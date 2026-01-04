Panic Attack என்றால் என்ன? இது எப்போதெல்லாம் வரும்? அறிவியல் உண்மை இதுதான்..

What Is Panic Attack : மனநலன் ஒழுங்காக இருந்தால் மட்டுமே, நமக்கு உடல்நலனும் சரியாக இருக்கும். இதனை சரிசெய்ய, நாம் கண்டிப்பாக உணர்வுகளை ரெகுலேட் செய்வது மிகவும் முக்கியம் ஆகும். அப்படி மன நிலை மேம்படவில்லை என்றால், கண்டிப்பாக Panic Attack போன்ற பிரச்சனைகள் கண்டிப்பாக வரும்.
Panic Attack என்றால் என்ன?
அதிகமான பயம் அல்லது அசௌகரியமான சூழ்நிலைகளில் இருக்கும் போது, பல சமயங்களில் இது போன்ற Panic Attack வரும். இது, உடல் ரீதியாக பலருக்கும் ஏற்படும் ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கிறது. ஒருவரின் மூளை, டேஞ்சர் ஆன சூழ்நிலை இல்லை என்றாலும் கூட, அதீத பயத்துக்குறிய சிக்னலை அனுப்பிக்கொண்டே இருக்கும். இருப்பினும் அந்த நபரை சுற்றி எந்த பயத்துக்குரிய சூழல்களும் இருக்காது. உடலில் இருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன்கள் அட்ராலைன் செலுத்தி, கோர்டிசோலை உடலுக்குள் அனுப்பும்.
இந்த அதீத பயத்தினால், உடலுக்கு அதிக ரத்த ஓட்டம் இருக்கும். மூச்சு விடுவதற்கு சிரமமாக இருக்கும், காரணம், ஆக்ஸிஜனின் அளவு குறைந்து விடும். இதனுடன் சேர்ந்து, தசையின் இறுக்கமும் அதிகரிக்கும். செரிமான கோளாறும் இதனால் வரும்.
இதை பொய்யாக காட்ட முடியுமா?
பிக்பாஸ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சி சமீபத்தில் நடந்தது. இதில், கார் டாஸ்க்கில், சான்ட்ராவை காரை விட்டு கீழே பார்வதியும் கம்ருதினும் தள்ளி விட்டனர். இதனால், கீழே விழுந்த சான்ட்ராவிற்கு Panic Attack வந்தது. பலர், அவர் நடிப்பதாக கூறினர். இதை பயன்படுத்தி இரண்டு போட்டியாளர்களை அவர் வெளியேற்றுவதாக நெட்டிசன்கள் பலர் கூறி வருகின்றனர். ஆனால், இந்த Panic Attack-ஐ பொய்யாக நடிக்க முடியுமா?
ஒரு சிலரால், இந்த பேனிக் அட்டாக்கை கண்டிப்பாக fake ஆக காண்பிக்க முடியுமாம். இதை, பிறரின் கருனையை சம்பாதிக்கவும், ஏதேனும் ஒரு விஷயத்தில் இருந்து தப்பிக்கவும் சிலர் நடிக்கலாம். இருப்பினும், ஒவ்வொரு அட்டாக்கும் ஒவ்வொருவருக்கு மாறலாம். எனவே, யாரேனும் உங்களுக்கு எதிரில் இப்படி Panic ஆகிறார்கள் என்றால், அவர்கள் நடிக்கிறார்களா இல்லையா என்பதை பற்றி யோசிக்காமல், உடனடியாக அவருக்கு சென்று உதவ வேண்டும்.
Panic Attack வரும் போது என்ன செய்ய வேண்டும்?
Panic Attack வரும் போது, முதலில் மெதுவாக பேச வேண்டும். யாரிடமாவது உதவி கேட்கலாம். உங்களிடம் நீங்களே, “நீ பத்திரமாக இருக்கிறாய், எதுவும் உன்னை சுற்றி பயமானதாக இல்லை” என்று சொல்லிக்கொள்ளுங்கள்.
மூச்சு விட கற்றுக்கொடுக்க வேண்டும்:
மூச்சுப்பயிற்சி செய்ய வேண்டும். முதலில் 4 விநாடிகள் மூச்சை இழுத்து, 2 விநாடிகள் மூச்சை நிறுத்தி வைத்து, 4 விநாடிகள் மூச்சை வெளியில் ட்விட வேண்டும்.
(பொருப்பு துறப்பு : இந்த கட்டுரையில் இருக்கும் தகவல்கள் யாவும் பொதுவான தளங்களில் இருந்து எடுக்கப்பட்டவை ஆகும். இதற்கு ZEE TAMIL NEWS பொறுப்பேற்காது)
மேலும் படிக்க | மளமளன்னு எடை குறைய..‘இதை’ மட்டும் 21 நாட்களுக்கு சாப்பிடுங்க! ஃபிட்னஸ் ட்ரெயினர் டிப்ஸ்..
மேலும் படிக்க | Flat Belly: தட்டையான வயிறு வேணுமா? ‘இந்த’ 7 வெயிட் லாஸ் உடற்பயிற்சிகளை பண்ணுங்க..
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ