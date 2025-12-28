எடை இழப்பு, கொலஸ்ட்ரால், நீரிழிவு நோய்.... : இலவங்கப்பட்டை நீரின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Cinnamon Water for Cholesterol Control: மனிதர்களை ஆட்டிப்படைக்கும் வாழ்க்கைமுறை நோய்களில் உயர் கொலஸ்ட்ரால் ஒரு முக்கியமான நோயாக உள்ளது. உடலில் கொழுப்பின் அளவு அதிகமானால், அது இதய பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும். மாரடைப்பு, பக்கவாதம் போன்ற பல உடல்நல கோளாறுகளும் இதனால் ஏற்படலாம். கொலஸ்ட்ரால் பிரச்சினைகள் இந்த காலகட்டத்தில் பொதுவானதாகிவிட்டன. அனைத்து வயதினரும் இதனால் அவதிப்படுகிறார்கள். பலர் கொழுப்பைக் கட்டுப்படுத்த பல மருந்துகளை உட்கொள்கிறார்கள். கொழுப்பைக் கட்டுப்படுத்த ஆயுர்வேதம் சில இயற்கை முறைகளை பரிந்துரைக்கிறது.
பல வித இயற்கையான வழிகளில் கொழுப்பை குறைக்கலாம். நாம் தினமும் சமையலறையில் பயன்படுத்தும் சில மசாலா பொருட்களும் கொலஸ்ட்ராலை குறைக்க உதவுகின்றன. அவற்றில் ஒன்று இலவங்கப்பட்டை. காலையில் வெறும் வயிற்றில் ஒரு சிட்டிகை இலவங்கப்பட்டை பொடியை தண்ணீரில் கலந்து குடிப்பது கொழுப்பை குறைக்க உதவும். இலவங்கப்பட்டை நம் சமையலறைகளில் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு மசாலாப் பொருளாகும். ஆனால் அதன் நன்மைகள் சுவைக்கு அப்பாற்பட்டவை. கொலஸ்ட்ரால் அளவை குறைப்பதை தவிர, இலவங்கப்பட்டையால் ஏற்படும் பிற நன்மைகள் பற்றி இங்கே காணலாம்.
இலவங்கப்பட்டையின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்
- இலவங்கப்பட்டை சர்க்கரை மற்றும் கொழுப்பைக் கட்டுப்படுத்தும் மருந்தாகக் கருதப்படுகிறது.
- இதில் ஆண்டிஆக்சிடெண்ட், அழற்சி எதிர்ப்பு மற்றும் பாக்டீரியா எதிர்ப்பு பண்புகள் உள்ளன.
- இது உடலில் உள்ள நச்சுகளை நீக்க உதவுகிறது.
- காலையில் வெறும் வயிற்றில் ஒரு கிளாஸ் வெதுவெதுப்பான நீரில் ஒரு சிட்டிகை இலவங்கப்பட்டை பொடியைக் கலந்து குடிப்பது மகத்தான நன்மைகளைத் தரும் என ஆயுர்வேதம் கூறுகிறது.
- இலவங்கப்பட்டையில் உள்ள சேர்மங்கள் கெட்ட கொழுப்பைக் குறைத்து நல்ல கொழுப்பை அதிகரிக்கின்றன.
- இது தமனிகளில் அடைப்புகளைத் தடுக்கிறது, ஆரோக்கியமான இதயத்தை பராமரிக்க உதவுகிறது.
- சில ஆராய்ச்சிகள் தொடர்ந்து 30 நாட்கள் இலவங்கப்பட்டை தண்ணீரைக் குடிப்பது கொழுப்பின் அளவை 10 முதல் 25% வரை குறைக்கும் என்று காட்டுகின்றன.
- இலவங்கப்பட்டை கொழுப்பைக் கட்டுப்படுத்துவதில் மட்டுமல்லாமல், இரத்த சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்துவதிலும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
- இலவங்கப்பட்டை இன்சுலின் உணர்திறனை அதிகரிக்கிறது, இரத்த சர்க்கரை கட்டுப்பாட்டை எளிதாக்குகிறது.
- இந்த மசாலா டைப் 2 நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு இயற்கையான துணைப் பொருளாக செயல்படுகிறது.
- இலவங்கப்பட்டை தண்ணீரைக் குடிப்பது உணவுக்குப் பிறகு சர்க்கரை அதிகரிப்பதைத் தடுக்கிறது. இது ஆற்றல் அளவைப் பராமரிக்கிறது.
- இலவங்கப்பட்டை நீர் எடை இழப்பு மற்றும் வளர்சிதை மாற்றத்தை அதிகரிப்பதிலும் உதவியாக இருக்கும்.
- இலவங்கப்பட்டை நீர் குடிப்பது வளர்சிதை மாற்றத்தை துரிதப்படுத்துகிறது, இது உடலில் அதிக கலோரிகளை எரிக்க உதவுகிறது.
- இது கொழுப்பு செல்களை உடைக்க உதவுகிறது மற்றும் பசியைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.
- இலவங்கப்பட்டையை வழக்கமாக உட்கொள்வது எடை இழப்பில் நன்மை பயக்கும்.
- இலவங்கப்பட்டை நீர் குறிப்பாக தொப்பை கொழுப்பை குறைப்பதில் மிகவும் பயனுள்ளதாக கருதப்படுகின்றது.
இதில் எச்சரிக்கை தேவை
இலவங்கப்பட்டையில் பல நன்மைகள் உள்ளன, ஆனால் அதை ஒரு நாளைக்கு ஒரு சிட்டிகைக்கு மேல் உட்கொள்ளக்கூடாது. இலவங்கப்பட்டையை அதிகமாக உட்கொள்வது ஆரோக்கியத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும். மேலும், கர்ப்பிணிப் பெண்கள், கல்லீரல் நோயாளிகள் அல்லது பிற நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இலவங்கப்பட்டை நீரை உட்கொள்வதற்கு முன் ஆயுர்வேத மருத்துவரை அணுக வேண்டும். இலவங்கப்பட்டையை உங்கள் தினசரி வழக்கத்தில் சரியான அளவில் சேர்த்துக் கொண்டால் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வாழலாம்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
