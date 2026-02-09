பறவை காய்ச்சல் எப்படி பரவுகிறது? இதன் அறிகுறிகள் என்ன? பாதுகாப்பாக இருக்க டிப்ஸ்!

Bird Flu Symptoms : சென்னையில் ஒரே சமயத்தில் நூற்றுக்கணக்கான காகங்கள் உயிரிழந்த சம்பவம் பொதுமக்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில், காகங்கள் பறவைக் காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்திருப்பது ஆய்வில் தெரிய வந்திருப்பது பெரும் பயத்தை கிளப்பியுள்ளது.
கொத்து கொத்தாக இறந்த காகங்கள்!
கடந்த மாதம் பீஹாரின் பாகல்பூர் மாவட்டத்தில் கொத்துக் கொத்தாக காகங்கள் செத்துக் கிடந்தன. இதன் மாதிரியை சேகரித்து ஆய்வு செய்ததில், ஏவியன் இன்ப்ளூயன்ஸா வைரஸ் எனப்படும் H5N1 VIRUS காரணமாக பறவைக் காய்ச்சல் ஏற்பட்டு காகங்கள் உயிரிழந்திருப்பது கண்டறியப்பட்டது.
இந்த சம்பவத்தைப் போலவே சென்னையிலும், குறிப்பாக அடையாறு போன்ற பகுதிகளில், நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட காகங்கள் திடீரென உயிரிழந்து கிடந்தன. இது குறித்து மாநகராட்சி அதிகாரிகளுக்குத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. உடனடியாக இறந்த காகங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகத்திற்கு ஆய்வுக்காக அனுப்பப்பட்டன. இதனிடையே பல்வேறு பூங்காக்களில் காகங்கள் இறப்பு அதிகரித்து வருவதாகவும், அவை ஒரே இடத்தில் நின்றுகொண்டே இறப்பதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
தொடர்ந்து வந்த ஆய்வு முடிவுகளின்படி, தலைநகர் சென்னையில் பறவைக் காய்ச்சல் பரவி இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. பறவைக் காய்ச்சல் தொடர்பாக தமிழக தலைமைச் செயலாளருக்கு மத்திய கால்நடை பராமரிப்பு அமைச்சகம் கடிதம் எழுதியுள்ளது. அதில், தமிழகத்தில் தலை காட்டியுள்ள பறவைக்காய்ச்சல் பாதிப்பைத் தடுக்க விரிவான கள ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள வேண்டி வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, நோய் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்ட பகுதிகளை சுகாதாரத்துறையினர் தங்களின் கட்டுப்பாட்டில் எடுத்து, நோய் பரவாமல் இருக்க முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
பொது சுகாதாரத்துறையின் அறிவிப்பு!
பொது சுகாதாரத்துறை இது குறித்து ஒரு அறிவிப்பினை வெளியிட்டிருக்கிறது. இதன்படி, பறவை காய்ச்சல் பரவலைத் தடுக்க முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு பொதுமக்கள் மற்றும் பண்ணை உரிமையாளர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளனர். காகங்கள், கோழிகள், பறவைகள் மர்மமான முறையில் இறந்தால், அவற்றை வெறும் கையால் தொடக்கூடாது, குறிப்பாக கோழிப்பண்ணை உரிமையாளர்கள் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் எனவும் இறந்த பறவைகளை 8 முதல் 10 அடி ஆழத்தில் புதைக்க வேண்டும் அல்லது எரித்துவிட வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அவ்வாறு செய்ய இயலாத பட்சத்தில், அருகில் உள்ள கால்நடை மருத்துவத் துறைக்கு உடனடியாகத் தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் எனவும் தற்போது வரை மனிதர்கள் யாரும் பறவை காய்ச்சலால் பாதிக்கப்படாததால் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டியும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. H5N1 வைரஸால் பரவும் பறவை காய்ச்சல் மனிதர்களுக்கு எளிதாகப் பரவாவிட்டாலும், பாதிப்பு ஏற்பட்டால் தீவிர நிலைக்குச் செல்ல வாய்ப்புள்ளது.
அறிகுறிகள்:
பறவைக்காய்ச்சலின் பொதுவான அறிகுறிகளாக அதிக காய்ச்சல், இருமல், தொண்டை வலி, உடல் சோர்வு, தலைவலி ஆகியவை காணப்படும். சிலருக்கு கண்கள் சிவத்தல், மூச்சுத் திணறல், நெஞ்சு வலி போன்றவையும் ஏற்படலாம். உடனடியாக சிகிச்சை பெறாவிட்டால், நிமோனியா மற்றும் தீவிர மூச்சுக் கோளாறு போன்ற ஆபத்தான நிலைகளுக்கும் வழிவகுக்கும். இறந்த பறவைகளைத் தொட்ட பிறகு இதுபோன்ற அறிகுறிகள் தென்பட்டால், உடனடியாக மருத்துவரை அணுக அலட்சியம் காட்டக்கூடாது எனவும் பொது சுகாதாரத்துறை விளக்கம் அளித்துள்ளது.
பறவைக்காய்ச்சல் பரவுவதற்கான காரணங்கள்:
பறவைகள், அவ்வப்போது புலம்பெயரும். அப்படி பயணிக்கும் போது எச்சங்களின் மூலமாக இந்த வைரஸ் நோயானது பரவும்.
அதிகமாக பறவைகள் இருக்கும் இடமான கோழிப்பண்ணைகள், நேரடி பறவை சந்தைகளின் மூலமாக, பகிரப்படும் நீர் ஆதாரங்கள் மூலமாக வைரஸ் பரவும்.
இந்த வைரஸ், எச்சங்கள், மண் மற்றும் தண்ணீரில் நீண்ட காலம் வாழக்கூடியதாக இருக்கும்.
பறவைக்காய்ச்சல், ஒரு மனிதனில் இருந்து இன்னொரு மனிதருக்கு பரவ வாய்ப்புகள் குறைவு. அப்படி இருந்தாலும், கண்டிப்பாக நோய் பரவிய நபருடன் தொடர்பு வைத்துக்கொள்வதை குறைப்பது நல்லது.
