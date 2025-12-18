English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • வீக்கம், சோர்வு, பசியின்மை இருக்கா? முதலில் சிறுநீரக டெஸ்ட் பண்ணுங்க

வீக்கம், சோர்வு, பசியின்மை இருக்கா? முதலில் சிறுநீரக டெஸ்ட் பண்ணுங்க

Kidney Problems: சிறுநீரக பாதிப்பை காட்டும் பல்வேறு அறிகுறிகள் நம் உடலில் தென்படுகின்றன. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 18, 2025, 05:33 PM IST
  • சிறுநீர் கழித்தல் கடுமையாக குறைந்தால்.
  • கடுமையான வீக்கம்.
  • மூச்சுத் திணறல்.

வீக்கம், சோர்வு, பசியின்மை இருக்கா? முதலில் சிறுநீரக டெஸ்ட் பண்ணுங்க

Symptoms of Kidney Problems: காலையில் எழுந்திருக்கும் போது கண்கள் வீங்கி இருப்பது பலருக்கு இருக்கும் ஒரு பிரச்சனையாகும். சிறுநீரகங்கள் உடலில் இருந்து புரதத்தை அகற்ற முடியாதபோது இது நிகழ்கிறது. சிறுநீர் வழியாக வெளியேற்றப்படுவதற்குப் பதிலாக, அது உடலில் குவிகிறது. இந்த புரதமும் தண்ணீரும் திசுக்களில் சிக்கி, முகத்தில், குறிப்பாக கண்களைச் சுற்றி வீக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

சிறுநீரக பிரச்சனைக்கு மற்றொரு அறிகுறி மங்கலான பார்வை. நீரிழிவு அல்லது உயர் இரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்களுக்கு இது மிகவும் பொதுவானது. சிறுநீரக செயல்பாடு பலவீனமடையும் போது, ​​உடலில் திரவம் மற்றும் இரத்த அழுத்தம் அதிகரித்து, கண்களில் உள்ள சிறிய இரத்த நாளங்களைப் பாதித்து, பார்வை மங்கலாகிறது. சிலருக்கு கண்களில் எரிச்சல், அரிப்பு மற்றும் வறட்சி ஏற்படுகிறது. இது எலக்ட்ரோலைட் சமநிலையின்மை மற்றும் நீரிழப்புக்கான அறிகுறியாக இருக்கலாம்.

சிறுநீரக பாதிப்பை காட்டும் பல்வேறு அறிகுறிகள் பற்றி இங்கே காணலாம்

சிறுநீரில் காணப்படும் அறிகுறிகள்

- அரிதாக அல்லது அதிகமாக சிறுநீர் கழித்தல்
- நுரையுடன் கூடிய சிறுநீர் (புரதம் கசிவதற்கான அறிகுறி)
- அடர்ந்த, சிவப்பு அல்லது பழுப்பு நிற சிறுநீர்
- இரவில் அடிக்கடி சிறுநீர் கழித்தல்
- சிறுநீர் கழிக்கும் போது எரிதல் அல்லது வலி

உடல் வீக்கம் (எடிமா)

- பாதங்கள், கணுக்கால், முகம் அல்லது கைகளில் வீக்கம்
- விழித்தெழுந்தவுடன் பாதங்களில் கனத்தன்மை
- உடைகள் அல்லது செருப்புகள் இறுக்கமாதல்

சிறுநீரகங்களால் உடலில் இருந்து அதிகப்படியான நீர் மற்றும் உப்பை அகற்ற முடியாத நிலை

- தொடர்ச்சியான சோர்வு மற்றும் பலவீனம்
- உழைப்பு இல்லாமலும் அதிக சோர்வு
- எதிலும் விருப்பம் இல்லாத மனநிலை
- மூச்சுத் திணறல்

சிறுநீரக செயலிழப்புடன் ஹீமோகுளோபின் குறையலாம்

- பசியின்மை மற்றும் வாந்தி
- உணவின் மீது விருப்பம் இல்லாமல்
- குமட்டல், வாந்தி
- வாயில் கசப்பான அல்லது உலோக சுவை
- தோல் அறிகுறிகள்
- தோலில் அரிப்பு
- தோலில் வறட்சி
- தோல் மங்கல் அல்லது மஞ்சள் நிறமாகுதல்

உடலில் நச்சுகள் குவிவதற்கான அறிகுறிகள்

- தசை வலி மற்றும் பிடிப்புகள்
- கால் பிடிப்புகள்
- திடீர் தசை பதற்றம்
- கால்சியம் மற்றும் பொட்டாசியம் ஏற்றத்தாழ்வு

உயர் இரத்த அழுத்தம்

- இரத்த அழுத்தம் திடீரென அதிகரிப்பது
- மருந்துகள் கொடுத்தாலும் இரத்த அழுத்தம் கட்டுப்படாத நிலை

சிறுநீரகங்களும் இரத்த அழுத்தமும் ஆழமாக ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்டுள்ளன

- சுவாசிப்பதில் சிரமம்
- லேசான வேலை செய்தாலும் மூச்சுத்திணறல்
- மார்பில் கனம்
- நுரையீரலில் திரவத்தின் அறிகுறிகள்

எப்போது உடனடியாக மருத்துவரை அணுக வேண்டும்?

- சிறுநீர் கழித்தல் கடுமையாக குறைந்தால்
- கடுமையான வீக்கம்
- மூச்சுத் திணறல்
- சிறுநீரில் இரத்தம்
- தொடர்ச்சியான வாந்தி

இந்த அறிகுறிகள் இருந்தால் தாமதப்படுத்தாமல் உடனடியாக ஒரு சிறுநீரக மருத்துவரை அணுக வேண்டும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

