் ஆரோக்கிய ரீதியாகவும் நமக்கு பலவித நன்மைகள் இருக்கின்றன.
உடல் எடை குறைக்க உடற்பயிற்சி:
சமீப காலமாக, பெரிய ட்ரெண்ட்களுள் ஒன்றாக இருந்தது, வெயிட் லாஸ் செய்வது. நம் வாழ்வில் நாம் ஏற்படுத்திக்கொண்ட பல மாற்றங்களால் நமக்கு உடல் எடை ஏறுவதும் குறைவதும் வாடிக்கையாகி விட்டது. பலருக்கும், ஹெல்தியாக எப்படி உடல் எடையை குறைக்க வேண்டும் என்பதும், எப்படி குறைப்பது என்பதும் தெரிவதில்லை. நம் உடலில் நமக்கு ஏற்றவாறு கலோரிகளை எடுத்துக்கொள்கிறோமா, வெயிட் லாஸ் செய்ய வேண்டும் என்றால் நாம் எவ்வளவு கலோரிகளை கட் செய்ய வேண்டும் என்பது குறித்த விழிப்புணர்வு, நம்மில் பலருக்கு கிடையாது. இதை செய்யவில்லை என்றால், கண்டிப்பாக நம்மால் எடையை குறைக்க முடியாது.
டயட்டை தாண்டி, உடற்பயிற்சி செய்தாலும் உடல் எடை குறையும். தனது உடல் எடைக்கு ஏற்ப, தனது வயதுக்கு ஏற்ப நாம் உடற்பயிற்சி செய்யலாம். எவ்வளவு வெயிட் லாஸ் செய்ய வேண்டும் என்பதை வைத்து, கார்டியோ அல்லது வெயிட் லிஃப்டிங் உடற்பயிற்சியை நாம் செய்யலாம். அப்படி, வெயிட் லாஸ் செய்வதற்கு வாட்டர் பாட்டிலை வைத்து நாம் செய்யக்கூடிய சில உடற்பயிற்சிகளை இன்ஸ்டாகிராம் பிரபலமாகவும், ஃபிட்னஸ் கோச் ஆகவும் இருக்கும் ஜோதி கூறுகிறார்.
வாட்டர் பாட்டிலை வைத்து செய்யக்கூடிய உடற்பயிற்சி:
இந்த உடற்பயிற்சி குறித்து பேசும் ஜோதி, இதற்கு ஜிம் தேவையில்லை, எந்த வெயிட்டான Equipment-ம் தேவையில்லை என்கிறார். ஒரே ஒரு வாட்டர் பாட்டிலை வைத்து இந்த உடற்பயிற்சியை செய்து காட்டுகிறார். இதனை, Beginners-ம், தினமும் பிசியாக இருப்பவர்களும் கூட செய்யலாம். இது, பெல்லி ஃபேட்டை சீக்கிரமாக குறைக்க உதவுமாம்.
முதல் உடற்பயிற்சி:
முதலில் இரு கையால் வாட்டர் பாட்டிலை வைத்துக்கொண்ட் ஒரு காலை மேலே தூக்கி இறக்க வேண்டும். இன்னொரு காலாலும் இந்த உடற்பயிற்சியை செய்ய வேண்டும். இப்படி 3 செட் 20 முறை செய்ய வேண்டும். இது, உடலின் மெட்டபாலிசத்தை அதிகரிக்கும்.
இரண்டாவது உடற்பயிற்சி:
இரண்டாவதாக வாட்டர் பாட்டிலை நடுவில் வைத்துக்கொண்டு கால்களை கீழே இரக்கமால் தூக்க வேண்டும். பின்னர் இரு கால்களையும் ஒன்று சேர்த்து இரு புரமும் நீட்டி மடக்க வேண்டும். இப்படி 3 செட் 20 முறை செய்ய வேண்டும்.
மூன்றாவது உடற்பயிற்சி:
மூன்றாவதாக, வாட்டர் பாட்டிலை நடுவில் வைத்துக்கொண்டு அதன் மீது தாண்டுவது போல இரு கால்களையும் ஒன்றாக வைத்து மேலே தூக்கி இரக்க வேண்டும். இப்படியே 3 செட் 30 முறை செய்ய வேண்டும். இது உங்களின் உடல் தோரணையை மாற்றும்.
