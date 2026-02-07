English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • இரவு 11 மணிக்கு மேல் தூங்கும் நபரா நீங்கள்? 3 உறுப்புகளுக்கு ஆபத்து, ஜாக்கிரதை

Side Effects of Sleeping Late: இரவு 11 மணிக்குப் பிறகு தூங்குவதால், உடலின் முக்கிய உறுப்புகளுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 7, 2026, 04:44 PM IST
  • சரியான நேரத்தில் படுக்கைக்குச் செல்வது மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது.
  • இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.
  • உடலில் உள்ள நச்சுகள் இயற்கையாகவே நீக்கப்படுகின்றன.

Side Effects of Sleeping Late: நம்மில் பலருக்கு தாமதமாகத் தூங்கும் பழக்கம் உள்ளது. அலுவலக பணிகள், வீட்டு வேலைகள், மொபைல் ஃபோன், சமூக ஊடக பயன்பாடு என பல காரணங்களால் நாம் இரவில் தாமதமாக தூங்குகிறோம். பலர் உறங்க நள்ளிரவு 12 அல்லது அதிகாலை 1 மணி கூட ஆவதுண்டு.

ஆனால் இரவு 11 மணிக்குப் பிறகு தூங்குவது நமது உடலுக்கு மிக ஆபத்தானது என்பது பலருக்குத் தெரிவதில்லை. இரவு 11 மணிக்குப் பிறகு தூங்குவது மூன்று முக்கிய உறுப்புகளுக்கு உறுப்பு சேதம் உட்பட பல உடல்நலப் பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தும். இரவு 11 மணிக்குப் பிறகு தூங்குவதால், உடலின் முக்கிய உறுப்புகளுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

இரவு 11 மணிக்குப் பிறகு தூங்குவது இந்த மூன்று உடல் உறுப்புகளையும் சேதப்படுத்தும்:

கல்லீரல் பாதிப்பு

இரவு 11 மணி முதல் அதிகாலை 3 மணி வரை, உடலின் வடிகட்டுதல் இயந்திரமான கல்லீரல் மிகவும் சுறுசுறுப்பாக இருக்கும். இந்த நேரத்தில், கல்லீரல் உடலில் இருந்து நச்சுகளை அகற்றி இரத்தத்தை சுத்திகரிக்கிறது. இருப்பினும், இரவில் தாமதமாக தூங்குவது கல்லீரலின் நச்சு நீக்கும் செயல்முறையை சீர்குலைக்கும். இது கல்லீரலுக்கு பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், முகப்பரு, நிலையான சோர்வு மற்றும் செரிமான பிரச்சனைகளை அதிகரிக்கும்.

மூளை மற்றும் நினைவாற்றலில் பாதிப்பு

இரவு தாமதமாகத் தூங்குவது மூளையில் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. தூக்கத்தின் போது மூளை அதன் கழிவுகளை கிளிம்பேடிக் அமைப்பு மூலம் சுத்தப்படுத்துகிறது. இரவு 11 மணி வரை விழித்திருப்பது மூளைக்கு ஓய்வு கிடைப்பதைத் தடுக்கிறது. இது நினைவாற்றல் இழப்பு, எரிச்சல், மன அழுத்தம் மற்றும் நீடித்த ப்ரெயின் ஃபாக் போன்ற பிரச்சினைகளுக்கு வழிவகுக்கும்.

குடல் செயல்பாட்டை பாதிக்கிறது

இரவு 11 மணிக்கு மேல் விழித்திருப்பது செரிமானத்திற்கு மோசமானது. இரவில் தாமதமாக விழித்திருப்பது கார்டிசோலின் அளவை அதிகரித்து பசியைக் கட்டுப்படுத்தும் ஹார்மோன்களை சீர்குலைக்கிறது. இது வளர்சிதை மாற்றத்தை மெதுவாக்குகிறது. எனவே, தாமதமாக விழித்திருப்பவர்கள் பெரும்பாலும் மலச்சிக்கல், அமிலத்தன்மை மற்றும் விரைவான எடை அதிகரிப்பு போன்ற பிரச்சினைகளை சந்திக்கின்றனர்.

இரவில் நீங்கள் எந்த நேரத்தில் தூங்கச் செல்ல வேண்டும்?

இரவு 10 மணி முதல் நள்ளிரவு 12 மணி வரையிலான நேரம் கோல்டன் ஹவர் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த நேரத்தில் உங்கள் உடல் அதன் ஆழமான தூக்கத்தைப் பெறுகிறது. இந்த நேரத்தில், உங்கள் உடல் தன்னைத்தானே சரிசெய்கிறது. எனவே, இரவு 11 மணி முதல் நள்ளிரவு 12 -க்குள் தூங்காவிட்டால், அது இந்த விலைமதிப்பற்ற நேரத்தை வீணடிப்பது போலாகும். அதனால்தான் குழந்தைகள் இரவு 8 மணி முதல் 9 மணிக்குள் படுக்கைக்குச் செல்ல வேண்டும் என்றும், இளைஞர்கள் இரவு 9 மணி முதல் 10 மணிக்குள்ளும், பெரியவர்கள் இரவு 10 மணி முதல் 10:30 மணிக்குள்ளும் தூங்கச் செல்ல வேண்டும் என்றும் கூறப்படுகின்றது.

சரியான நேரத்தில் உறங்குவதால் ஏற்படும் நன்மைகள் என்ன?

- சரியான நேரத்தில் படுக்கைக்குச் செல்வது மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது.

- இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.

- உடலில் உள்ள நச்சுகள் இயற்கையாகவே நீக்கப்படுகின்றன.

- செரிமான பிரச்சனைகள் தடுக்கப்படுகின்றன.

- மனம் அமைதியாக இருக்கும்.

- எடை கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.

- உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மேம்படுகிறது.

- முகம் இயற்கையான பளபளப்பைப் பெறுகிறது.

- இது சர்க்கரை அளவைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

