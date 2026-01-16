English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
கசப்பான பாகற்காயில் உள்ள இனிப்பான நன்மைகள்: லிஸ்ட் இதோ

Bitter Gourd Benefits: பாகற்காயில் உள்ள நன்மைகள் என்ன? இதனால் உடலுக்கு கிடைக்கும் பிரத்யேக பலன்கள் என்ன? இதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம். 

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 16, 2026, 06:14 PM IST
  • இரத்தத்தை சுத்தப்படுத்துகிறது,
  • தாய்ப்பால் கொடுக்கும் பெண்களுக்கு ஒரு சர்வரோக நிவாரணி.
  • குடல்களில் உள்ள நச்சுகளை நீக்குகிறது.

கசப்பான பாகற்காயில் உள்ள இனிப்பான நன்மைகள்: லிஸ்ட் இதோ

Bitter Gourd Benefits: பாகற்காய் என்ற பெயரைக் கேட்டாலே பலர் முகம் சுளிக்கிறார்கள். இதற்கு அதன் கசப்பான சுவை காரணமாகும். பாகற்காய் சுவையில் கசப்பாக இருந்தாலும், இது மருத்துவ குணங்களைக் கொண்டுள்ளது. இந்த குணங்கள் ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும். இது பல நோய்களைக் குணப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்களையும் வழங்குகிறது.

Bitter Gourd: இரத்தத்தை சுத்தப்படுத்துகிறது

பாற்காய் "கர்வேலக்" (ஒரு மருத்துவ மூலிகை) என்று அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் இது இரத்தத்தில் உள்ள அசுத்தங்களை சுத்தப்படுத்துகிறது, இதில் அதிகரித்த இரத்த சர்க்கரை மற்றும் புழுக்கள் அடங்கும். பாகற்காய் என்பது செரிமான நெருப்பு மற்றும் கணையத்தை அடையும் ஒரு சுத்திகரிப்பு மூலிகையாகும். இது இரத்தத்தை ஆழமாக ஊட்டமளித்து, குடல் புழுக்கள், காயங்களை குணப்படுத்தி, தோல் கோளாறுகளை நிவர்த்தி செய்ய செயல்படுகிறது. இது பல நோய்களிலிருந்து நிவாரணம் அளிக்கும் சக்தியையும் கொண்டுள்ளது.

Bitter Gourd: தாய்ப்பால் கொடுக்கும் பெண்களுக்கு ஒரு சர்வரோக நிவாரணி

பாற்காய் தாய்ப்பால் கொடுக்கும் பெண்களுக்கு ஒரு மருந்தாகவும் செயல்படுகிறது, ஏனெனில் இது தாய்மார்களில் பால் உற்பத்தி செய்யும் ஹார்மோன்களின் உற்பத்தியைத் தூண்டுகிறது. இருப்பினும், மருத்துவரை அணுகிய பின்னரே இதை உட்கொள்ள வேண்டும். எந்த வகையான காயங்களுக்கும், பாகற்காய் பேஸ்ட் ஒரு மருந்தாக செயல்படுகிறது. இது காயங்களை குணப்படுத்த உதவுகிறது, தொற்றுகளைத் தடுக்கிறது மற்றும் வீக்கத்தைக் குறைக்கிறது.

Bitter Gourd: குடல்களில் உள்ள நச்சுகளை நீக்குகிறது

குடல்களில் உள்ள நச்சுகளை நீக்குவது மிக முக்கியம். பல நாட்களுக்கு குடல் சுத்தம் செய்யப்படாவிட்டால், குடலில் புழுக்கள் மற்றும் தீங்கு விளைவிக்கும் பாக்டீரியாக்கள் வளரத் தொடங்குகின்றன. இது பசியின்மைக்கு வழிவகுக்கிறது, சாப்பிட்ட உடனேயே மலம் கழிக்க வேண்டும் என்ற தூண்டுதல் ஏற்படுகிறது, மேலும் உடல் உணவை ஜீரணிக்க முடியாமல் போகிறது. இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில், பாகற்காயை சாறு அல்லது சாலட்டாக உட்கொள்ளலாம். பாகற்காய் கசப்பைக் குறைக்க, அதில் உப்பு தடவி சில மணி நேரம் அப்படியே வைக்கவும். இது தண்ணீரை வெளியிட்டு அதன் கசப்பைக் குறைக்கும்.

Bitter Gourd: முகப்பரு மற்றும் பருக்களை குணப்படுத்தவும் உதவுகிறது

முகத்தில் முகப்பருக்கள் மற்றும் பருக்கள் அதிகமாக இருந்தால், அது இரத்தத்தில் உள்ள அசுத்தங்களைக் குறிக்கிறது. தினமும் பாகற்காய் சாற்றை உட்கொள்வது இரத்தத்தை சுத்திகரிப்பதில் நன்மை பயக்கும். இது இரத்தத்தை சுத்திகரிக்கிறது, நிறத்தை பிரகாசமாக்குகிறது, மேலும் அரிப்பு மற்றும் வறட்சியையும் நீக்குகிறது. இது உடலின் தன்னைத்தானே குணப்படுத்தும் திறனை மீட்டெடுக்கிறது.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

