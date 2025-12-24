பலரை பாடாய் படுத்தும் பைல்ஸ் நோய்: காரணம், அறிகுறிகள், சிகிச்சை முறைகள் இதோ

Piles Treatment: மூல நோய் இன்றைய காலகட்டத்தில் பலரை பாடாய் படுத்தும் ஒரு நோயாக உள்ளது. இதில், ஆசனவாய் மற்றும் கீழ் மலக்குடலில் உள்ள இரத்த நாளங்கள் வீங்கி, வீக்கமடைகிறது. இது அரிப்பு, வலி, இரத்தப்போக்கு, அசௌகரியம் போன்ற அறிகுறிகளை ஏற்படுத்தும். இந்த நிலை பெரும்பாலும் நீண்ட நேரம் உட்கார்ந்திருப்பவர்களையோ அல்லது உடலில் சில ஊட்டச்சத்துக்கள் குறைவாக இருப்பவர்களையோ பாதிக்கிறது. உண்மையில் இந்த நோய் உணவு மற்றும் வாழ்க்கை முறை தொடர்பான ஒரு நோயாகும். இந்த இரண்டையும் சரிசெய்தால், இந்தப் பிரச்சனையும் தானாகவே முடிந்துவிடும். இந்த பதிவில் இந்த நோயைப் பற்றி விரிவாக காணலாம்.
சில சந்தர்ப்பங்களில், மூல நோய் தானாகவே சரியாகிவிடும், ஆனால் சில நேரங்களில் இதற்கு சிகிச்சை தேவைப்படுகிறது. இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில், அதைத் தடுக்க சில குறிப்பிட்ட விஷயங்களில் கவனம் செலுத்துவது முக்கியமாகும்.
மூல நோய் என்றால் என்ன?
மூல நோயில் ஆசனவாயின் உள்ளே அல்லது வெளியே மருக்கள் போன்றவை உருவாகிறது. இவை அரிப்பு, வலி, வீக்கம் மற்றும் இரத்தப்போக்கை ஏற்படுத்தும். ஆசனவாய் உள்ளேயும் வெளியேயும் தள்ளப்படும்போது வலி அதிகமாகின்றது.
பைல்ஸ் நோய்க்கான காரணங்கள் என்ன?
உடலில் போதுமான நார்ச்சத்து மற்றும் நீர் இல்லாததால் மூல நோய் ஏற்படுகிறது. குடல் இயக்கத்தின் போது மலச்சிக்கல் மற்றும் பதற்றம் நரம்புகளில் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தி, அவை வீக்கத்தை ஏற்படுத்தும். பல காரணிகள் மூல நோய்க்கு பங்களிக்கின்றன. இந்த காரணிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
மூல நோய்க்கான காரணங்கள்
- மலச்சிக்கல் அல்லது கடினமான மலம் காரணமாக நரம்புகள் வீங்கி, மூல நோய்க்கு வழிவகுக்கும்.
- நார்ச்சத்து குறைபாடு மூல நோய்க்கு பங்களிக்கும். ஏனெனில் நார்ச்சத்து குறைபாடால் மலச்சிக்கல் ஏற்படும்.
- நீண்ட நேரம் ஒரே இடத்தில் அமர்வதால் குடலில் இறுக்கம் அதிகரிக்கும். இது மூல நோய்க்கு காரணமாகலாம்.
- காரமான உணவுகளை சாப்பிடுவதும் இந்த நிலையை ஏற்படுத்தும்.
பைல்ஸ் நோயின் அறிகுறிகள்
- ஆசனவாயைச் சுற்றி அரிப்பு
- கடுமையான எரிச்சல்
- குடல் அசைவுகளின் போது அல்லது அதற்குப் பிறகு இரத்தப்போக்கு
- ஆசனவாயின் அருகே கட்டி அல்லது வீக்கம்
- மலம் கழிப்பதில் சிரமம்
- உட்கார்வதில் சிரமம்
மூல நோய் இருக்கும்போது என்ன சாப்பிட வேண்டும்?
பழங்கள்: மூல நோய் இருக்கும்போது வயிற்றுக்கு நன்மை பயக்கும் பழங்களை சாப்பிடலாம். ஆப்பிள், வாழைப்பழம், பப்பாளி, ஆரஞ்சு, தர்பூசணி, கொய்யா அல்லது அத்திப்பழங்களை சாப்பிடலாம்.
பச்சை காய்கறிகள்: கீரை, வெந்தயம், கேரட், தக்காளி, சுரைக்காய், பீன்ஸ் மற்றும் பிற இலை காய்கறிகள் போன்ற நார்ச்சத்து நிறைந்த காய்கறிகளை உங்கள் உணவில் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள்.
முழு தானியங்கள்: உங்கள் வயிற்றை நிறைவாகவும் லேசாகவும் வைத்திருக்க, ஓட்ஸ், கஞ்சி, பழுப்பு அரிசி, பல தானிய ரொட்டி, பருப்பு வகைகள் மற்றும் பீன்ஸ் ஆகியவற்றை தினசரி உணவில் சேர்க்கலாம்.
மருத்துவரை எப்போது பார்க்க வேண்டும்?
ஆரோக்கியமான, குடலுக்கு பாதகம் விளைவிக்காத உணவுகளை உட்கொண்டும், காரமான உணவுகளைத் தவிர்த்தும் தொடர்ந்து இரத்தப்போக்கு அல்லது அதிக வலியை அனுபவித்தால், உடனடியாக ஒரு மருத்துவரை அணுக வேண்டியது அவசியமாகும். அவருடன் பேசி தக்க சிகிச்சையைத் தொடர வேண்டும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
