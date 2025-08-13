English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

யூரிக் அமிலம் அதிகமா இருக்கா? இந்த 5 பழக்கங்களை உடனே நிறுத்துங்க

Uric Acid Symptoms: யூரிக் அமிலம் மிகப்பெரிய வாழ்க்கை முறை நோயாக உருவெடுத்து வருகிறது. யூரிக் அமிலம் அதிகரிக்க காரணமாக இருக்கும் 5 முக்கிய பழக்கங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Aug 13, 2025, 04:46 PM IST
Uric Acid Symptoms: இன்றைய நவீன காலகட்டத்தில் மக்களிடம் பல வித வாழ்க்கை முறை நோய்கள் காணப்படுகின்றன. இந்த நோய்களால் உண்டாகும் ஆபத்து நாளுக்கு நாள் அதிகமாகி வருகின்றது. மக்களை பாடாய் படுத்தும் வாழ்க்கை முறை நோய்களில் அதிக யூரிக் அமில பிரச்சனையும் முக்கியமான ஒன்றாக்கும்.

உடலில் யூரிக் அமிலத்தின் அளவு அதிகரித்தால், அது கீல்வாதம், வீக்கம் மற்றும் மூட்டுகளில் வலி போன்ற பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தும். நமது சில அன்றாட பழக்கவழக்கங்கள் காரணமாக இந்தப் பிரச்சினையும் வேகமாக அதிகரிக்கிறது. படிப்படியாக யூரிக் அமிலத்தை அதிகரிக்கும் 5 பழக்கங்களைப் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம். இந்தப் பிரச்சினையைச் சமாளிப்பதற்கான வழிகளையும் நிபுணர்களிடமிருந்து தெரிந்துகொள்ளலாம்.

யூரிக் அமிலம் ஏன் அதிகரிக்கிறது?

யூரிக் அமிலம் முன்பு வயதானவர்களிடம் காணப்படும் ஒரு நோயாக இருந்தது. ஆனால் இப்போது கடந்த சில ஆண்டுகளில், 25 முதல் 30 வயதுடையவர்களும் இந்த நோய்க்கு ஆளாகிறார்கள். இதன் காரணமாக, மூட்டு வலி மற்றும் சிறுநீரக நோய்கள் சிறு வயதிலேயே ஏற்படத் தொடங்கியுள்ளன. இது கவலைக்குரிய விஷயம். ஆகையால், அதன் காரணங்களைப் புரிந்துகொண்டு அதற்கான சிகிச்சையை மேற்கொள்வது அவசியமாகிவிட்டது.

யூரிக் அமிலம் அதிகரிக்க காரணமாக இருக்கும் 5 பழக்கங்கள்

1. ஆரோக்கியமற்ற உணவு:

இளைஞர்களின் ஆரோக்கியமற்ற உணவுப் பழக்கவழக்கங்கள் யூரிக் அமிலப் பிரச்சினை அதிகரிக்க காரணமாவதாக மருத்துவர்கள் கூறுகிறார்கள். இவர்கள் ஆரோக்கியமான உணவை உட்கொள்வதற்கு பதிலாக வெளியே துரித உணவுகளை உட்கொள்வதில் அதிக ஆர்வம் காட்டுகிறார்கள். பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள், துரித உணவுகள் மற்றும் தெரு உணவுகள் ஆகியவற்றின் காரணமாக யூரிக் அமிலம் அதிகரிக்கிறது.

2. மோசமான வாழ்க்கை முறை:

இளைஞர்களிடையே செயல்பாடற்ற வாழ்க்கை முறையும் அதிகரித்துள்ளது. இளைஞர்கள் நீண்ட நேரம் கணினி அல்லது மொபைலில் ஈடுபட்டு ஒரே இடத்தில் அமர்ந்திருப்பார்கள். இதனால் உடல் செயல்பாடுகள் குறைகின்றன. இதன் காரணமாக அவர்களின் வளர்சிதை மாற்றம் குறைகிறது. இது உடலில் நச்சுக்களை அதிகரிக்கிறது. இதனால் யூரிக் அமிலம் அதிகரிக்கின்றது.

3. மன அழுத்தம்:

வேலையாக இருந்தாலும் சரி, படிப்பாக இருந்தாலும் சரி, மன அழுத்தப் பிரச்சினை இளைஞர்களிடையே மிகவும் பொதுவானதாகிவிட்டது. சிறு வயதிலேயே அவர்களின் உடலில் கார்டிசோலின் அளவு அதிகரிக்கிறது. கார்டிசோல் என்பது செரிமானத்தைக் கெடுக்கும் ஒரு ஹார்மோன். இது குடல் பிரச்சினைகளை அதிகரிக்கிறது. தூக்கமின்மைக்கு இது ஒரு முக்கிய காரணமாகிறது. இதன் காரணமாக உடலில் யூரிக் அமிலம் அதிகரிக்கிறது.

4. தண்ணீர் பற்றாக்குறை:

போதுமான தண்ணீர் குடிக்காதவர்களுக்கும் அதிக யூரிக் அமில பிரச்சனை ஏற்படும். அத்தகையவர்களுக்கு நீரிழப்பு காரணமாக பியூரின் பிரச்சனை ஏற்படுகின்றது. இதனால் சிறுநீரக செயபல்பாட்டில் பிரச்சனை ஏற்படுகின்றது.

5. க்ராஷ் டயட்டிங்:

பல வித கிராஷ் டயட்டிங் முறைகளில், விரைவாக எடை இழக்க பலர் தங்களது உணவில் இருந்து முடிந்தவரை கலோரிகளைக் குறைக்கிறார்கள். இதன் காரணமாக அவர்களது உடலில் கீட்டோன்கள் உருவாகின்றன. இது யூரிக் அமிலத்தை அதிகரிக்கும்.

யூரிக் அமிலம் அதிகரிப்பதை தவிர்ப்பது எப்படி?

- தினமும் 8 முதல் 10 கிளாஸ் தண்ணீர் குடிக்கவும்.

- அதிக பியூரின் உள்ள உணவுகளைத் தவிர்க்கவும்.

- தினமும் சிறிது நேரம் லேசான உடற்பயிற்சி செய்வது நல்லது.

- தர்பூசணி, வெள்ளரி மற்றும் எலுமிச்சை தண்ணீர் போன்ற நீரேற்றம் தரும் பொருட்களை உட்கொள்ளலாம்.

- வெறும் வயிற்றில் மல்லி விதை தண்ணீரை குடிப்பதும் நன்மை பயக்கும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

