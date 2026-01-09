English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Health
  • குளிர்காலத்தில் முட்டை சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் அற்புதமான நன்மைகள்

குளிர்காலத்தில் முட்டை சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் அற்புதமான நன்மைகள்

Health Benefits of Eggs: குளிர்காலத்தில் முட்டை சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்ன? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 9, 2026, 04:36 PM IST
  • முட்டைகளில் உள்ள ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் மற்றும் புரதங்கள் நீண்ட கால ஆற்றலை வழங்குகின்றன.
  • இது பசியைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது.
  • எடையைக் கட்டுப்படுத்த முயற்சிப்பவர்களுக்கும் இது நன்மை பயக்கும்.

குளிர்காலத்தில் முட்டை சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் அற்புதமான நன்மைகள்

Egg Health Benefits: குளிர்காலத்தில் நமது உணவுப் பழக்கங்களும் மாறுகின்றன. குளிர்ந்த காற்று மற்றும் குறைந்த சூரிய ஒளி உடலுக்கு தனித்துவமான சவால்களை ஏற்படுத்துகின்றன. உடலுக்கு வெப்பமளிக்கும் ஆடைகளை அணிவது அல்லது ஹீட்டரைப் பயன்படுத்துவது மட்டும் போதாது. உடலை உள்ளிருந்து சூடாகவும் வலுவாகவும் வைத்திருப்பது அவசியம். இதனால்தான் குளிர்காலத்தில் முட்டைகளை சாப்பிட சுகாதார நிபுணர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர்.

முட்டையில் ஏராளமான ஊட்டச்சத்துக்கள் உள்ளன

முட்டை சாப்பிடுவது நம் உடலுக்கு பல வழிகளில் நன்மை பயக்கும். இது உயர்தர புரதத்தின் மூலமாகும். இது தசைகளை வலுப்படுத்த உதவுகிறது. இந்த புரதம் உடலை ஆரோக்கியமாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் வைத்திருக்கிறது. குளிர்காலத்தில் மக்கள் பெரும்பாலும் சோர்வாக உணர்கிறார்கள், ஆனால் முட்டைகளில் உள்ள புரதம் மற்றும் அமினோ அமிலங்கள் இந்த சோர்வைக் குறைக்க உதவுகின்றன. மேலும், முட்டைகளில் உள்ள ஊட்டச்சத்துக்கள் உட்புற வெப்பத்தை பராமரிக்கின்றன, இதனால் குளிர் குறைவாக இருக்கும். 

முட்டைகளில் பல அத்தியாவசிய வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்களும் உள்ளன. வைட்டமின்கள் B6 மற்றும் B12 நமது நரம்புகள் மற்றும் மூளைக்கு முக்கியம். இந்த வைட்டமின்கள் குளிர்காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய பலவீனம் மற்றும் சோம்பலை எதிர்த்துப் போராட உதவுகின்றன. கூடுதலாக, முட்டைகளில் உள்ள செலினியம் நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தை பலப்படுத்துகிறது. சளி மற்றும் காய்ச்சல் போன்ற பொதுவான நோய்களைத் தடுக்கவும் உதவுகிறது.

குளிர்காலத்தில் சூரிய ஒளி குறைவாக கிடைக்கிறது

குளிர்காலத்தில் சூரிய ஒளி மிக குறைவாக கிடைப்பதால் உடலில் வைட்டமின் டி அளவு குறைகிறது. இது எலும்புகள் மற்றும் பற்களை பலவீனப்படுத்தும். முட்டைகள் இயற்கையாகவே வைட்டமின் டி வழங்கும் உணவுகளில் ஒன்றாகும். முட்டைகளை தவறாமல் சாப்பிடுவது எலும்புகளை வலுப்படுத்தவும் உடலில் கால்சியம் சமநிலையை பராமரிக்கவும் உதவுகிறது. இது குழந்தைகள், முதியவர்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானது.

முட்டை எடை குறைக்க உதவுகிறது

முட்டைகளில் உள்ள ஆரோக்கியமான கொழுப்புகள் மற்றும் புரதங்கள் நீண்ட கால ஆற்றலை வழங்குகின்றன. இது பசியைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது, பசியைக் குறைக்கிறது. எனவே, தங்கள் எடையைக் கட்டுப்படுத்த முயற்சிப்பவர்களுக்கும் இது நன்மை பயக்கும். 

உணவில் முட்டைகளைச் சேர்ப்பது மிகவும் சத்தானதாகக் கருதப்படுகிறது. இருப்பினும், ஒருவருக்கு அதிக கொழுப்பு இருந்தால், முட்டையின் மஞ்சள் கருவை குறைந்த அளவில் உட்கொள்ள வேண்டும். முட்டையின் வெள்ளைக்கரு பாதுகாப்பானது. இது கிட்டத்தட்ட அனைவருக்கும் நன்மை பயக்கும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | 15 நாளில் 10 கிலோ குறைக்க டாப் 4 ஈஸியான உடற்பயிற்சிகள்.. ட்ரை பண்ணுங்க

மேலும் படிக்க | 2 வாரத்தில் எடை குறைந்த பெண்! அவர் செய்த ஜப்பானிய உடற்பயிற்சிகள்..என்ன தெரியுமா?

