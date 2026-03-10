English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
காலையில் இந்த அறிகுறிகள் இருந்தால் ஜாக்கிரதை: கல்லீரல் பிரச்சனையாக இருக்கலாம்

Liver Damage Symptoms: கல்லீரல் பாதிப்பின் ஆரம்ப அறிகுறிகள் லேசானவை. மேலும் பெரும்பாலான மக்கள் அவற்றை ஒரு சிறிய பிரச்சனையாகக் கருதி புறக்கணிக்கிறார்கள். இருப்பினும், இந்த அறிகுறிகள் பின்னர் கடுமையான நோய்க்கு வழிவகுக்கும். 

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 10, 2026, 04:36 PM IST
  • சிலருக்கு காலையில் வெளிப்படையான காரணம் ஏதுமின்றி குமட்டல் அல்லது வாந்தி ஏற்படுகிறது.
  • கல்லீரல் பாதிப்பு செரிமான அமைப்பை பாதிக்கிறது.
  • இது இந்த பிரச்சனைக்கு வழிவகுக்கும்.

காலையில் இந்த அறிகுறிகள் இருந்தால் ஜாக்கிரதை: கல்லீரல் பிரச்சனையாக இருக்கலாம்

Liver Damage Symptoms: காலை பொழுது சுறுசுறுப்பாக நாளை தொடங்கும் பொழுது. நல்ல உறக்கத்திற்கு பிறகு நாம் பெரும்பாலும் ஆற்றலை உணருகிறோம். ஆனால், பலர்  விழித்தெழுந்தவுடன் ஒரு விசித்திரமான சோர்வு, கனத்தன்மை அல்லது பலவீனத்தை அனுபவிக்கிறார்கள். பெரும்பாலான மக்கள் இதை தூக்கமின்மை, வேலை அழுத்தம் அல்லது வானிலையின் விளைவுகள் என்று நிராகரித்து தங்கள் அன்றாட வழக்கத்தைத் தொடர்கிறார்கள். 

ஆனால், இதற்கு சில உடல் உபாதைகளும் காரணமாக இருக்கலாம். உடல் பெரும்பாலும் நோயின் ஆரம்ப அறிகுறிகளை மிக எளிமையான வழிகளில் வெளிப்படுத்துவதாக பல சுகாதார நிபுணர்களின் கூறுகிறார்கள். இதனால் மக்களுக்கு பல நேரங்களில் தங்களுக்கு இருக்கும் தீவிர பிரச்சனைகள் பற்றி அறிய முடியாமல் போகிறது. குறிப்பாக கல்லீரல் தொடர்பான பிரச்சனைகளில், சில அறிகுறிகள் காலையில் தெளிவாகத் தெரியும். இந்த ஆரம்ப அறிகுறிகளை பற்றி தெரிந்துகொண்டு, அவை தென்பட்டால் உடனடியாக சிகிச்சை பெறுவது கடுமையான நோய்களைத் தடுக்க உதவும். ஆனால், இவற்றை கவனிக்காமல் விட்டால், நிலைமை மோசமடையக்கூடும்.

உடலுக்கு கல்லீரலின் முக்கியத்துவம் என்ன?

கல்லீரல் ஒரு முக்கிய உறுப்பாகும். இது பல முக்கியமான செயல்பாடுகளைச் செய்கிறது. இது நமது உணவை ஜீரணிக்க உதவுகிறது, உடலில் இருந்து நச்சுகளை நீக்குகிறது மற்றும் தேவைப்படும்போது உடலுக்கான ஆற்றலைச் சேமிக்கிறது. இன்றைய வேகமான வாழ்க்கை முறை, ஆரோக்கியமற்ற உணவுப் பழக்கம், அதிக எண்ணெய் மற்றும் காரமான உணவுகள் மற்றும் அதிகரித்து வரும் மன அழுத்தம் காரணமாக, கல்லீரல் தொடர்பான பிரச்சினைகள் வேகமாக அதிகரித்து வருகின்றன. அவற்றில் ஒன்று கல்லீரல் பாதிப்பு. கல்லீரல் பாதிப்பின் ஆரம்ப அறிகுறிகள் பெரும்பாலும் லேசானவை. மேலும் பெரும்பாலான மக்கள் அவற்றை ஒரு சிறிய பிரச்சனையாகக் கருதி புறக்கணிக்கிறார்கள். இருப்பினும், இந்த அறிகுறிகள் பின்னர் கடுமையான நோய்க்கு வழிவகுக்கும்.

காலையில் தோன்றும் கல்லீரல் பாதிப்பின் ஆரம்ப அறிகுறிகள்

தோல் மற்றும் கண்களின் மஞ்சள் நிறம்: காலையில் எழுந்தவுடன் தோல் அல்லது கண்களின் வெள்ளைப் பகுதி சற்று மஞ்சள் நிறமாகத் தோன்றினால், அது கல்லீரல் பிரச்சனையின் அறிகுறியாக இருக்கலாம். இது உடலில் பிலிரூபின் அதிகரிப்பதால் ஏற்படுகிறது, இது புறக்கணிக்கப்பட்டால் பிரச்சனை அதிகரிக்கலாம்.

அசாதாரண சோர்வு மற்றும் பலவீனம்: காலையில் எழுந்தவுடன், போதுமான தூக்கம் வந்த பிறகும், சோர்வாக உணர்ந்தால், அது கல்லீரல் பாதிப்பின் அறிகுறியாக இருக்கலாம். உடல் ஊட்டச்சத்துக்களை சரியாகப் பயன்படுத்த முடியவில்லை, இது கல்லீரல் பாதிப்பின் முக்கிய அறிகுறியாக இருக்கலாம்.

காலை குமட்டல் அல்லது வாந்தி: சிலருக்கு காலையில் வெளிப்படையான காரணம் ஏதுமின்றி குமட்டல் அல்லது வாந்தி ஏற்படுகிறது. கல்லீரல் பாதிப்பு செரிமான அமைப்பை பாதிக்கிறது, இது இந்த பிரச்சனைக்கு வழிவகுக்கும்.

இந்த அறிகுறிகளை புறக்கணிக்காதீர்கள்

முகத்தில் அல்லது கண்களைச் சுற்றி வீக்கம்: சில நேரங்களில், காலையில் எழுந்தவுடன் முகம் வீங்கியதாகத் தோன்றும். இது உடலில் உள்ள புரதம் மற்றும் எலக்ட்ரோலைட் சமநிலையின்மை காரணமாக இருக்கலாம், இது கல்லீரல் பிரச்சனையுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கலாம்.

அடர் நிறத்தில் சிறுநீர்: காலையில் சிறுநீரின் நிறம் மிகவும் அடர் மஞ்சள் அல்லது பழுப்பு நிறமாகத் தோன்றினால், அதை வெறும் தண்ணீர் பற்றாக்குறை என்று புறக்கணிக்காதீர்கள். இது கல்லீரல் பிரச்சனையின் அறிகுறியாகவும் இருக்கலாம்.

தொடர்ச்சியான பலவீனம் மற்றும் பசியின்மை: சிலருக்கு காலையில் பசியின்மை மற்றும் கனமான உணர்வு ஏற்படுகிறது. இந்த அறிகுறிகள் நீண்ட காலத்திற்கு நீடித்தால், மருத்துவரை அணுகுவது முக்கியம். ஏனெனில் ஆரம்பகால கண்டறிதல் மூலம் கடுமையான கல்லீரல் நோயைத் தடுக்கலாம்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | ஆண்கள் Vs பெண்கள் : உடலுறவை பற்றி அதிகம் யோசிப்பது யார்? மருத்துவர் சொல்லும் பதில்!

மேலும் படிக்க | 42 வயதிலும் பிட்டாக இருக்கும் த்ரிஷா.. எப்படி தெரியுமா? அவரே பகிர்ந்த பிட்னஸ் சீக்ரெட்!

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

