  • Tamil News
  • Health
  • கிரீன் டீ குடிப்பவர்கள் ஜாக்கிரதை... இந்த தவறுகளை செய்தால் அதிகமான அவஸ்தை!

கிரீன் டீ குடிப்பவர்கள் ஜாக்கிரதை... இந்த தவறுகளை செய்தால் அதிகமான அவஸ்தை!

Side Effects of Green Tea: கிரீன் டீ குடிக்கும்போது நாம் தவிர்க்க வேண்டிய தவறுகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 10, 2025, 03:46 PM IST
  • வெறும் வயிற்றில் கிரீன் டீ குடிக்க வேண்டாம்.
  • சர்க்கரை அல்லது பாலை கலக்க வேண்டாம்.
  • அளவுக்கு அதிகமாக கிரீன் டீ குடிப்பதும் தீங்கு விளைவிக்கும்.

கிரீன் டீ குடிப்பவர்கள் ஜாக்கிரதை... இந்த தவறுகளை செய்தால் அதிகமான அவஸ்தை!

Side Effects of Green Tea: கிரீன் டீ ஆரோக்கியமான மற்றும் பயனுள்ள தேநீர் வகையாக கருதப்படுகிறது. ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை கொண்டவர்கள் இதை ஏராளமாக உட்கொள்கிறார்கள். ஆயுர்வேதத்தில், இது செரிமானத்தை மேம்படுத்தவும், மனதை அமைதிப்படுத்தவும் உடலில் இருந்து நச்சுகளை நீக்கவும் பயன்படும் என விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

கிரீன் டீயில் உள்ள கேட்டசின்கள் எனப்படும் ஆண்டிஆக்சிடெண்டுகள் உடலுக்கு பாதுகாப்பை வழங்குகின்றன. இந்த காரணங்களால் பெரும்பாலான மக்கள் தங்கள் அன்றாட வழக்கத்தில் கிரீன் டீயை சேர்த்துக் கொள்கிறார்கள்.

கிரீன் டீ குடிக்கும்போது இந்த தவறுகளைத் தவிர்க்கவும்

கிரீன் டீயில் நன்மைகள் இருப்பது போல சில தீமைகளும் உள்ளன. ஒரு சிறிய தவறு கூட கிரீன் டீயின் நன்மைகளை பாதியாகக் குறைக்கலாம். அதுமட்டுமல்லாமல் அது ஆரோக்கியத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும். சில நேரங்களில், மக்கள் இதை தவறான வழியில் குடிப்பதால், இது நன்மைகளை வழங்குவதற்குப் பதிலாக உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கிறது. ஆகையால் கிரீன் டீ குடிப்பதற்கான சரியான முறையை அறிந்து கொள்வது மிகவும் முக்கியம். கிரீன் டீ குடிக்கும்போது நாம் தவிர்க்க வேண்டிய தவறுகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

தவறுதலாக கூட அதிக சூடாக கிரீன் டீ குடிக்க வேண்டாம்

சிலருக்கு அதிகமாக தேநீர் குடிக்கும் பழக்கம் உள்ளது. ஆனால். தவறுதலாக கூட அதிக சூடான கிரீன் டீ குடிப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும். அதிக சூடான கிரீன் டீ குடிப்பது அமில உற்பத்தியை அதிகரிப்பதாக ஆயுர்வேதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது வயிற்றில் எரியும் உணர்வையும் கனத்தையும் ஏற்படுத்தும். இது வீக்கம் அல்லது வலியையும் ஏற்படுத்தலாம். கிரீன் டீ மிகவும் சூடாக இருக்கும்போது, ​​அதன் ஆக்ஸிஜனேற்றிகளால் உடலுக்கு எந்த நன்மையும் ஏற்படாது.

வெறும் வயிற்றில் கிரீன் டீ குடிக்க வேண்டாம்

வெறும் வயிற்றில் கிரீன் டீ குடிப்பதும் தவறு. வெறும் வயிற்றில் அஸ்ட்ரிஜென்ட் பானங்கள் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் என ஆயுர்வேதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஏனெனில் அவை வாதம் மற்றும் பித்தம் இரண்டையும் சமநிலைப்படுத்தாது. ஏனெனில் கிரீன் டீயில் உள்ள காஃபின் வயிற்று அமில அளவை அதிகரிக்கும். இதனால் வாயுத்தொல்லை அல்லது லேசான பிடிப்பு ஏற்படும். வயிறு காலியாக இருக்கும்போது, ​​இந்த அமிலம் செரிமான அமைப்பை நேரடியாக பாதிக்கிறது. ஆகையால், சமநிலையை பராமரிக்க லேசான சிற்றுண்டி அல்லது சில பிஸ்கட்களுக்குப் பிறகு கிரீன் டீ குடிப்பது எப்போதும் சிறந்தது.

சர்க்கரை அல்லது பாலை கலக்க வேண்டாம்

சிலர் தேநீரின் சுவையை அதிகரிக்க சர்க்கரை அல்லது பாலை சேர்க்கிறார்கள். ஆனால் இது ஆரோக்கியமற்றதாகவும் கருதப்படுகிறது. கிரீன் டீ லேசான மற்றும் குளிர்ச்சியான விளைவைக் கொண்டிருப்பதாகவும், சர்க்கரை கனமான மற்றும் வெப்பமூட்டும் தன்மையுடையது என்றும் ஆயுர்வேதம் கூறுகிறது. இரண்டின் கலவையும் செரிமானத்தை மெதுவாக்குகிறது. மறுபுறம், பால் சேர்ப்பது தேநீரில் உள்ள ஆக்ஸிஜனேற்றிகளை புரதங்களுடன் பிணைக்கிறது. அவை உடலால் முழுமையாக உறிஞ்சப்படுவதைத் தடுக்கிறது. கலப்படம் இல்லாமல் தயாரிக்கப்படும் கிரீன் டீ மட்டுமே முழு நன்மைகளையும் வழங்குகிறது.

அளவுக்கு அதிகமாக கிரீன் டீ குடிப்பதும் தீங்கு விளைவிக்கும்

ஒரு நாளைக்கு பல கப் கிரீன் டீ குடிப்பது விரைவான எடை இழப்புக்கும் உடலில் உள்ள நச்சுகளை வேகமாக நீக்கவும் உதவும் என்று பலர் நம்புகிறார்கள். இது முற்றிலும் தவறு. ஆயுர்வேதத்தில், எதையும் அதிகமாக உட்கொள்வது அதிகரித்த தோஷங்களுக்கு ஒரு காரணமாகக் கருதப்படுகிறது. அதிகப்படியான காஃபின் அமைதியின்மை, வயிற்றுப்போக்கு அல்லது வயிற்று வலியை ஏற்படுத்தும் என்று அறிவியல் ஆய்வுகள் கண்டறிந்துள்ளன. அதிகமாக கிரீன் டீ உட்கொள்வது உடலின் இரும்புச் சத்தை உறிஞ்சும் திறனைக் குறைத்து, பலவீனத்திற்கு வழிவகுக்கும். ஆகையால், உடல் சமச்சீரான முறையில் நன்மைகளைப் பெறுவதை உறுதிசெய்ய ஒரு நாளைக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று கப் கிரீன் டீ போதுமானது.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | 1 வாரத்தில் 1 கிலோ குறைக்கலாம்! Fitness Trainer கொடுக்கும் டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்க

மேலும் படிக்க | Year Ender 2025: நோ சுகர் முதல் நோ கார்ப்ஸ் வரை.... 2025 -இன் டாப் 5 Weight Loss டயட் டிப்ஸ்

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Green teateahealthHealth TipsHome Remedies

