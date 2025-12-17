உச்சி முதல் பாதம் வரை... அள்ள அள்ள குறையா எள்ளின் நன்மைகள்: படியல் இதோ

Sesame Seeds Health Benefits: குளிர்காலத்தில் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கவும், உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும், சுகாதார நிபுணர்கள் பல உணவுகள் மற்றும் பானங்களை பரிந்துரைக்கின்றனர். எள் அவற்றில் முக்கியமான ஒன்று. எள் உட்கொள்வதால் ஏற்படும் நன்மைகள் என்ன? இதனால் உடல் ஆரோக்கியம் எவ்வாறு மேம்படுகின்றது. எள்ளில் புதைந்து கிடக்கும் ஆரோக்கிய நன்மைகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
எள் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு அதிக நன்மை பயக்கும் என்று ஆரோக்கிய நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். உணவின் சுவையை அதிகரிப்பது மட்டுமல்லாமல், உடலுக்கு ஆற்றலை வழங்குவதோடு, பல நோய்களைத் தடுக்கவும், உடலை வலுப்படுத்தவும் எள் உதவுகிறது. எள் குறிப்பாக பெண்கள் மற்றும் வயதானவர்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாகக் கருதப்படுகிறது.
குளிர்காலத்தில் எள் உட்கொள்வதால் கிடைக்கும் நன்மைகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
குளிர்காலத்தில் உடலை சூடாக வைத்திருக்கிறது
எள் உஷ்ண பண்புகளைக் கொண்டுள்ளதாக ஆயுர்வேதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆகையால் குளிர்காலத்தில் அவற்றை உட்கொள்வது உடலை சூடாக வைத்திருக்கிறது. சளி தொடர்பான நோய்களிலிருந்து இது பாதுகாக்கிறது. எள்ளை தொடர்ந்து உட்கொள்வது உடல் வெப்பத்தை பராமரிக்க உதவுவதாக ஆயுர்வேதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. இது சோர்வு மற்றும் பலவீனத்தைக் குறைக்கிறது. எள் ஆயுர்வேதத்தில் "சர்வதோஷஹாரா" என்றும் அழைக்கப்படுகிறது, ஏனெனில் இது வாதம் மற்றும் கபம் இரண்டையும் சீர் செய்கிறது. எள், குளிர், மூட்டு வலி மற்றும் மலச்சிக்கல் போன்ற பிரச்சினைகளைப் போக்க உதவுகிறது.
சருமத்திற்கு நன்மை பயக்கும்
எள் விதைகளில் குறிப்பிடத்தக்க அளவு ஆண்டிஆக்சிடெண்டுகள் உள்ளன. அவை உடலில் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்களால் ஏற்படும் சேதத்தைத் தடுக்கின்றன. இந்த ஆண்டிஆக்சிடெண்டுகள் ஆரோக்கியமான மற்றும் இளமையான சருமத்தை பராமரிக்க உதவுகின்றன. இதன் வழக்கமான நுகர்வு சுருக்கங்களைக் குறைக்கிறது, நிறத்தை மேம்படுத்துகிறது, சருமப் பொலிவை அதிகரிக்கிறது. கூடுதலாக, எள்ளில் உள்ள சேர்மங்கள் வீக்கத்தைக் குறைத்து இதய ஆரோக்கியத்தைப் பராமரிக்கின்றன.
இந்தப் பிரச்சினைகளைத் தடுக்கிறது
மேலும், எள்ளில் நிறைவுறா கொழுப்பு அமிலங்கள் உள்ளன, அவை கெட்ட கொழுப்பைக் குறைக்கவும் நல்ல கொழுப்பை அதிகரிக்கவும் உதவுகின்றன. இது இதய ஆரோக்கியத்திற்கு பங்களிக்கிறது மற்றும் இரத்த அழுத்தத்தை ஒழுங்குபடுத்துகிறது. வழக்கமான நுகர்வு இதய நோய், பெருந்தமனி தடிப்பு மற்றும் பக்கவாதம் ஏற்படும் அபாயத்தைக் குறைக்கும்.
பெண்கள் மற்றும் முதியவர்களுக்கு வரம்
எள் விதைகள் ஆற்றலின் நல்ல மூலமாகவும் விளங்குகின்றன. அவற்றில் உள்ள புரதம், கால்சியம், இரும்பு மற்றும் மெக்னீசியம் உடலுக்கு வலிமையை அளிக்கின்றன. குறிப்பாக பெண்கள் மற்றும் முதியவர்களுக்கு, எள் விதைகள் வலுவான எலும்புகளை பராமரிக்க உதவுகின்றன. இரத்த சோகையைத் தடுப்பதிலும் இரும்புச்சத்து நன்மை பயக்கும். கூடுதலாக, எள் விதைகளை உட்கொள்வது செரிமானத்தை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் மலச்சிக்கல் போன்ற பிரச்சினைகளைத் தடுக்கிறது. மேலும், சில நோய்களிலிருந்து நிவாரணம் அளிக்க எள் விதைகளும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. எள் எண்ணெய் மூட்டு வலி, மற்றும் தசை பலவீனத்தைப் போக்க உதவுகிறது என்று ஆயுர்வேதம் நம்புகிறது. அறிவியல் ஆராய்ச்சிகளும் இது வீக்கத்தைக் குறைத்து உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பலப்படுத்துவதாக காட்டுகின்றன.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
