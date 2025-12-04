English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Health
  • எலுமிச்சையின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்: இந்த நேரத்தில், இப்படி சாப்பிட்டால் கூடுதல் பலன்

எலுமிச்சையின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்: இந்த நேரத்தில், இப்படி சாப்பிட்டால் கூடுதல் பலன்

Health Benefits of Lemon: எலுமிச்சையை உட்கொள்வதால் உடலுக்கு ஏகப்பட்ட நன்மைகள் கிடைக்கின்றன. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 4, 2025, 05:15 PM IST
  • எலுமிச்சை புளிப்பு மற்றும் அமிலத்தன்மை கொண்டது.
  • தண்ணீரில் கலக்கும்போது சுவை மற்றும் பண்புகள் மாறுகின்றன.
  • எலுமிச்சை உட்கொள்வதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்ன?

எலுமிச்சையின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்: இந்த நேரத்தில், இப்படி சாப்பிட்டால் கூடுதல் பலன்

Health Benefits of Lemon: நாம் உட்கொள்ளும் தினசரி உணவுகளிலேயே பல வித ஆரோக்கிய நன்மைகள் உள்ளன. எலுமிச்சை சாறு பிழியாமல் பல உணவுகள் முழுமையடையாது. எலுமிச்சை சாப்பிடுவது உடலில் வைட்டமின் சி குறைபாட்டை ஈடுசெய்ய உதவுகிறது. 

எலுமிச்சை புளிப்பு அல்லது அமிலத்தன்மை கொண்டதாக இருந்தாலும், இது உடலில் அமிலத்தன்மையை ஏற்படுத்துவதற்குப் பதிலாக அதைக் குறைக்க உதவுகிறது என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? எலுமிச்சை மலச்சிக்கல், நெஞ்செரிச்சல் மற்றும் அஜீரணத்தைப் போக்கவும் உதவுகின்றது.

தண்ணீரில் கலக்கும்போது சுவை மற்றும் பண்புகள் மாறுகின்றன

எலுமிச்சை அமிலத்தன்மை கொண்டது. ஆனால் தண்ணீரில் கலக்கும்போது அதன் சுவை மாறுகிறது. ஏனெனில் உடலில் நுழைந்த பிறகு, எலுமிச்சை அதன் பண்புகளை மாற்றி இனிப்பாகவும் காரமாகவும் மாறும். இந்த பண்புகள் காரணமாக, எலுமிச்சை அமிலத்தன்மை மற்றும் வயிற்றுப் பிரச்சினைகளிலிருந்து நிவாரணம் அளிக்கிறது. 

ஆயுர்வேதத்தில், எலுமிச்சை பித்த-தோஷ ஹாலக் என்று கூறப்படுகிறது. அதாவது இது பித்தம் தோஷத்தை நீக்கும் உணவாக பார்க்கப்படுகின்றது. உடலில் பித்தம் சமநிலையில் இருந்தால், வயிற்றுப் பிரச்சினைகள் குறையும், வாயு குறைவாக உற்பத்தி செய்யப்படும், உணவு சிறப்பாக ஜீரணமாகும், மேலும் புளிப்பு ஏப்பம் மற்றும் அமிலத்தன்மை குறையும். இருப்பினும், எலுமிச்சையை எப்போது, ​​எப்படி உட்கொள்வது என்பதும் மிக முக்கியம்.

இந்த நேரத்தில் எலுமிச்சையை உட்கொள்ளுங்கள்

சாப்பிட்ட உடனேயே கனத்தன்மை அல்லது வாயுத்தொல்லை ஏற்படும் நபர்கள், சாப்பிடுவதற்கு முன்பு எலுமிச்சையை உட்கொள்ளலாம். இது செரிமானத்திற்கு உதவும். மேலும், வயிற்றில் அதிகப்படியான அமிலத்தை அமைதிப்படுத்தும். இது அமிலத்தன்மையை நீக்கி, கிட்டத்தட்ட அனைத்து வயிற்று பிரச்சனைகளையும் குறைக்கும்.

எலுமிச்சை உட்கொள்வதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்

எலுமிச்சை கல்லீரலை சுத்தப்படுத்த உதவுகிறது. இது கல்லீரலில் பித்தத்தை சமநிலைப்படுத்தி நச்சுகளை நீக்குகிறது. எலுமிச்சை மற்றும் தண்ணீரை எந்த நேரத்திலும் உட்கொள்ளலாம். மேலும், பருவநிலை மாறும்போது தாகம் மற்றும் வாய் வறட்சி அதிகரிக்கும். தேனுடன் எலுமிச்சை நீரைக் குடிப்பது இதற்கு நிவாரணம் அளிக்கும். இது தொண்டை எரிச்சலைக் குறைக்கும். இரவு உணவிற்குப் பிறகு கனத்தன்மை மற்றும் நெஞ்செரிச்சல் ஏற்பட்டால், இரவு முழுவதும் சோம்பை தண்ணீரில் ஊறவைத்து, காலையில் எலுமிச்சையுடன் அந்தத் தண்ணீரைக் குடிப்பது நிவாரணம் அளிக்கும். இது வளர்சிதை மாற்றத்தை வலுப்படுத்தும், செரிமானத்தை துரிதப்படுத்தும்.

வீக்கம் மற்றும் மூட்டு வலியைக் குறைக்கிறது

ஒருவருக்கு புண் அல்லது தொடர்ச்சியான வீக்கம் அல்லது மூட்டு வலி இருந்தால், மிதமான அளவில் எலுமிச்சையை உட்கொள்வது நன்மை பயக்கும். இது நல்ல ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்க உதவுகிறது.

