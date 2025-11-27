யூரிக் அமில அளவு அதிகரிக்க முக்கிய காரணம் என்ன? லிஸ்ட் இதோ... நோட் பண்ணுங்க மக்களே

Causes for High Uric Acid: இன்றைய நவீன காலகட்டத்தில் மக்களிடம் காணப்படும் வாழ்க்கை முறை நோய்களில், அதிக யூரிக் அமிலமும் வேகமாக வளர்ந்துவரும் ஒரு பிரச்சனையாக உள்ளது. யூரிக் அமிலம் ஏன் அதிகரிக்கின்றது? உடலில் யூரிக் அமிலத்தில் அளவு அதிகரித்தால் என்ன ஆகும்? இது பற்றிய முக்கிய விவரங்களை இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
யூரிக் அமிலம் ஏன் அதிகரிக்கின்றது?
யூரிக் அமில பிரச்சனை முன்பு வயதானவர்களிடம் மட்டுமே காணப்பட்டது. எனினும், இன்று இது வயது வித்தியாசம் பாராமல் அனைவரையும் தன் பிடியில் சிக்க வைத்துள்ளது.
யூரிக் அமிலம் அதிகரிக்க முக்கிய காரணங்களாக இருப்பவை:
- ஆரோக்கியமற்ற உணவுமுறை,
- அதிக செயல்பாடுகள் இல்லாத வாழ்க்கை முறை
- அதிகப்படியான மதுப்பழக்கம்,
- அதிக பியூரின் உள்ள உணவுகள்,
- சர்க்கரை அதிகம் உள்ள பானங்கள்,
- உடல் பருமன்,
- நீரிழப்பு,
- மரபியல் காரணங்கள்
யூரிக் அமில அளவு அதிகரிக்கும் போது ஆரோக்கியமான உணவு பொதுவாக பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், சில நேரங்களில், ஆரோக்கியமான உணவுகளை உட்கொண்டாலும் யூரிக் அமில அளவுகள் குறையாமல் இருப்பதுண்டு. இதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம். யூரிக் அமில அளவுகள் அதிகரிக்க காரணமாக இருக்கும் முக்கிய விஷயங்கள் பற்றி சுகாதார நிபுணர்கள் கொடுத்துள்ள தகவல்களை இங்கே காணலாம்.
யூரிக் அமிலம் அதிகரிக்க காரணமாக இருக்கும் பழக்கங்கள்
இந்த உணவுகளைத் தவிர்க்க வேண்டும்
- யூரிக் அமில அளவை குறைக்க உணவுமுறை மிகவும் முக்கியமானது. யூரிக் அமிலத்தைக் குறைக்கும் உணவுகளை உங்கள் உணவில் சேர்த்தாலும், சில உணவுகளை உட்கொள்வது யூரிக் அமில அளவை அதிகரிக்கும். உதாரணமாக, பியூரின்கள் (சிவப்பு இறைச்சி, கல்லீரல், மீன் மற்றும் கடல் உணவுகள்) அதிகம் உள்ள உணவுகளை சாப்பிடுவது உடலில் யூரிக் அமில உற்பத்தியை அதிகரிக்கும்.
- சர்க்கரை அதிகம் உள்ள பானங்கள் மற்றும் துரித உணவுகள் (சோடா, குளிர் பானங்கள், பேக்கேஜ் செய்யப்பட்ட பழச்சாறுகள் அல்லது இனிப்பு சிற்றுண்டிகள்), அத்துடன் மதுபானம் ஆகியவற்றை உட்கொள்வதும் யூரிக் அமில அளவு அதிகரிக்க காரணமாகும்.
நீரிழப்பு
உடலில் நீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டால், சிறுநீரகங்கள் யூரிக் அமிலத்தை அகற்ற முடியாத நிலை ஏற்படலாம். அதிகமாகும் யூரிக் அமிலம் இரத்தத்தில் சேரத் தொடங்குகிறது. ஆகையால், யூரிக் அமில அளவை குறைக்க ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது 8 முதல் 10 கிளாஸ் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டியது மிக அவசியம்.
அதிக எடை மற்றும் குறைந்த செயல்பாடு
உடல் பருமன் உடலில் அதிக யூரிக் அமிலத்தை உற்பத்தி செய்கிறது. உடல் எடை அதிகமாக இருந்தால், சிறுநீரகங்களால் யூரிக் அமிலத்தை சரியாக வெளியேற்ற முடியாமல் போகிறது. ஆகையால், சரியான உடல் எடையை பராமரிப்பது மிக அவசியமகும். தினமும் நடைப்பயிற்சி, லேசான உடற்பயிற்சி செய்யவது மிக நல்லது.
மருந்துகளின் விளைவு
இரத்த அழுத்தம் அல்லது இதயத்திற்கான சில மருந்துகள் யூரிக் அமிலத்தை அதிகரிக்கின்றன. ஆகையால், நீண்ட காலமாக ஏதேனும் மருந்தை உட்கொள்ளும் நபர்கள் அவ்வப்போது யூரிக் அமில அளவை செக் செய்ய வேண்டும்.
கிராஷ் டயட்கள்
உடல் எடையை குறைக்க தீவிர உணவுக்கட்டுப்பாட்டை மேற்கொள்வதோ, கிராஷ் டயட்களை பின்பற்றுவதோ ஆற்றல் இழப்பை ஏற்படுத்தும். இது யூரிக் அமில அளவை அதிகரிக்கிறது. ஆகையால், சீரான உணவு முறை மிக அவசியமாகும்.
மரபியல் காரணிகள்
யூரிக் அமில நோய் மரபணு சார்ந்தது. ஆகையால், உங்கள் குடும்பத்தில் யாருக்காவது இந்தப் பிரச்சனை இருந்தால், உங்களுக்கும் இது இருக்கலாம் என்ற எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். வீட்டில் யாருக்காவது மூட்டுவலி அல்லது யூரிக் அமிலப் பிரச்சனை இருந்தால், உங்கள் உணவு முறை மற்றும் தண்ணீர் அளவு ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்துவது அவசியம். அவ்வப்போது யூரிக் அமில அளவை பரிசோதிப்பதும் நல்லது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
