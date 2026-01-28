English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Fatty Liver: கொழுப்பு கல்லீரல் என்றால் என்ன? கொழுப்பு கல்லீரலால் யாருக்கு அதிக ஆபத்து உள்ளது? அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 28, 2026, 05:16 PM IST
  • எடை இழப்பை விட உடல் கொழுப்பைக் குறைப்பதில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது.
  • வாரத்திற்கு 2-3 நாட்கள் வலிமை பயிற்சி செய்ய வேண்டும்.
  • சர்க்கரை பானங்களை முற்றிலுமாக நிறுத்துவது நல்லது.

கொழுப்பு கல்லீரல் என்றால் என்ன? 'ஹை ரிஸ்கில்' இருப்பவர்கள் யார்?

Fatty Liver: இன்றைய வேகமான வாழ்க்கையில், மக்கள் தங்கள் இதயம், இரத்த சர்க்கரை அளவு மற்றும் இரத்த அழுத்தத்தை அவ்வப்போது பரிசோதித்துக் கொள்கிறார்கள். ஆனால் கல்லீரல் ஆரோக்கியத்தில் அரிதாகவே கவனம் செலுத்துகிறார்கள். இதன் காரணமாக இந்தியாவில் ஏராளமான நோயாளிகள் கொழுப்பு கல்லீரல் போன்ற கல்லீரல் நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். 

Add Zee News as a Preferred Source

கொழுப்பு கல்லீரல் பிரச்சனை சாதாரணமாகத் தோன்றலாம், ஆனால் இது ஒரு தீவிர நோயாக பார்க்கப்பட வேண்டிய பிரச்சனையாகும். இந்த பிரச்சனை இந்தியாவில் வேகமாக பரவி வருவதாக கூறப்படுகின்றது. கவலைக்குரிய விஷயம் என்னவென்றால், பெரும்பாலான மக்கள் இதைப் பற்றி அறியாமல் இருக்கிறார்கள். மேலும் இது அமைதியாகவே உடலில் இருந்து திடீரென்று உடல்நலப் பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்துகிறது.

கொழுப்பு கல்லீரல் என்றால் என்ன?

கல்லீரல் செல்களில் அதிகப்படியான கொழுப்பு சேரும்போது கொழுப்பு கல்லீரல் ஏற்படுகிறது. முன்பு, இது அதிகப்படியாக மது அருந்துப் நபர்களிடம் மட்டுமே காணப்பட்டது. ஆனால் இப்போது வாழ்க்கை முறை இதற்கு மிகப்பெரிய காரணமாக மாறிவிட்டது. இன்று பெரும்பாலான கொழுப்பு கல்லீரல் நோயாளிகள் மதுபானம் அல்லாத கொழுப்பு கல்லீரல், அதாவது MASLD ஆக உள்ளதாக நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். இது மோசமான உணவு மற்றும் குறைந்த உடல் செயல்பாடுகளால் ஏற்படுகிறது. உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்தி, வாழ்க்கை முறையை மேம்படுத்தாவிட்டால், யார் வேண்டுமானாலும் இந்த நோயை எதிர்கொள்ளலாம்.

கொழுப்பு கல்லீரல் படிப்படியாக கல்லீரலில் வீக்கம் மற்றும் ஃபைப்ரோஸிஸை ஏற்படுத்தும். சிகிச்சையளிக்கப்படாவிட்டால், அது கல்லீரல் நோய், சிரோசிஸ் மற்றும் கல்லீரல் புற்றுநோயை கூட ஏற்படுத்தக்கூடும். 

அறிகுறியற்ற கொழுப்பு கல்லீரல் நோய்

கொழுப்பு கல்லீரலைப் பற்றிய மிகவும் ஆபத்தான விஷயம் என்னவென்றால், அதன் ஆரம்ப அறிகுறிகள் பெரும்பாலும் கண்ணுக்குத் தெரியாதவை. கல்லீரல் வலியை உணரும் திறன் இல்லாததால் நீண்ட காலத்திற்கு உடல் எந்த வித பிரச்சனையும் இல்லாமல் செயல்பட முடிகிறது. சில நேரங்களில், இரத்த பரிசோதனைகள் இயல்பாகவே இருக்கும். இருப்பினும், சோர்வு, மேல் வயிற்றில் கனத்தன்மை அல்லது எடை இழப்பு போன்ற அறிகுறிகள் தோன்றும் நேரத்தில், நோய் ஏற்கனவே தீவிர நிலையை அடைந்திருக்கக்கூடும்.

இதன் காரணமாகவே நிபுணர்கள் வழக்கமான சுகாதார பரிசோதனைகளை பரிந்துரைக்கின்றனர். பல நோய்களுக்கு புலப்படும் அறிகுறிகள் எதுவும் இருப்பதில்லை. அப்படியே அறிகுறிகள் இருந்தாலும், அவை மிகவும் பொதுவானதாகவே இருக்கின்றன. சிகிச்சையளிக்கப்படாவிட்டால், இந்த பிரச்சினை தீவிரமாகி எதிர்காலத்தில் கடுமையான பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தும்.

கொழுப்பு கல்லீரலால் யாருக்கு அதிக ஆபத்து உள்ளது?

இந்த நோய் பருமனானவர்களை மட்டுமே பாதிக்கிறது என்று பலர் நினைக்கிறார்கள். ஆனால், அது அப்படி அல்ல. மெலிந்த நபர்களிடமும் கொழுப்பு கல்லீரல் பாதிப்புகள் பதிவாகியுள்ளன. NAFLD நோயாளிகளில் பெரும்பாலோர் BMI 25 க்கும் குறைவாக இருப்பதாக ஆய்வுகள் கண்டறிந்துள்ளன. உண்மையான காரணம் மொத்த உடல் எடை அல்ல, மாறாக கொழுப்பு குவியும் இடம்.

உள்ளுறுப்பு கொழுப்பு, அதாவது, உறுப்புகளைச் சுற்றியுள்ள கொழுப்பு, தோலடி கொழுப்பை விட முக்கியமானது. சாதாரண BMI ஆனால் அதிக இடுப்பு மற்றும் இன்சுலின் எதிர்ப்பு உள்ள நபர்கள் அதிக ஆபத்தில் உள்ளனர். மேலும், நீரிழிவு, தொப்பை கொழுப்பு, PCOS, தூக்கமின்மை அல்லது கொழுப்பு கல்லீரலுக்கான குடும்ப வரலாறு உள்ளவர்களும் அதிக ஆபத்து உள்ளது. நீண்ட நேரம் உட்கார்ந்தே வேலை செய்பவர்கள், குறிப்பாக IT துறையில் இருப்பவர்களும் அதிக ஆபத்தில் உள்ளனர்.

இந்த பழக்கங்கள் அமைதியாக கொழுப்பு கல்லீரலுக்கு பங்களிக்கின்றன:

கல்லீரலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் சில அன்றாட பழக்கவழக்கங்கள் பின்வருமாறு:

- அதிகப்படியான சர்க்கரை உள்ள பானங்கள், பேக்கேஜ் செய்யப்பட்ட பழச்சாறுகள் மற்றும் அதிக சர்க்கரை.

- வெள்ளை அரிசி, சுத்திகரிக்கப்பட்ட மாவு, பதப்படுத்தப்பட்ட சிற்றுண்டிகள் மற்றும் மிகவும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள்.

- நீண்ட நேரம் உட்கார்ந்து இருப்பது மற்றும் உடற்பயிற்சி இல்லாத நிலை.

- போதுமான புரத உட்கொள்ளல் இல்லாமை.

இந்த பழக்கவழக்கங்கள் அனைத்தும் கல்லீரலில் கொழுப்பு சேர்வதை துரிதப்படுத்துகின்றன.

கொழுப்பு கல்லீரலை எவ்வாறு தடுப்பது?

கொழுப்பு கல்லீரலைத் தடுக்க, சில அத்தியாவசிய வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள் அவசியம். இவை இந்த சிக்கலைத் தவிர்க்க உதவும். இவை பின்வருமாறு:

- எடை இழப்பை விட உடல் கொழுப்பைக் குறைப்பதில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது.

- வாரத்திற்கு 2-3 நாட்கள் வலிமை பயிற்சி செய்ய வேண்டும்.

- ஒவ்வொரு உணவிலும் 25-30 கிராம் புரதத்தைச் சேர்ப்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.

- சர்க்கரை பானங்களை முற்றிலுமாக நிறுத்துவது நல்லது.

- உங்கள் மருத்துவர், ஊட்டச்சத்து நிபுணர் மற்றும் உடற்பயிற்சி நிபுணரிடம் தொடர்ந்து ஆலோசனை பெறுவதை பழக்கமாக வைத்துக்கொள்ளவும்.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

