சிறுநீரக பிரச்சனையின் மறைமுக அறிகுறிகள் இவைதான்: ஜாக்கிரதை!!

Signs of Kidney Damage: உடலின் இயக்கத்திற்கு மிகவும் முக்கியமாக இருக்கும் உறுப்புகளில் சிறுநீரகமும் ஒன்றாகும். சிறுநீரகத்தில் பிரச்சனை வந்தால், அது உடலை பல வழிகளில் பாதிக்கின்றது. நாள்பட்ட சிறுநீரக நோய்க்கு (Chronic Kidney Disease) தாங்கள் ஆளாகியிருப்பதை அறியாமலே பலர் இருந்துவிடுகின்றனர். நோயின் சிக்கல்கள் தீவிரமடையும் நேரத்திற்குள், சிறுநீரகங்கள் பெரும்பாலும் ஏற்கனவே அதிகப்படியான பாதிப்பிற்கு உள்ளாகியிருக்கும்.
ஆகையால், சிறுநீரகப் பாதிப்பைச் சரியான நேரத்தில் கண்டறிவது மிகவும் முக்கியமாகும். சிறுநீரகப் பாதிப்பு ஏற்படும்போது, சிறுநீர் கழிப்பதில் ஏற்படும் மாற்றங்களைத் தவிர, உடலில் வெளிப்படத் தொடங்கும் மறைமுக அறிகுறிகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
சிறுநீரக பிரச்சனைக்கான மறைமுக அறிகுறிகள்
தோல் வறட்சியும் அரிப்பும்
சிறுநீரகப் பிரச்சனைகளின் ஒரு எச்சரிக்கை அறிகுறி, தோலில் ஏற்படும் தொடர் வறட்சியும், அதனுடன் அடிக்கடி ஏற்படும் அரிப்புமாகும். உடலில் உள்ள கழிவுப் பொருட்களை வெளியேற்றும் பணியைச் சிறுநீரகங்களே செய்கின்றன. சிறுநீரகங்கள் தங்கள் பணியைச் சரியாகச் செய்யத் தவறும்போது, தோல் தொடர்பான பிரச்சனைகள் தோன்றத் தொடங்குகின்றன.
கண்களைச் சுற்றி ஏற்படும் வீக்கம்
உங்கள் கண்கள் எப்போதும் வீங்கியோ அல்லது உப்பியோ காணப்பட்டால், அது உங்கள் சிறுநீரகங்கள் சரியாகச் செயல்படவில்லை என்பதற்கான அறிகுறியாக இருக்கலாம். இது சிறுநீரில் புரதம் கசிவதற்கும் ஒரு அறிகுறியாக அமைகிறது.
தூங்குவதில் சிரமம்
சிறுநீரக நோய் பெரும்பாலும் போதுமான அளவு தூங்குவதைச் சிரமமாக்குகிறது. சிறுநீரகங்களால் நச்சுகளை வடிகட்டி வெளியேற்ற முடிவதில்லை. இதன் விளைவாக, அந்த நச்சுகள் இரத்த ஓட்டத்திலேயே தங்கிவிடுகின்றன. இது தூக்கம் தொடர்பான பிரச்சனைகள் ஏற்பட வழிவகுக்கிறது.
பாதங்களில் ஏற்படும் வீக்கம்
பாதங்களில் ஏற்படும் வெளிப்படையான வீக்கம், சிறுநீரகச் செயலிழப்பின் ஆரம்ப அறிகுறிகளில் ஒன்றாகும். சிறுநீரக நோய் உள்ளவர்களுக்கு, உடலின் கீழ் பாகங்களில் (பாதங்கள் மற்றும் கால்களில்) அதிகப்படியான நீர் தேங்கத் தொடங்குகிறது.
தொடர் சோர்வும் கவனக்குறைவும்
சிறுநீரகப் பிரச்சனைகளால் அவதிப்படும்போது, ஒருவருக்குத் தொடர்ச்சியான உடல் சோர்வு ஏற்படுகிறது. உடலில் நச்சுகள் தேங்கத் தொடங்கும்போது, எந்தவொரு வேலையிலோ அல்லது விஷயத்திலோ கவனம் செலுத்துவதற்கு அந்த நபர் சிரமப்படத் தொடங்குகிறார்.
சரியான நேரத்தில் கண்டறிவது அவசியம்
சிறுநீரக நோய் தொடர்பான அறிகுறிகளில் ஒன்று தென்பட்டாலும், மருத்துவரை அணுகிப் பரிசோதனை செய்துகொள்வதில் தாமதம் செய்யாதீர்கள். சிறுநீரக நோய் பெரும்பாலும் சிறுநீர் கழிப்பதில் ஏற்படும் சிக்கல்கள் மூலமாகவே வெளிப்படுகிறது; எனவே, இத்தகைய பிரச்சனைகளைப் புறக்கணிப்பது விவேகமான செயலல்ல.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
மேலும் படிக்க | 12 மாதத்தில் 32 கிலோ எடை குறைத்த பிரபலம்.. டயட் சீக்ரெட் இதோ.. ட்ரை பண்ணுங்க
மேலும் படிக்க | காலை யோகா Vs மாலை யோகா! எது பெஸ்ட்? எதை செய்தால் உடல் ஹேல்தியாக இருக்கும்?
