உலக சுகாதார தினம் ஏப்ரல் 7 ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுவதற்கான காரணம் என்ன?

World Health Day 2026: உலகம் முழுதும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 7-ஆம் தேதி உலக சுகாதார தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. 'சுவர் இருந்தால்தான் சித்திரம் எழுத முடியும்' என்ற ஒரு பழமொழி உள்ளது. அந்த வகையில், நம் வாழ்வில் மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் நமது உடல் ஆரோக்கியம் ஆகும். அந்த ஆரோக்கியம் தொடர்பான பிரச்சினைகள் குறித்து உலகளாவிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதையும், மக்கள் தங்கள் சொந்த நல்வாழ்வை மேம்படுத்துவதற்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்க ஊக்குவிப்பதையும் இந்த நாள் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
சுகாதாரம் தொடர்பான விழிப்புணர்வு
சுகாதார தினம் என்று ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு தினத்தை அனுசரிப்பதன் மூலம், மக்கள் தங்கள் சுகாதாரத் தேவைகள் குறித்து விழிப்புணர்வு பெறுகிறார்கள். மேலும், தங்கள் உடல் மற்றும் மன நலத்திற்கு முன்னுரிமை அளிக்க அவர்கள் ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள். உலக சுகாதார தினம் ஏன் கொண்டாடப்படுகிறது என்பதை நீங்கள் ஏற்கனவே அறிந்திருக்கலாம். ஆனால், இது குறிப்பாக ஏப்ரல் 7-ஆம் தேதியன்று ஏன் அனுசரிக்கப்படுகிறது என்பதற்கான குறிப்பிட்ட காரணம் பலருக்கு தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை. இதற்கான காரணத்தையும், விளக்கத்தையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.
உலக சுகாதார தினம் ஏப்ரல் 7-ஆம் தேதி ஏன் கொண்டாடப்படுகின்றது?
உலக சுகாதார தினத்தை கொண்டாட ஏப்ரல் 7 ஏன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது? உலக சுகாதார நிறுவனம் (WHO) ஏப்ரல் 7, 1948 அன்று நிறுவப்பட்டது. அந்த நிறுவனத்தின் தொடக்கத்தை நினைவுகூரும் வகையில், உலக சுகாதார தினத்தை இந்த குறிப்பிட்ட தேதியில் கொண்டாட முடிவு செய்யப்பட்டது. ஏப்ரல் 7-ஆம் தேதி என்ற நாள் தொடக்கத்திலிருந்தே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருந்தாலும், அது முதன்முதலில் அனுசரிக்கப்பட்ட ஆண்டு மாறுபட்டிருந்தது.
உலக சுகாதார தினம் முதன்முறையாக 1950-ஆம் ஆண்டில் கொண்டாடப்பட்டது. அதிலிருந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் தொடர்ந்து இந்த தினம் சிறப்பாக அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த தினத்தைக் கொண்டாடுவதன் முதன்மை நோக்கம், பொதுமக்களிடையே சுகாதார விழிப்புணர்வை வளர்ப்பதே ஆகும்.
உலக சுகாதார தினத்தைக் கொண்டாடுவதன் முக்கியத்துவம் என்ன?
சுகாதாரத்தின் முக்கியத்துவத்தை விளக்கும் வகையில் இந்தச் சிறப்புத் தருணத்தை அனுசரிப்பது மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். இந்த தினத்தின் பின்னணியில் உள்ள நோக்கம் மிகவும் ஆழமானது. ஒருவரின் ஆரோக்கியம் என்பது அவருக்கு மட்டுமல்லாமல், அவரைச் சுற்றியுள்ள மக்களுக்கும் மிக முக்கியமானது என்பதை அனைவருக்கும் நினைவூட்டும் ஒரு கருவியாக இந்த தினம் செயல்படுகிறது. மேலும், அனைவருக்கும் தரமான சுகாதார வசதிகள் கிடைப்பதை வலியுறுத்துவதையும் இந்த நாள் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
இதன் மூலம், இந்த மிக முக்கியமான தேவை குறித்து அரசாங்கம் மற்றும் பொதுமக்கள் ஆகிய இரு தரப்பினரிடையேயும் இந்த நாள் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துகிறது. கூடுதலாக, மக்கள் தங்களுக்குப் போதுமான அல்லது துல்லியமான தகவல்கள் இல்லாத பல்வேறு நோய்கள் மற்றும் உடல்நலப் பிரச்சினைகள் குறித்து விழிப்புணர்வை பெறவும் இது உதவுகிறது.
ஆரோக்கியமே மகா பாக்கியம்
மனிதர்கள் எவ்வளவு பணம் ஈட்டினாலும், எத்தனை சொத்து சேர்த்தாலும், நல்ல ஆரோக்கியம் இல்லை என்றால், இவை எதையும் அனுபவிக்க முடியாது. 'ஆரோக்கியமே மகா பாக்கியம்' என்று நம் முன்னோர்கள் கூறியுள்ளனர். அதாவது, ஒருவரிடம் எவ்வளவுதான் பணம், அந்தஸ்து அல்லது புகழ் இருந்தாலும், அவரது உடல்நலம் குன்றியிருந்தால், அவற்றில் எதையும் அவரால் உண்மையாகவே அனுபவிக்க இயலாது என்பதையே இக்கருத்து உணர்த்துகிறது. ஆகையால், மனித வாழ்வில் ஆரோக்கியம் என்பது மிகப்பெரிய செல்வம் என்பதை புரிந்துகொள்வது மிக அவசியமாகும்.
ஆரோக்கியமான உடலும் அமைதியான மனமுமே வாழ்வின் உண்மையான செல்வங்களாகும். நாம் உடல்நலத்துடன் இருக்கும்போது, நமது பணிகளை இன்னும் திறம்படச் செய்யவும், குடும்பத்தினருடன் தரமான நேரத்தைச் செலவிடவும், வாழ்வின் ஒவ்வொரு கணத்தையும் முழுமையாகச் சுவைக்கவும் நம்மால் முடிகிறது. மாறாக, உடல்நலம் சீர்குலையும்போது, மிகச் சாதாரணமான மகிழ்ச்சிகள் கூட பெரும் சுமைகளாகத் தோன்றத் தொடங்கிவிடுகின்றன. உலக சுகாதார தினத்தை முன்னிட்டு, இந்த எதார்த்தத்தை நாம் அனைவரும் முழுமையாகப் புரிந்துகொள்வது மிகவும் அவசியமாகும்.
உலக சுகாதார தினம்: முக்கிய அம்சங்கள்
உலக சுகாதார தினம் பின்வரும் அம்சங்களில் ஒரு முக்கியப் பங்காற்றுகிறது:
- அவசர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சுகாதாரச் சிக்கல்கள் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துதல்.
- சுகாதார அமைப்புகளை மேம்படுத்துமாறு அரசாங்கங்களை ஊக்குவித்தல்.
- நோய்த்தடுப்பு சார்ந்த சுகாதார நடைமுறைகளை முன்னெடுக்க முயற்சித்தல்.
- மன, உடல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆரோக்கியத்தின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துதல்.
இவைமட்டுமின்றி, ஆரோக்கியம் என்பது ஒரு அடிப்படை மனித உரிமை என்பதை இது மக்களுக்கு நினைவூட்டுகிறது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. உலக சுகாதார தினம் எந்த தேதியில் கொண்டாடப்படுகின்றது.
உலக சுகாதார தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 7-ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகின்றது.
2. உலக சுகாதார தினம் ஏப்ரல் 7-ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுவதற்கான காரணம் என்ன?
உலக சுகாதார நிறுவனம் (WHO) ஏப்ரல் 7, 1948 அன்று நிறுவப்பட்டது. அந்த நிறுவனத்தின் தொடக்கத்தை நினைவுகூரும் வகையில், உலக சுகாதார தினம் ஏப்ரல் 7-ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகின்றது.
3. வாழ்வின் உண்மையான செல்வங்கள் எவை?
ஆரோக்கியமான உடலும் அமைதியான மனமுமே வாழ்வின் உண்மையான செல்வங்களாகும்.
