  • Liver Cirrhosis அறிகுறிகள் என்ன? மருத்துவர் சொல்லும் முக்கிய தகவல்

Liver Cirrhosis அறிகுறிகள் என்ன? மருத்துவர் சொல்லும் முக்கிய தகவல்

Liver Cirrhosis Symptoms: கல்லீரல் இழைநார் வளர்ச்சி சில குறிப்பிட்ட அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்துகிறது. இந்த அறிகுறிகளை அடையாளம் கண்டவுடன், நீங்கள் உடனடியாக மருத்துவ ஆலோசனை பெற வேண்டும்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 18, 2026, 05:34 PM IST
  • இந்த நோய் குறித்துப் பலருக்கும் பல்வேறு கேள்விகள் எழுகின்றன.
  • நோயின் தீவிரம் அதிகரிக்கும்போது, ​​உடலில் பலவிதமான அறிகுறிகள் தென்படலாம்.
  • மேலும் ஒருவரின் உடல்நிலை மிக வேகமாகச் சீர்கெடத் தொடங்கலாம்.

Liver Cirrhosis அறிகுறிகள் என்ன? மருத்துவர் சொல்லும் முக்கிய தகவல்

Liver Cirrhosis Symptoms: இன்றைய காலகட்டத்தில் மக்களிடையே Liver Cirrhosis எனப்படும் கல்லீரல் இழைநார் வளர்ச்சி ஏற்படும் அபாயம் கணிசமாக அதிகரித்து வருகிறது. சிலர் இதன் அறிகுறிகளை அடையாளம் காண்பதில் தவறிவிடுகின்றனர். இதனால், காலப்போக்கில் கல்லீரல் படிப்படியாகச் சிதைவடையத் தொடங்குகிறது. இது பொதுவாகக் கல்லீரல் நோயின் இறுதி நிலையாகக் கருதப்படுகிறது. 

இந்த நோய் குறித்துப் பலருக்கும் பல்வேறு கேள்விகள் எழுகின்றன. நோயின் தீவிரம் அதிகரிக்கும்போது, ​​உடலில் பலவிதமான அறிகுறிகள் தென்படலாம். மேலும் ஒருவரின் உடல்நிலை மிக வேகமாகச் சீர்கெடத் தொடங்கலாம். இது தொடர்பாக, கைலாஷ் மருத்துவமனையைச் சேர்ந்த மருத்துவர் உமாசங்கர் சர்மா அவர்களுடனான உரையாடலில் பெறப்பட்ட தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

கல்லீரல் இழைநார் வளர்ச்சி என்றால் என்ன?

'கல்லீரல் இழைநார் வளர்ச்சி என நோய் கண்டறியப்படுவது என்பது, உங்கள் கல்லீரல் கடுமையான பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது. இந்நிலையின்போது நீங்கள் பல்வேறு உடல்நலச் சிக்கல்களை எதிர்கொள்ள நேரிடும்' என்று கைலாஷ் மருத்துவமனையைச் சேர்ந்த மருத்துவர் உமாசங்கர் சர்மா விளக்கினார். இந்நோய் சில குறிப்பிட்ட அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்துகிறது. இந்த அறிகுறிகளை அடையாளம் கண்டவுடன், நீங்கள் உடனடியாக மருத்துவ ஆலோசனை பெற வேண்டும்.

கல்லீரல் இழைநார் வளர்ச்சியின் அறிகுறிகள்: 

1. வீக்கம்

உங்கள் கல்லீரல் கணிசமான பாதிப்புக்கு உள்ளாகியிருந்தால், அந்த நிலை 'கல்லீரல் இழைநார் வளர்ச்சி' என வகைப்படுத்தப்படுகிறது. இதன் அறிகுறிகளில் ஒன்று உடலில் ஏற்படும் வீக்கம் ஆகும். குறிப்பாகக் கால்களில் ஏற்படும் வீக்கம். இது உங்கள் ஒட்டுமொத்த உடல்நலத்திலும் பாதகமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

2. தோல் மற்றும் கண்கள் மஞ்சள் நிறமாதல் 

கல்லீரல் இழைநார் வளர்ச்சியின் அபாயம் அதிகரிக்கும்போது, ​​உங்கள் தோல் மற்றும் கண்கள் மஞ்சள் நிறமாக மாறத் தொடங்கலாம். சிலர் இதனை வேறு ஏதோ ஒரு நோயின் அறிகுறி எனத் தவறாகப் புரிந்துகொள்கின்றனர். இருப்பினும், இந்த அறிகுறி நாளுக்கு நாள் தீவிரமடைவதை நீங்கள் கவனித்தால், உடனடியாகவும் எவ்விதத் தயக்கமுமின்றியும் மருத்துவரை அணுக வேண்டும்.

3. இரத்தத் தட்டணுக்களின் எண்ணிக்கை குறைதல்: 

உங்கள் கல்லீரல் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டு, இரத்தத் தட்டணுக்களின் எண்ணிக்கை கணிசமாகக் குறைந்திருந்தால், ஈறுகளில் இரத்தம் வடிதல் மற்றும் உடலில் ஊதா நிறப் புள்ளிகள் அல்லது காயங்கள் தோன்றுதல் போன்ற அறிகுறிகள் ஏற்படலாம். 

4. சோர்வு: 

உங்களுக்குக் கல்லீரல் இழைநார் வளர்ச்சி ஏற்பட்டால், உங்கள் உடல் மிகுந்த சோர்வை உணரத் தொடங்கும். எவ்விதமான உடல் உழைப்பு சார்ந்த செயல்பாடுகளிலும் ஈடுபடாதபோதிலும் நீங்கள் களைப்பை உணரக்கூடும். இந்நிலை தொடர்ந்து நீடித்தால், நீங்கள் மருத்துவரை அணுக வேண்டும்.

5. இரத்தம் வாந்தி எடுத்தல்: 

உங்கள் கல்லீரல் கணிசமான பாதிப்புக்கு உள்ளாகியிருந்தால், நீங்கள் இரத்தம் வாந்தி எடுக்கத் தொடங்கலாம். இது மிகவும் ஆபத்தானதாக அமையக்கூடிய ஒரு அறிகுறியாகும்.

கல்லீரல் இழைநார் வளர்ச்சியைத் தடுக்கும் வழிகள்: 

- கல்லீரல் இழைநார் வளர்ச்சியைத் தடுக்க, ஆரோக்கியமான உணவுமுறையைப் பின்பற்றுவது மிகவும் அவசியமாகும். 
- துரித உணவுகளை உட்கொள்வதற்குப் பதிலாக, கீரை வகைகள் மற்றும் முழு தானியங்களை உங்கள் உணவில் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். 
- நீங்கள் மது அருந்துவதை முற்றிலுமாகத் தவிர்க்க வேண்டும். 
- மேலும், ஆரோக்கியமான உடல் எடையைப் பராமரிப்பது சிறந்தது. 
- எலுமிச்சை நீர் மற்றும் பூண்டு ஆகியவற்றை நீங்கள் உட்கொள்ள வேண்டும்.
- ஏனெனில், இவை நச்சுகளை வெளியேற்றி கல்லீரலைச் சுத்தப்படுத்த உதவுகின்றன.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

