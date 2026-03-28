  ஒல்லியாக இருப்பவர்கள் அனைவரும் ஆரோக்கியமானவர்களா? மருத்துவர்கள் கூறுவது என்ன?

ஒல்லியாக இருப்பவர்கள் அனைவரும் ஆரோக்கியமானவர்களா? மருத்துவர்கள் கூறுவது என்ன?

Health Tips in Tamil: பொதுவாக உடல் பருமனுக்கு மாறாக, மெலிந்த உடலமைப்பு பெரும்பாலும் உடற்தகுதி மற்றும் நல்ல ஆரோக்கியத்தின் அடையாளமாக பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால், மெலிந்த நபர்கள் அனைவரும் ஆரோக்கியமானவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை என சுகாதார நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 28, 2026, 03:44 PM IST
Health Tips in Tamil: நம் நாட்டில் ஒரு புறம், உடல் பருமன் அதிகரித்து வருவது பலருக்கும் ஒரு முக்கிய சுகாதாரப் பிரச்சினையாக மாறியுள்ளது. ஆனால், மறுபுறம், மக்கள் தொகையில் ஒரு பிரிவினர் அதிகப்படியான மெலிந்த உடலமைப்பால் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். இவர்கள், எவ்வளவு முயற்சிகளை மேற்கொண்ட போதிலும், உடல் எடையை அதிகரிக்க முடியாமல் தவிக்கிறார்கள். 

பொதுவாக உடல் பருமனுக்கு மாறாக, மெலிந்த உடலமைப்பு பெரும்பாலும் உடற்தகுதி மற்றும் நல்ல ஆரோக்கியத்தின் அடையாளமாக பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், இந்தச் சூழலில் ஒரு மிக முக்கியமான கேள்வி எழுகிறது: மெலிந்த உடலமைப்பு கொண்ட அனைவரும் உண்மையில் ஆரோக்கியமானவர்கள்தானா? மெலிந்த நபர்கள் அனைவரும் ஆரோக்கியமானவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை என சுகாதார நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். பல சமயங்களில், "மிகவும் ஒல்லியாக" தோன்றுவது என்பது, உடலுக்குள் மறைந்திருக்கும் ஏதேனும் ஒரு சுகாதாரப் பிரச்சினையின் அறிகுறியாகவே இருக்கக்கூடும். எனவே, உங்கள் மெலிந்த உடலமைப்புக்குக் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மருத்துவ நிலைகளில் ஏதேனும் ஒன்று காரணமாக இருக்கிறதா என்பதை நீங்கள் கண்டறிவது மிகவும் அவசியமாகும்.

மெலிந்த உடலமைப்பிற்குப் பின்னால் மறைந்திருக்கும் நோய்களின் ஆபத்து

டாக்டர் சிராஜ் டாண்டன் (உள் மருத்துவத் துறை இயக்குனர், ஷாஹ்தரா ஹெல்த்சிட்டி) இது குறித்து விளக்குகையில், ‘மக்கள் பெரும்பாலும் மெலிந்த உடலமைப்பு கொண்ட நபர்கள் இயல்பாகவே முழுமையான ஆரோக்கியத்துடன் இருப்பதாகக் கருதுகின்றனர். ஆனால் இது எப்போதும் உண்மையாக இருப்பதில்லை. பல சமயங்களில், மெலிந்த நபர்கள் "மறைமுக ஊட்டச்சத்துக் குறைபாட்டால்" பாதிக்கப்படுகின்றனர். இது உடலில் புரதங்கள், வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள் போன்ற அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்கள் போதுமான அளவில் கிடைக்காத ஒரு நிலையாகும். இதன் விளைவாக, தசை பலவீனம், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைபாடு மற்றும் நாள்பட்ட சோர்வு உள்ளிட்ட பல்வேறு உடல்நலப் பிரச்சினைகள் ஏற்படக்கூடும்.’ என்று கூறுகிறார்.

மேலும் அவர் குறிப்பிடுகையில், பல சந்தர்ப்பங்களில், சில தீவிரமான மருத்துவ நிலைகளே அதிகப்படியான மெலிந்த உடலமைப்புக்குக் காரணமாக அமையக்கூடும் என்றார். தைராய்டு கோளாறுகள், நீரிழிவு நோய் அல்லது செரிமானப் பிரச்சினைகள் ஆகியவற்றுடன் சேர்த்து, "வெளியே ஒல்லி, உள்ளே கொழுப்பு" (Thin Outside, Fat Inside - TOFI) போன்ற மருத்துவ நிலைகளும் இதில் அடங்கும். இத்தகைய சூழல்களில், ஒரு நபர் வெளியிலிருந்து பார்க்கும்போது மெலிந்தவராகத் தோன்றலாம், ஆனால் அவர்களின் உள் உடல் ஆரோக்கியம் பாதிக்கப்பட்ட நிலையிலேயே இருக்கும். எனவே, இத்தகைய மருத்துவ நிலைகளைச் சரியான நேரத்தில் கண்டறிந்து சிகிச்சை பெறுவது மிகவும் அவசியமாகும்.

மெலிந்த உடலமைப்பிற்கான உண்மையான அடிப்படைக் காரணத்தை எந்தப் பரிசோதனைகள் மூலம் கண்டறிவது?

ஒரு நபர் அதிகப்படியாக மெலிந்து காணப்பட்டாலோ அல்லது அவரால் உடல் எடையை அதிகரிக்க முடியாமல் இருந்தாலோ, மருத்துவர் சில குறிப்பிட்ட நோயறிதல் பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ளுமாறு பரிந்துரைக்கலாம். இந்தப் பரிசோதனைகள், அந்த நபரின் மெலிந்த உடலமைப்புக்குக் காரணமாக அமைந்திருக்கும் உண்மையான அடிப்படைக் காரணத்தை அடையாளம் காண உதவுகின்றன. இதில் பின்வரும் பல்வேறு பரிசோதனைகள் அடங்கும் என சுகாதார நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள்.

- இரத்தப் பரிசோதனை (CBC): இந்தப் பரிசோதனை, உடலில் இரத்தக் குறைபாடு (இரத்த சோகை) அல்லது ஏதேனும் தொற்றுகள் உள்ளனவா என்பதைக் கண்டறிய உதவுகிறது. 
- தைராய்டு பரிசோதனை (TSH, T3, T4): இந்தப் பரிசோதனை, தைராய்டு சுரப்பி அதிகப்படியாகச் செயல்படுகிறதா (ஹைப்பர் தைராய்டிசம்) என்பதைக் கண்டறிய உதவுகிறது.
- இரத்த சர்க்கரைப் பரிசோதனை: நீரிழிவு நோயைக் கண்டறிய இரத்த சர்க்கரைப் பரிசோதனை பரிந்துரைக்கப்படலாம்.
- கல்லீரல் மற்றும் சிறுநீரகச் செயல்பாட்டுப் பரிசோதனைகள் (LFT, KFT): மேலும், கல்லீரல் மற்றும் சிறுநீரகங்கள் சரியாகச் செயல்படுகின்றனவா என்பதைக் கண்டறிய இந்தப் பரிசோதனைகள் செய்யப்படுகின்றன.
- வைட்டமின் பரிசோதனைகள் (வைட்டமின் B12, வைட்டமின் D): உடலில் உள்ள அத்தியாவசிய வைட்டமின்களின் குறைபாடுகளைக் கண்டறிய பிரத்யேகப் பரிசோதனைகளும் உள்ளன.
- மலப் பரிசோதனை: ஒரு முக்கியமான நோயறிதல் கருவியான மலப் பரிசோதனை, செரிமானம் மற்றும் குடல் ஆரோக்கியம் தொடர்பான பிரச்சனைகளைக் கண்டறிய அவசியமானது.
- லிப்பிட் ஃப்ரொஃபைல்: உடல் கொழுப்பின் அளவை மதிப்பிடுவதற்கு மற்ற பரிசோதனைகள் நடத்தப்படுகின்றன (சில நேரங்களில் TOFI போன்ற நிலைகளைக் கண்டறிய MRI அல்லது CT ஸ்கேன்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன).

எடை குறைவாக இருந்தால், அதைப் புறக்கணிக்காதீர்கள்

நீங்கள் எடை குறைவாக இருந்தால், நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முதல் விஷயம் அதைப் புறக்கணிப்பதைத் தவிர்ப்பதுதான் என்று சுகாதார நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். ஏனெனில், வெளிப்படையான காரணம் ஏதுமின்றி உடல் எடை கூடாமல் இருப்பது, உள்ளுக்குள் இருக்கும் ஒரு உடல்நலப் பிரச்சினையின் அறிகுறியாக இருக்கலாம். எனவே, இந்தச் சூழ்நிலையில், தேவையான நோயறிதல் சோதனைகளைச் செய்துகொள்ள மருத்துவரை அணுகவும், சமச்சீரான மற்றும் ஊட்டச்சத்து நிறைந்த உணவைப் பராமரிக்கவும், புரதங்கள், வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்களைப் போதுமான அளவு எடுத்துக்கொள்வதை உறுதி செய்யவும், தேவைப்பட்டால் ஊட்டச்சத்து நிபுணரின் உதவியை நாடவும், மேலும் வழக்கமான, மிதமான உடற்பயிற்சியை செய்வது நல்லது.

முக்கிய குறிப்பு

மெலிதாக இருப்பது எப்போதும் உடற்தகுதி மற்றும் ஆரோக்கியத்தின் அறிகுறி அல்ல என்பதை நீங்கள் புரிந்துகொள்வது மிகவும் முக்கியம். பெரும்பாலும், அது உடலுக்குள் இருக்கும் ஒரு உள்ளார்ந்த குறைபாடு அல்லது நோயின் அறிகுறியாக இருக்கலாம். எனவே, ஆரோக்கியத்தை வெளிப்புறமாக மட்டுமல்லாமல், உள்ளேயும் பேணுவதில் கவனம் செலுத்துவது அவசியம். பொருத்தமான உணவு மற்றும் வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களைச் செய்வதன் மூலமும், உங்கள் மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பின்பற்றுவதன் மூலமும், நீங்கள் எடை குறைவுப் பிரச்சினையைத் திறம்படச் சமாளித்து, அதனுடன் தொடர்புடைய உள்ளார்ந்த உடல்நலப் பிரச்சினைகளையும் தீர்க்க முடியும். சரியான நேரத்தில் கவனம் செலுத்துவது ஒரு பெரிய சிக்கலைத் தடுக்க உதவும்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs):

1. மெலிந்த உடலமைப்பு கொண்ட அனைவரும் உண்மையில் ஆரோக்கியமானவர்கள்தானா?
மெலிந்த நபர்கள் அனைவரும் ஆரோக்கியமானவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை என சுகாதார நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். 

2. உடல் எடை கூடாமல் இருப்பது எதை காட்டுகிறது?
வெளிப்படையான காரணம் ஏதுமின்றி உடல் எடை கூடாமல் இருப்பது, உள்ளுக்குள் இருக்கும் ஒரு உடல்நலப் பிரச்சினையின் அறிகுறியாக இருக்கலாம். 

3. எடை குறைவாக இருந்தால் செய்ய வேண்டிய முதல் விஷயம் என்ன?
எடை குறைவாக இருந்தால், நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முதல் விஷயம் அதை புறக்கணிக்காமல் இருப்பது.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

