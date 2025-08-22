English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

காலையில் இந்த அறிகுறிகள் இருந்தால் ஜாக்கிரதை: சிறுநீரக கல் பிரச்சனையாக இருக்கலாம்

Kidney Stone Symptoms: சிறுநீரக கல் இருந்தாலும், ​​காலையில் உடல் அத்தகைய சில அறிகுறிகளைக் கொடுக்கத் தொடங்குகிறது. இதை எளிதாகப் புரிந்து கொள்ள முடியும். இது குறித்து நிபுணர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்பதை இந்த பதிவில் அறிந்து கொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Aug 22, 2025, 05:37 PM IST
  • தினமும் குறைந்தது 8 முதல் 10 கிளாஸ் தண்ணீர் குடிக்கவும்.
  • உங்கள் உணவில் புதிய பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளைச் சேர்க்கவும்.
  • உப்பு மற்றும் சர்க்கரை உட்கொள்ளலைக் குறைக்கவும்.

Kidney Stone Symptoms: சிறுநீரக கற்கள் ஒரு பொதுவான ஆனால் மிகவும் வேதனையான பிரச்சனையாகும். சிறுநீரகத்தில் தாதுக்கள் மற்றும் உப்பு குவிந்து கடினமான துகள்களின் வடிவத்தை எடுக்கும்போது இது நிகழ்கிறது. இருப்பினும், உடலில் ஏதேனும் நோய் இருந்தால், நம் உடல் சில எச்சரிக்கை அறிகுறிகளை அளிக்கிறது. அதை நாம் தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் இந்த நேரத்தில்தான் நோயைக் கட்டுப்படுத்த முடியும். ஆனால் பல நேரங்களில் மக்கள் அதை புறக்கணிக்கிறார்கள். 

சிறுநீரக கல் இருந்தாலும், ​​காலையில் உடல் அத்தகைய சில அறிகுறிகளைக் கொடுக்கத் தொடங்குகிறது. இதை எளிதாகப் புரிந்து கொள்ள முடியும். இது குறித்து நிபுணர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்பதை இந்த பதிவில் அறிந்து கொள்ளலாம்.

நிபுணரின் கருத்து என்ன?

சிறுநீரக கற்கள் ஒரு பொதுவான சிறுநீரக நோய் என்றும், இது வாழ்க்கை முறையாலும், சில சமயங்களில் மரபியல் காரணமாகவும் ஏற்படலாம் என நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள்.சரியான உணவுமுறை, உடல் செயல்பாடு ஆகியவை  இத்தகைய நோய்களைத் தவிர்க்க, மிக முக்கியமான விஷயங்களாக உள்ளன.

சிறுநீரக கற்கள் இருந்தால் காலையில் தென்படும் 7 அறிகுறிகள் பற்றி இங்கே காணலாம்

சோர்வு: சிறுநீரக கல் ஏற்பட்டால், உடலில் நச்சுகள் குவிந்துவிடும். இதன் காரணமாக, போதுமான தூக்கம் கிடைத்த பிறகும் உடல் காலையில் சோர்வாகவே இருக்கும்.

அரிப்பு: தோலில் அரிப்பு ஏற்படுவதும் சிறுநீரக கல்லின் அறிகுறியாகும். இது காலையில் அல்லது குளித்த பிறகும் கூட ஏற்படலாம்.

சுவாசிப்பதில் சிரமம் : சிநீரக கற்கள் காரணமாக, நுரையீரலில் திரவத்தன்மை அதிகரிக்கிறது. இதன் காரணமாக, சுவாசிப்பதில் சிரமம் ஏற்படலாம். இதுவும் சிறுநீரக கல்லின் அறிகுறியாகும்.

உயர் இரத்த அழுத்தம்: சிறுநீரக கற்கள் ஏற்பட்டால், அந்த நோயாளிகளுக்கு பெரும்பாலும் காலையில் உயர் இரத்த அழுத்தம் ஏற்படும்.

வாந்தி: சில நேரங்களில் நோயாளிகள் காலையில் வாந்தி மற்றும் குமட்டலை உணருவார்கள். இருப்பினும், சில நேரங்களில் வாந்தி ஏற்படாது, அது வெறும் உணர்வாகவே இருக்கும்.

பாதங்களில் வீக்கம்: சிறுநீரக கல் ஏற்பட்டால், பாதங்களில் வீக்கமும் இருக்கும். இந்த வீக்கம் பெரும்பாலும் காலையில் காணப்படும்.

சிறுநீரில் இரத்தப்போக்கு: சில நேரங்களில் காலையில் எழுந்தவுடன் சிறுநீர் கழிக்கும்போது, ​​அதில் சிவப்பு அல்லது லேசான இரத்தப் புள்ளிகள் தோன்றக்கூடும்.

இதை எவ்வாறு தடுப்பது?

- தினமும் குறைந்தது 8 முதல் 10 கிளாஸ் தண்ணீர் குடிக்கவும்.

- உங்கள் உணவில் புதிய பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளைச் சேர்க்கவும், உப்பு மற்றும் சர்க்கரை உட்கொள்ளலைக் குறைக்கவும்.

- ஆக்சலேட்டைக் குறைவாக சாப்பிடுங்கள்: கீரை, தேநீர், கொட்டைகள், சாக்லேட் போன்ற உணவுகளை குறைந்த அளவில் உட்கொள்வது சரியாக இருக்கும்.

- சோதனை: ஒருவருக்கு முன்பு சிறுநீரக கற்கள் இருந்திருந்தால், அவர்கள் அவ்வப்போது அல்ட்ராசவுண்ட் மற்றும் சிறுநீர் பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

- வாழ்க்கை முறை மேலாண்மை: தினமும் வழக்கமான உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள், எடையைக் கட்டுக்குள் வைத்திருங்கள், போதுமான தூக்கம் அவசியம். புகைபிடித்தல், மது அருந்துதல் மற்றும் புகையிலை நுகர்வு ஆகியவற்றைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

