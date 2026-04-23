புடவை கட்டுவதால் ஏற்படும் புற்றுநோய்! அறிகுறிகள், தடுப்பு முறைகள் என்ன?

What Is Saree Cancer : பெண்கள், பல காலங்களாக கட்டப்படும் ஒரு பாரம்பரிய உடையாக இருப்பது, புடவைதான். இந்த சேலையை கட்டுவதால் புற்றுநோய் வரும் என்கிற மருத்துவம் குறித்த தகவல் பகீர் கிளப்பியிருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 23, 2026, 05:16 PM IST
  • சேலை புற்றுநோய் என்றால் என்ன?
  • இது எதனால் வருகிறது?
  • மருத்துவர் சொன்ன விஷயங்கள்..

What Is Saree Cancer : இப்போதிருக்கும் காலத்தில், இளம் பெண்கள் பெரிதாக சேலை கட்ட விரும்பவதில்லை. பள்ளி, கல்லூரி உள்ளிட்ட சில இடங்களை தவிர பெண்கள் வேறு எங்கும் சேலை கட்டிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்கிற கட்டாயமும் இல்லை. ஆனால், நடுத்தர வயது பெண்கள் பலரும், எப்போதும் புடவைக்கட்டிக்கொண்டு இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றனர். இப்படி ஒரே இடத்தில் இறுக்கமாக புடவை கட்டுவதால் புற்றுநோய் ஏற்படும் அபாயம் இருக்கிறதாம். இது குறித்த முழு விவரத்தையும், இந்த புற்றுநோய் வருவதற்கான அறிகுறிகள் என்னென்ன என்பதையும் இங்கு பார்ப்போம்.

சேலை புற்றுநோய் என்றால் என்ன?

சேலை புற்றுநோய் என்றால் என்ன என்பது குறித்து, சில நாட்களுக்கு முன்பாக மருத்துவர் ஷிரீன் ஒரு தனியார் ஊடகத்திற்கு விவரித்திருந்தார். அதில், Saree Cancer என்கிற பெயர், மருத்துவ ரீதியாக அதிகாரப்பூர்வமாக கொடுக்கப்பட்ட பெயர் இல்லை என்பதை விளக்கினார். மேலும், பல ஆண்டுகளாக இடுப்பில் சேலை இறுக்கமாக கட்டப்படுவதால் ஏற்படும் பிரச்சனையால்தான் இது வரும் என்றும் தெரிவித்தார். இப்படி சேலையை இடுப்பில் இறுக்கமாக கட்டுவதால், Squamous Cell Carcinoma எனும் அறிய வகை தோல் புற்றுநோய்  ஏற்படுமாம்.  ஒரே இடத்தில், தொடர்ந்து அழுத்தம் மற்றும் உராய்வு ஏற்படுவதால் இந்த பிரச்சனை வரும் என்று அவர் கூறினார்.

இந்த பாதிப்பு ஏன் உண்டாகிறது?

பெண்களின் சேலை முடிச்சு அல்லது பாவாடை கயிறு தொடர்ந்து ஒரே இடத்தில் தேய்ப்பதால் அந்த பகுதியில் இருக்கும் தோல் மெதுவாக சேதமடையுமாம். இதனால் இந்த இடத்தில் ரத்த ஓட்டம் குறைவது மட்டுமன்றி, அங்கு ஆறாத புண்கள் அல்லது வடுக்களும் ஏற்படுமாம். இதுவே, சில நேரங்களில் புற்றுநோயாக மாறும் வாய்ப்புகள் இருப்பதாக மருத்துவர் கூறுகிறார்.

இதற்கான காரணிகள் என்ன?

உடலை மோசமான சுகாதாரத்தில் வைத்துக்கொள்வது, அதிகப்படியாக வியர்வை சுரப்பது, எப்போதும் இறுக்கமான ஆடைகளை அணிவது, சருமத்தில் இருக்கும் காயங்களை அலட்சியப்படுத்துவது உள்ளிட்ட காரணங்களால் இந்த பிரச்சனை அதிகரிக்கக்கூடும் என்கிறார், மருத்துவர் ஷிரீன். இவை அனைத்தும் சேர்ந்து சரும பாதிப்பை மோசமாக்கும் என்று சொல்லும் அவர், புற்றுநோய் அபாயத்தையும் இது அதிகரிக்க செய்யும் என்று கூறுகிறார்.

எச்சரிக்கை அறிகுறிகள் என்னென்ன?

இடுப்பு பகுதியில் தோல் கருமையாக மாறுவது, அரிப்பு அல்லது அதிகளவு எரிச்சல் ஏற்படுவது, இடுப்பு பதியில் தோல் தடிமனாக மாறுவது உள்ளிட்டவை இதன் ஆரம்ப அறிகுறிகளாக பார்க்கப்படுகிறது. இப்படி யாருக்கேனும் இருந்தால் அதை அவர்கள் உதாசினம் செய்யாமல் இருப்பது நல்லது என்று கூறப்படுகிறது.

அதே சமயத்தில், நீண்ட காலமாக ஆறாமல் இருக்கும் புண், புண்ணிலிருந்து ஏற்படும் ரத்தக்கசிவு, பாதிக்கப்பட்ட இடத்தில் வலி ஏற்படுதல், கட்டி ஏற்படுதல் உள்ளிட்ட நிலைமை பிரச்சனை தீவிரமடைந்ததை குறிக்கிறது. இந்த சமயத்தில் உடனடியாக மருத்துவரை அணுகுவது அவசியமாகும்.

இந்த புற்றுநோயை தடுப்பது எப்படி?

புடவை கட்டும் பெண்கள், சேலை அல்லது பாவாடை கயிற்றை இறுக்கமாக கட்டுவதை தவிர்க்க வேண்டும்.

தினமும் ஒரே இடத்தில் சேலை கட்ட முடிச்சு போடாமல், வெவ்வேறு இடங்களில் மாறி மாறி கற்ற வேண்டும். 

இடுப்பு பகுதியை சுத்தமாகவும், வியர்வை இல்லாமலும் வைத்திருத்தல் வேண்டும். ஈரப்பதம் இல்லாமல் காய்ந்த நிலையில் வைத்துக்கொள்வதும் நன்று.

எப்போதும் காற்றுப்போகும் வகையிலான மென்மையான மற்றும் காற்றோட்டமான ஆடைகளை மட்டுமே அணிய வேண்டும்.

உங்கள் இடுப்பு பகுதிகளில் தோல் மாற்றங்கள் ஏதேனும் ஏற்படுகிறதா, புண் ஏதேனும் இருக்கிறதா என்பதை பார்த்து பின்பு அதனை பரிசோதிக்க வேண்டும்.

இது அரிதானது மட்டுமே!

சேலை புற்றுநோய், அரிதான ஒன்றுதான். ஆனால், இதனை கவனிக்காமல் விட்டுவிட்டால் அது தீவிரமாக மாறக்கூடியதாகவும் மாறிவிடும். சரியான ஆடை பழக்கத்தின் மூலமாக இதை எளிதாக தடுக்க இயலும். ஆரம்பத்திலேயே, தோலில் ஏற்படும் மாற்றங்களை கவனித்தால், இது ஆபத்தான நிலைக்கு செல்வதை த்விர்க்க முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:

கேள்வி : சேலை புற்றுநோய் என்றால் என்ன?

பதில் : “சேலை புற்றுநோய்” என்பது மருத்துவ ரீதியாக அதிகாரப்பூர்வ பெயர் அல்ல. நீண்ட காலமாக இடுப்பில் சேலை அல்லது பாவாடை கயிறு இறுக்கமாக கட்டுவதால் தோலில் ஏற்படும் சேதத்தால் உருவாகும் ஒரு அரிதான தோல் புற்றுநோயை குறிக்க பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் பெயர்.

கேள்வி : இது எந்த வகை புற்றுநோயுடன் தொடர்புடையது?

பதில் : இது பெரும்பாலும் Squamous Cell Carcinoma எனப்படும் தோல் புற்றுநோயுடன் தொடர்புடையதாக கூறப்படுகிறது.

கேள்வி : இந்த பிரச்சனை எப்படி ஏற்படுகிறது?

பதில் : ஒரே இடத்தில் தொடர்ந்து அழுத்தம் மற்றும் உராய்வு ஏற்படுவதால் தோல் சேதமடைந்து, ஆறாத புண்கள் உருவாகும். சில நேரங்களில் இது புற்றுநோயாக மாறும் அபாயம் உள்ளது.

கேள்வி : யாருக்கு இந்த அபாயம் அதிகம்?

பதில் : நீண்ட காலமாக சேலை அல்லது பாவாடை கயிற்றை இடுப்பில் இறுக்கமாக கட்டும் பெண்களுக்கு இந்த அபாயம் அதிகமாக இருக்கலாம்.

