கோவிட்-19 சிக்காடா (BA.3.2) 20 நாடுகளில் பரவிய புதிய வைரஸ்.. இந்தியாவில்? -மக்களே உஷார்!

Cicada COVID Variant Health Tips In Tamil: கோவிட் மீண்டும் விசித்திரமாகத் செயல்படத் தொடங்கியுள்ளது. கோவிட்-19 வைரஸின் புதிய உருமாற்றமான 'சிக்காடா' (BA.3.2) தற்போது பல்வேறு நாடுகளில் பரவி வருவதால், மருத்துவ வல்லுநர்கள் இதை உன்னிப்பாகக் கவனித்து வருகின்றனர். இது தற்போதைய பாதிப்புகளில் சிறிய அளவிலேயே இருந்தாலும், இதன் பரவல் வேகம் மற்றும் தனித்துவமான பண்புகள் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளன. மிச்சிகன் உட்பட அமெரிக்காவின் 20-க்கும் மேற்பட்ட மாநிலங்களில் BA.3.2 என்ற புதிய கோவிட் வகை கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இது ஓமிக்ரான் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தது என்றாலும், இதன் மரபணு அமைப்பு விஞ்ஞானிகளை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. CDC (மத்திய நோய் கட்டுப்பாடு மற்றும் தடுப்பு மையம்) எச்சரிக்கை விடுத்துள்ள BA.3.2 பற்றி பார்ப்போம்.
சிக்காடா (BA.3.2) புதிய வைரஸ் என்றால் என்ன?
இதன் மரபணு அமைப்பில் ஏற்பட்டுள்ள அதிகப்படியான மாற்றங்கள் காரணமாக இதற்கு 'சிக்காடா' (Cicada) என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. சிக்காடா பூச்சிகள் நீண்ட காலம் மண்ணுக்கு அடியில் மறைந்திருந்து திடீரென வெளிப்படும் தன்மை கொண்டவை. அதேபோல இந்த வைரஸும் நீண்ட காலம் கண்டறியப்படாமல் 'மறைந்திருந்து' (Underground) பரவியதால் இப்பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த வைரஸில் 70 முதல் 75 வரையிலான மாற்றங்கள் (Mutations) உள்ளன. இது முந்தைய வைரஸ்களை விட (உதாரணமாக JN.1) முற்றிலும் மாறுபட்டது. இது முதன்முதலில் நவம்பர் 2024-ல் தென் ஆப்பிரிக்காவில் கண்டறியப்பட்டது. அமெரிக்காவில் ஜனவரி 2025-ல் இதன் முதல் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டது.
BA.3.2 சிக்காடா வைரஸ் எவ்வளவு வேகமாகப் பரவும்?
தற்போது உலகளவில் 20-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் இந்த வைரஸ் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா, புளோரிடா, நியூயார்க் உட்பட 25-க்கும் மேற்பட்ட மாநிலங்களில் கழிவுநீர் மாதிரிகள் (Wastewater samples) மூலம் இது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. மார்ச் மாத நிலவரப்படி சுமார் 3.7% கழிவுநீர் மாதிரிகளில் இது காணப்படுகிறது. அதேபோல ஐரோப்பாவில் ஜெர்மனி, டென்மார்க் மற்றும் நெதர்லாந்து போன்ற நாடுகளில் இதன் பாதிப்பு 30% வரை உயர்ந்துள்ளது. வைரசின் தற்போதைய நிலை குறித்து பார்த்தால், தற்போது 'XFG' (53%) மற்றும் 'LF.7' (10.3%) ஆகிய வைரஸ்களே ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகின்றன. சிக்காடா இன்னும் முதன்மை வைரஸாக மாறவில்லை.
சிக்காடா கோவிட் வைரஸ் அறிகுறிகள் என்ன?
சிக்காடா வைரஸின் அறிகுறிகள் முந்தைய கோவிட் பாதிப்புகளைப் போலவே உள்ளன.
- மூக்கடைப்பு அல்லது மூக்கு ஒழுகுதல்.
- கடுமையான தலைவலி மற்றும் சோர்வு.
- தொண்டை வலி (சிலருக்கு 'பிளேடால் அறுப்பது போன்ற' கடுமையான தொண்டை வலி இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது).
- இருமல் மற்றும் தும்மல்.
- சுவை மற்றும் வாசனை உணர்வில் மாற்றம்.
புதிய கோவிட் உருமாற்றம் சிக்காடா அதிக பாதிப்பை உருவாகுமா?
BA.3.2 சிக்காடா என்ற வைரஸ் மற்ற வைரஸ்களை விட அதிக பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்பதற்கு இதுவரை எந்த ஆதாரமும் இல்லை என்று மருத்துவ நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளார்கள். எனவே இது 2020-ல் இருந்தது போன்ற ஒரு பீதி நிலை அல்ல. வைரஸ் தன்னைத் தானே மாற்றிக்கொண்டு உயிர்வாழ முயற்சிக்கிறது. நாம் விழிப்புணர்வுடன் இருப்பதும், தகுதியுள்ளவர்கள் பூஸ்டர் தடுப்பூசிகளை எடுத்துக்கொள்வதும் போதுமானது.
தற்போதைய தடுப்பூசிகள் சிக்காடா வைரஸை தடுக்குமா?
இந்த வைரஸில் ஏற்பட்டுள்ள அதிகப்படியான மாற்றங்கள் காரணமாக, தற்போதுள்ள தடுப்பூசிகளின் செயல்திறன் சற்றே குறைய வாய்ப்புள்ளதாக நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர். ஆனால் தீவிர பாதிப்பிலிருந்து தப்பிக்க தடுப்பூசி மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளே சிறந்த வழி என்று வலியுறுத்தப்படுகிறது. ஒருவேளை இந்த வைரஸ் வேகமாகப் பரவினால், கோடை காலத்தில் பாதிப்புகள் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. பொதுமக்கள் விழிப்புணர்வுடன் இருப்பதும், தேவையான போது பரிசோதனைகளை மேற்கொள்வதும் இந்த வைரஸ் பரவலைக் கட்டுப்படுத்த உதவும்.
யார் கவனமாக இருக்க வேண்டும்?
இந்த வைரஸ் பெரிய அளவில் ஆபத்தை ஏற்படுத்தவில்லை என்றாலும், சிலர் கூடுதல் எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது அவசியம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
- 65 வயதிற்கு மேற்பட்ட முதியவர்கள்.
- ஒரு வயதிற்கு உட்பட்ட குழந்தைகள்.
- சர்க்கரை நோய், உயர் இரத்த அழுத்தம் போன்ற நாள்பட்ட நோய் உள்ளவர்கள்.
இந்தியாவில் சிக்காடா கோவிட் வைரஸ் பரவியுள்ளதா?
தற்போதைய நிலவரப்படி, இந்தியாவில் இந்த வகை வைரஸின் பரவல் பெரிய அளவில் கண்டறியப்படவில்லை. இந்திய அரசு (INSACOG மூலம்) மரபணு சோதனைகளைத் தொடர்ந்து மேற்கொண்டு கண்காணித்து வருகிறது. எனவே சிகாடா (Cicada) என்று அழைக்கப்படும் BA.3.2 கோவிட் வகை இந்தியாவில் பரவியதாக அதிகாரப்பூர்வத் தகவல்கள் எதுவும் இல்லை.
புதிய கோவிட் உருமாற்றம் சிக்காடா குறித்து அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
1. சிக்காடா (BA.3.2) கோவிட் உருமாற்றம் என்றால் என்ன?
சிக்காடா என்பது BA.3.2 என அழைக்கப்படும் ஓமிக்ரான் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு புதிய கோவிட்-19 உருமாற்றம் ஆகும். இதில் 70-க்கும் மேற்பட்ட மரபணு மாற்றங்கள் (Mutations) இருப்பதால், இது முந்தைய வைரஸ்களிலிருந்து மாறுபட்டுள்ளது.
2. இதற்கு ஏன் 'சிக்காடா' என்று பெயரிடப்பட்டது?
சிக்காடா என்பது ஒரு வகை பூச்சியின் பெயர். இது நீண்ட காலம் மண்ணுக்கு அடியில் மறைந்திருந்து திடீரென வெளியே வரும். அதேபோல், இந்த வைரஸும் நீண்ட காலம் கண்டறியப்படாமல் 'மறைந்திருந்து' பரவியதால் மருத்துவர்கள் இதற்கு இப்பெயரைச் சூட்டியுள்ளனர்.
3. சிக்காடா வைரஸின் முக்கிய அறிகுறிகள் யாவை?
இதன் அறிகுறிகள் மற்ற கோவிட் உருமாற்றங்களைப் போன்றே இருக்கும். கடுமையான தொண்டை வலி, மூக்கடைப்பு அல்லது மூக்கு ஒழுகுதல், சோர்வு மற்றும் தலைவலி, இருமல் மற்றும் தும்மல், சுவை அல்லது வாசனை உணர்வு மாறுபடுதல் போன்ற அறிகுறிகள் ஏற்படலாம்.
4. இந்த புதிய கோவிட் உருமாற்றம் சிக்காடா வைரஸ் எவ்வளவு ஆபத்தானது?
தற்போதைய தரவுகளின்படி, சிக்காடா வைரஸ் முந்தைய வைரஸ்களை விட அதிக தீவிரமான நோயையோ அல்லது உயிரிழப்பையோ ஏற்படுத்துகிறது என்பதற்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை. இது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியிலிருந்து தப்பிக்கும் திறன் கொண்டதா என்பது குறித்து ஆய்வுகள் நடந்து வருகின்றன.
5. சிக்காடா வைரஸ் எங்கு முதன்முதலில் கண்டறியப்பட்டது?
இந்த உருமாற்றம் முதன்முதலில் நவம்பர் 2024-ல் தென் ஆப்பிரிக்காவில் கண்டறியப்பட்டது. தற்போது அமெரிக்கா, ஜெர்மனி, டென்மார்க் உள்ளிட்ட 20-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் இது பரவியுள்ளது.
