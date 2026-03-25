  • இரத்த சர்க்கரை அளவு அதிகரிக்க இனிப்புகள் மட்டுமே காரணமா? மறைமுக காரணங்கள் இதோ

இரத்த சர்க்கரை அளவு அதிகரிக்க இனிப்புகள் மட்டுமே காரணமா? மறைமுக காரணங்கள் இதோ

Diabetes Causes: பல நேரங்களில், முறையான உணவுமுறையைப் பின்பற்றிய பிறகும், சிலருக்கு இரத்த சர்க்கரை அளவுகள் உயர்வதைக் காண முடிகின்றது. இதற்குப் பின்னால் உள்ள காரணிகள் உணவு சார்ந்தவை மட்டுமல்ல, உடலின் உள் செயல்முறைகள் மற்றும் நமது அன்றாடப் பழக்கவழக்கங்களும் இதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 25, 2026, 03:44 PM IST
  • பெண்களுக்கு மாதவிடாய் அல்லது மாதவிடாய் நிற்கும் காலத்தில் ஹார்மோன் ஏற்ற இறக்கங்கள் ஏற்படுகின்றன.
  • இவை இன்சுலின் அளவுகளில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.
  • இது இரத்த சர்க்கரை அளவு உயர வழிவகுக்கும்.

8வது ஊதியக்குழு: குரூப் A, B, C, D மத்திய அரசு ஊழியர்கள்... யாருக்கு எவ்வளவு சம்பள உயர்வு?
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: குரூப் A, B, C, D மத்திய அரசு ஊழியர்கள்... யாருக்கு எவ்வளவு சம்பள உயர்வு?
டாஸ்மாக்கில் திடீர் கட்டுப்பாடு.. இனி ஒருவருக்கு இவ்வளவு தான் லிமிட்.. அதிரடி அறிவிப்பு
camera icon7
Tasmac
டாஸ்மாக்கில் திடீர் கட்டுப்பாடு.. இனி ஒருவருக்கு இவ்வளவு தான் லிமிட்.. அதிரடி அறிவிப்பு
Guru Peyarchi 2026: குரு பார்வை பட்டாச்சு..ஜூன் 2 முதல் இந்த ராசிகளுக்கு ஏறுமுகம் தான்!
camera icon9
Jupiter transit 2026
Guru Peyarchi 2026: குரு பார்வை பட்டாச்சு..ஜூன் 2 முதல் இந்த ராசிகளுக்கு ஏறுமுகம் தான்!
தங்கம், வெள்ளி விலையில் அதிரடி வீழ்ச்சி: தங்கம் ரூ.63,000 குறைவு, பாதி விலைக்கு சரிந்த வெள்ளி
camera icon12
Gold price
தங்கம், வெள்ளி விலையில் அதிரடி வீழ்ச்சி: தங்கம் ரூ.63,000 குறைவு, பாதி விலைக்கு சரிந்த வெள்ளி
இரத்த சர்க்கரை அளவு அதிகரிக்க இனிப்புகள் மட்டுமே காரணமா? மறைமுக காரணங்கள் இதோ

High Blood Sugar Level Causes: இன்றைய நவீன காலகட்டத்தில் பலருக்கு இரத்த சர்க்கரை அளவினால் பல பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றன. இரத்த சர்க்கரை அளவு உயர்வதற்கு இனிப்புகள் அல்லது துரித உணவுகளை உட்கொள்வது மட்டுமே காரணம் என பலர் கருதுகிறார்கள். சர்க்கரை உட்கொள்வதைக் குறைப்பதன் மூலம் அனைத்தையும் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டுவர முடியும் என்றும் பொதுவாக நம்பப்படுகின்றது.

இருப்பினும், இது உண்மையல்ல. பல நேரங்களில், முறையான உணவுமுறையைப் பின்பற்றிய பிறகும், சிலருக்கு இரத்த சர்க்கரை அளவுகள் உயர்வதைக் காண முடிகின்றது. இதற்குப் பின்னால் உள்ள காரணிகள் உணவு சார்ந்தவை மட்டுமல்ல, உடலின் உள் செயல்முறைகள் மற்றும் நமது அன்றாடப் பழக்கவழக்கங்களும் இதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன என சுகாதார நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். எனவே, இரத்த சர்க்கரை அளவுகளைக் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க, உணவுமுறையில் மட்டும் கவனம் செலுத்தாமல், ஒருவரின் ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கை முறையிலும் கவனம் செலுத்துவது அவசியம்.

இரத்த சர்க்கரை அளவு அதிகரிக்க இந்த மறைமுகக் காரணிகள் காரணமாகலாம்:

மன அழுத்தம்: மன அழுத்தம் மனதை மட்டுமல்ல, உடலையும் பாதிப்பதாக சுகாதார நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். நீங்கள் கடுமையான மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாகும்போது, ​​உடல் 'கார்டிசோல்' (cortisol) எனப்படும் ஹார்மோனை அதிக அளவில் வெளியிடுகிறது. இது இரத்த சர்க்கரை அளவுகள் உயர வழிவகுக்கும். மன அழுத்தம் நீண்ட காலத்திற்குத் தொடர்ந்தால், இன்சுலின் திறம்படச் செயல்படத் தவறி, இரத்த சர்க்கரை அளவுகள் கட்டுப்பாட்டை மீறி உயரக்கூடும்.

தூக்கமின்மை: உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு தூக்கம் மிக அவசியம். தினமும் 6 முதல் 7 மணி நேரம் தரமான தூக்கத்தைப் பெறவில்லை என்றால், அது உங்கள் இரத்த சர்க்கரை அளவுகளில் நேரடித் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. போதுமான தூக்கமின்மை இன்சுலினின் செயல்திறனைக் குறைக்கிறது. இதன் விளைவாக, உடல் குளுக்கோஸை (சர்க்கரையை) திறம்படப் பயன்படுத்த முடியாமல் போகிறது. காலப்போக்கில், இந்தப் பழக்கம் நீரிழிவு நோய் ஏற்படும் அபாயத்தை அதிகரிக்கக்கூடும். 

தீவிர உடற்பயிற்சிகள்: இரத்த சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு உடற்பயிற்சி மிகவும் முக்கியமானது என்றாலும், அதன் விளைவுகள் எப்போதும் ஒரே மாதிரியாக இருப்பதில்லை. பல நேரங்களில், மிகவும் தீவிரமான அல்லது கடினமான உடற்பயிற்சிகளில் ஈடுபடும்போது, ​​உடலின் உடனடி ஆற்றல் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக, உடல் அதிகப்படியான குளுக்கோஸை வெளியிடுகிறது. இது இரத்த சர்க்கரை அளவுகளில் தற்காலிகமான உயர்வை ஏற்படுத்தக்கூடும். இருப்பினும், இந்த உயர்வு தற்காலிகமானது மட்டுமே. பொதுவாக, சிறிது நேரத்திலேயே இரத்த சர்க்கரை அளவு மீண்டும் இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பிவிடும்.

நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கும் போது: உடல் ஏதேனும் ஒரு நோய் அல்லது தொற்றுநோயை எதிர்த்துப் போராடும்போது, ​​அதற்குக் கூடுதல் ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது. இத்தகைய சூழல்களில், உடல் அதிக அளவிலான குளுக்கோஸை இரத்த ஓட்டத்தில் வெளியிடுகிறது. இதனால் காய்ச்சல் அல்லது நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கும் காலங்களில் இரத்த சர்க்கரை அளவுகள் உயரக்கூடும். 

ஹார்மோன் மாற்றங்கள்: பெண்களுக்கு மாதவிடாய் அல்லது மாதவிடாய் நிற்கும் காலத்தில் (menopause) ஹார்மோன் ஏற்ற இறக்கங்கள் ஏற்படுகின்றன. இவை இன்சுலின் அளவுகளில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. இது இரத்த சர்க்கரை அளவு உயர வழிவகுக்கும். இந்த நிலை பல நாட்களுக்குத் தொடரக்கூடும். 

இவற்றை நினைவில் கொள்வது அவசியம்: உங்கள் இரத்தச் சர்க்கரை அளவுகள் அடிக்கடி உயர்ந்துகொண்டிருந்தால், அதற்கு உங்கள் உணவுமுறையை மட்டுமே காரணமாகக் கருதாதீர்கள். இத்தகைய சூழல்களில், உங்கள் உறக்கம், மன அழுத்த அளவுகள், உடல் செயல்பாடு மற்றும் ஒட்டுமொத்த உடல்நலம் ஆகியவற்றில் மிகுந்த கவனம் செலுத்த வேண்டும். சரியான நேரத்தில் இரத்த சர்க்கரை அளவுகளை கண்காணிப்பதும், மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெறுவதும் இரத்தச் சர்க்கரை அளவுகளைச் சிறப்பாகக் கட்டுக்குள் வைத்திருக்கப் பெரிதும் உதவும் என சுகாதார நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs):

1. சர்க்கரை உட்கொள்வதைக் குறைப்பதால் சுகர் லெவலை முற்றிலும் கட்டுப்படுத்த முடியுமா?
சர்க்கரை உட்கொள்வதைக் குறைப்பதால் மட்டும் சுகர் லெவலை முற்றிலும் கட்டுப்படுத்த முடியாது என சுகாதார நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள்.

2. உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு தினமும் எத்தனை மணி நேரம் தூங்க வேண்டும்?
உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு தினமும் 6 முதல் 7 மணி நேரம் தரமான தூக்கம் அவசியமாகும்.

3. மன அழுத்தம் உடலை பாதிக்குமா?
ஆம், மன அழுத்தம் மனதை மட்டுமல்ல, உடலையும் பாதிப்பதாக சுகாதார நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | 58 வயதிலும் ஃபிட்டான உடலுடன் ஆணழகனாக இருக்கும் அக்‌ஷய் குமார்! சீக்ரெட் இதுதான்..

மேலும் படிக்க | சென்னையில் பறவைக் காய்ச்சல்.. எப்படி பரவுகிறது? அறிகுறிகள் என்னென்ன?

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

