அல்சர் இருந்தால் தோன்றும் அறிகுறிகள் இவைதான்: கவனம் தேவை

Symptoms of Ulcer: இந்த நவீன காலத்தில், மக்களின் உணவுப் பழக்கம் மிகவும் மோசமாகிவிட்டதால், பலவித நோய்கள் மக்களை ஆட்டிப்படைக்கின்றன. அதிக எண்ணிக்கையிலான மக்கள் நீரிழிவு, தைராய்டு, அல்சர் போன்ற பிரச்சனைகளால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். குறிப்பாக மோசமான உணவுப்பழக்கத்தால் அல்சர் பிரச்சனையால் பாதிக்கப்படும் நபர்களின் எண்ணிக்கை மிக அதிகமாக உள்ளது.
அல்சர் என்பது வயிற்றின் உட்புறப் புறணியில் உருவாகும் ஒரு நோயாகும். இது உடனடியாக சிகிச்சையளிக்கப்படாவிட்டால் தீவிரமாகிவிடும். இது எளிய வாயு அல்லது அமிலத்தன்மை என்று நினைத்து பலர் அதன் ஆரம்ப அறிகுறிகளைப் புறக்கணிக்கிறார்கள். ஆனால், அவ்வாறு செய்வது மிக தவறு. வயிற்றைச் சுற்றி தோன்றும் அல்சர் நோயின் அறிகுறிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
வயிற்று அல்சர் என்றால் என்ன?
இது வயிற்றின் உட்புறப் புறணியில் ஏற்படும் ஒரு நோய். இது பலவீனமடையும் போது, அமிலம் வயிற்றில் உருவாகத் தொடங்கி, உட்புறப் புறணியை சேதப்படுத்தி, காயத்தை உருவாக்குகிறது. இந்த காயம் அல்சர் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒருவருக்கு அல்சர் இருந்தால், இந்த குறிப்புகளின் உதவியுடன் அதைக் கண்டறியலாம்.
அல்சருக்கான காரணங்கள்
- நீண்ட கால மருந்து பயன்பாடு
- காரமான மற்றும் வறுத்த உணவுகள்
- மது அருந்துதல் மற்றும் புகைபிடித்தல்
- ஹெலிகோபாக்டர் பைலோரி பாக்டீரியா இருப்பது
- மன அழுத்தம்
வயிற்று அல்சரின் 5 பொதுவான அறிகுறிகள்
வயிற்றில் எரிச்சல்: உங்கள் வயிற்றில் தொடர்ந்து எரிச்சல் அல்லது வலி ஏற்பட்டால், அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். சாப்பிட்ட பிறகு அல்லது வெறும் வயிற்றில் இந்த வலி மோசமாக இருக்கலாம், ஆனால் சில நேரங்களில் அது இரவில் மோசமாகும்.
தொடர்ச்சியான அமிலத்தன்மை: தொடர்ந்து வாயு, புளிப்பு ஏப்பம் அல்லது அஜீரணத்தை அனுபவித்தால், அதை லேசாக எடுத்துக் கொள்ளாதீர்கள். சில நேரங்களில், இது அல்சரின் ஆரம்ப அறிகுறியாக இருக்கலாம், அதைப் புறக்கணிக்கக்கூடாது.
குமட்டல் மற்றும் வாந்தி: அல்சர் வயிற்றைச் சுற்றியுள்ள பகுதியில் வீக்கம் அல்லது எரிச்சலை ஏற்படுத்துகின்றது. இது குமட்டல் அல்லது வாந்திக்கு வழிவகுக்கும். மேலும் கடுமையான சந்தர்ப்பங்களில், வாந்தியில் இரத்தம் வர வாய்ப்புள்ளது.
பசியின்மை: பசியின் அளவு குறைந்தால் அல்லது அதிகமாக சாப்பிட்ட பிறகு வயிறு நிரம்பிய உணர்வுடன் இருந்தால், அல்லது சாப்பாட்டில் விருப்பம் இல்லாமல் இருந்தால், எடை குறைந்தால், எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். இந்த சந்தர்ப்பங்களில் உடனடியாக ஒரு மருத்துவரிடம் பேச வேண்டும்.
கருப்பு மலம் அல்லது மலத்தில் இரத்தம்: மலம் கருப்பு நிறத்தில் இருந்தால், அது உட்புற இரத்தப்போக்கின் அறிகுறியாக இருக்கலாம். சில நேரங்களில், அல்சரின் தன்மை கணிசமாக அதிகமாகி ஆபத்தானதாக மாறும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
