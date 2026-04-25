எடை இழப்பு முதல் டீடாக்ஸ் வரை: எலுமிச்சை நீரின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Lemon Water Benefits: காலையில் வெறும் வயிற்றில் வெதுவெதுப்பான எலுமிச்சை நீரைக் குடிக்கும் பழக்கம், தற்போது மிகவும் பிரபலமான ஒரு ஆரோக்கியப் பழக்கமாக மாறி வருகிறது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 25, 2026, 06:13 PM IST
Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன் ஏப்ரல் 24 வெள்ளிக்கிழமை : மேஷம் முதல் மீனம் வரை
camera icon12
Today Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் ஏப்ரல் 24 வெள்ளிக்கிழமை : மேஷம் முதல் மீனம் வரை
லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி - LIK ஓடிடி ரிலீஸ் எப்போது? வெளியான லேட்டஸ்ட் அப்டேட்..
camera icon6
LIK
லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி - LIK ஓடிடி ரிலீஸ் எப்போது? வெளியான லேட்டஸ்ட் அப்டேட்..
உதயமானார் சனி பகவான்: 5 ராசிகளுக்கு பணம், புகழ், பதவி, அனைத்திலும் வெற்றி
camera icon10
Saturn Transit
உதயமானார் சனி பகவான்: 5 ராசிகளுக்கு பணம், புகழ், பதவி, அனைத்திலும் வெற்றி
வாக்களித்தவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. 14,508 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்.. எந்தெந்த ரூட்டில்?
camera icon7
TNSTC
வாக்களித்தவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. 14,508 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்.. எந்தெந்த ரூட்டில்?
Lemon Water Benefits: காலையில் எழுந்ததும் நாம் செய்யும் சில செயல்கள் நாள் முழுதும் நம்மை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கும். குறிப்பாக காலை வேளையில் ஆரோக்கியமான பழக்கங்களை வழக்கமாக்கிக்கொள்வது நல்லது. காலையில் தினமும் ஒரு ஆரோக்கியமான பானத்தைப் பருகுவது மிக அவசியமாக கருதப்படுகின்றது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

காலையில் வெறும் வயிற்றில் வெதுவெதுப்பான எலுமிச்சை நீரைக் குடிக்கும் பழக்கம், தற்போது மிகவும் பிரபலமான ஒரு ஆரோக்கியப் பழக்கமாக மாறி வருகிறது. ஆயுர்வேதம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து ஆகிய இரு துறைகளைச் சார்ந்த நிபுணர்களும், இப்பழக்கம் உடலுக்குப் பெரிதும் நன்மை பயக்கும் என்று கருதுகின்றனர். எலுமிச்சை நீரில் உள்ள வைட்டமின் C, ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் மற்றும் தாதுக்கள் ஆகியவை உடலை உள்ளிருந்தே தூய்மைப்படுத்தவும், உடலை எப்போதும் ஆற்றலுடன் வைத்திருக்கவும் உதவுகின்றன. நீங்களும் நல்ல ஆரோக்கியத்தைப் பேணிக்காக்க, இந்தப் பழக்கத்தை உங்கள் அன்றாட வாழ்க்கை முறையில் இணைத்துக்கொள்ளலாம்.

காலையில் வெறும் வயிற்றில் வெதுவெதுப்பான எலுமிச்சை நீரைக் குடிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் பற்றி இங்கே காணலாம்:

உடலில் உள்ள நச்சுகளை நீக்குகிறது

உடலில் தேங்கியுள்ள நச்சுகளை வெளியேற்ற எலுமிச்சை நீர் உதவுகிறது. காலையில் வெறும் வயிற்றில் இதைக் குடிக்கும்போது, ​​கல்லீரலின் செயல்பாடு தூண்டப்படுவதோடு, உடலின் இயற்கையான சுத்திகரிப்பு செயல்முறைகளும் வேகப்படுத்தப்படுகின்றன. இதன் விளைவாக, சருமம் தெளிவானதாகவும், பொலிவுடனும் திகழ்கிறது.

செரிமான மண்டலத்தை வலுப்படுத்துகிறது

வாயுத்தொல்லை, நெஞ்செரிச்சல் (அமிலத்தன்மை) அல்லது மலச்சிக்கல் போன்ற செரிமானம் சார்ந்த பிரச்சனைகளால் நீங்கள் அடிக்கடி அவதிப்படுபவர் என்றால், வெதுவெதுப்பான எலுமிச்சை நீர் உங்களுக்குப் பெரிதும் கைகொடுக்கும். இது செரிமான நொதிகளைத் தூண்டி, உணவை விரைவாகச் செரிமானம் செய்ய உதவுகிறது.

எடை இழப்பிற்கு உதவுகிறது

உடலில் உள்ள கூடுதல் எடையைக் குறைக்க விரும்புவோருக்கு, இது ஒரு எளிய மற்றும் மிகவும் பயனுள்ள வீட்டு வைத்தியமாக அமைகிறது. எலுமிச்சை நீர் உடலின் வளர்சிதை மாற்றத்தை (metabolism) அதிகரிக்கச் செய்து, கொழுப்பை எரிக்கும் செயல்முறையைத் துரிதப்படுத்துகிறது. இதைத் தினமும் தவறாமல் பருகி வரும்போது, ​​காலப்போக்கில் உடல் எடை படிப்படியாகக் குறையத் தொடங்குகிறது.

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது

எலுமிச்சையில் வைட்டமின் C சத்து நிறைந்து காணப்படுகிறது. இது உடலின் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை வலுப்படுத்துவதில் மிக முக்கியப் பங்காற்றுகிறது. சளி, இருமல் மற்றும் பல்வேறு வகையான தொற்றுநோய்கள் ஏற்படும் அபாயத்தைக் குறைக்க இது உதவுவதோடு, உடலை உள்ளிருந்தே வலிமையாகவும், உறுதியாகவும் மாற்றுகிறது. சருமத்திற்குப் பொலிவைத் தருகிறது

எலுமிச்சை நீரின் நன்மைகள்:

எலுமிச்சை நீர் உடலை எப்போதும் நீர்ச்சத்துடன்  வைத்திருக்க உதவுவதோடு, இரத்தத்தைச் சுத்திகரிக்கவும் செய்கிறது. இது முகத்திற்கு ஒரு இயற்கையான பொலிவைத் தருவதுடன், முகப்பரு போன்ற சருமப் பிரச்சனைகளைக் குறைக்கவும் உதவுகிறது. இதை நீங்கள் தினமும் காலையில் வெறும் வயிற்றில் பருகலாம்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | உயிருக்கே ஆபத்து.. மயோனைஸ் சாப்பிட மேலும் ஓராண்டு தடை.. காரணம் இதுதான்!

மேலும் படிக்க | புடவை கட்டுவதால் ஏற்படும் புற்றுநோய்! அறிகுறிகள், தடுப்பு முறைகள் என்ன?

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

