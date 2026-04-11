வைரல் ஆகும் Zombie நபர்களின் வீடியோ உண்மையா? Zombie Drug என்றால் என்ன?

Zombie Drug Latest News: சமீபத்திய நாட்களில் சமூக ஊடகங்களில் ஒரு விதமான வீடியோ வைரலாக பரவி வருகின்றது. அவற்றில் சில நபர்கள் ஒரே இடத்தில் மயங்கிய நிலையில் நிற்பதை காண முடிகின்றது. குறிப்பாக, பெங்களூருவில் இருந்து ஒரு காணொளி சமூக ஊடகங்களில் வேகமாகப் பரவி வருகிறது. அதில், பாகலூர் பகுதியில் உள்ள ஒரு கல்லூரிக்கு அருகில் சாலையோரத்தில் ஒரு இளைஞர் 'ஸோம்பி’ போன்ற' நிலையில் நிற்பது காணப்படுகிறது.
இந்தக் காணொளி வெளிவந்த உடனேயே, மக்கள் இதை ஸோம்பி டிரக், அதாவது ஸோம்பி போதைப்பொருள் என்று சொல்லப்படும் போதைப்பொருளுடன் தொடர்புபடுத்தத் தொடங்கினர். இருப்பினும், இந்தக் காணொளியில் கூறப்படும் ஸோம்பி போதைப்பொருள் குறித்த கூற்று தவறானது. வியாழக்கிழமையன்று, காவல்துறை ஆணையர் சீமந்த் குமார் சிங், அந்தக் காணொளி உண்மையில் ஒரு போலியான காணொளி என்று உறுதிப்படுத்தினார். அதைத் தொடர்ந்து, பெங்களூருவில் இருந்து மட்டுமல்லாமல், பீகார் மற்றும் சண்டிகரில் இருந்தும் இதேபோன்ற காணொளிகள் வெளிவந்தன.
இருப்பினும், பெங்களூரு வழக்கில், காவல்துறையினர் காணொளியில் காணப்பட்ட நபரைக் கண்டுபிடித்து அவருக்கு மருத்துவப் பரிசோதனை செய்தனர். இந்தப் பரிசோதனையில், அவர் எந்தவொரு செயற்கை போதைப்பொருளின் தாக்கத்திலும் இல்லை என்பது தெரியவந்தது. அந்த நபர் மூட்டுவலி மற்றும் சைனஸ் நோய்க்கான மருந்துகளுடன் மதுவையும் உட்கொண்டிருந்தார். இந்தக் கலவையே காணொளியில் சித்தரிக்கப்பட்ட நிலையை ஏற்படுத்தியிருக்கலாம்.
Zombie Drug என்றால் என்ன?
'ஸோம்பி டிரக்' என்பது ஒரு அதிகாரப்பூர்வ மருத்துவச் சொல் அல்ல என்று நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். அது எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட வகை மருந்தையும் குறிக்கவில்லை. இது மனித நடத்தையை மிகவும் விசித்திரமாகவும் கட்டுப்படுத்த முடியாததாகவும் மாற்றும் அபாயகரமான போதைப்பொருட்களை விவரிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பேச்சுவழக்குச் சொல் மட்டுமே. இந்த நிலையில், ஒரு நபர் ஒரு "ஸோம்பி"யைப் போலத் தோற்றமளிக்கத் தொடங்குகிறார்.
"ஸோம்பி டிரக்" என்று பொதுவாகக் குறிப்பிடப்படும் மருந்து சைலாசின் (Xylazine) ஆகும். உண்மையில், இது விலங்குகளுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு மயக்க மருந்தாகும். இது சில பிராந்தியங்களில் பொழுதுபோக்கு மருந்தாக சட்டவிரோதமாகத் தவறாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
Zombie Drug: உடலில் அதன் விளைவுகள் என்ன?
Xylazine மூளையின் நோரெபிநெஃப்ரின் அளவைக் குறைக்கிறது. ஊசி மூலம் செலுத்தப்படும்போது அல்லது நேரடியாக உட்கொள்ளப்படும்போது, அது சுவாசத்தை மெதுவாக்குகிறது, இதயத் துடிப்பைக் குறைக்கிறது, மற்றும் தசைகளை முற்றிலும் தளர்வடையச் செய்கிறது. இந்த நிலையில், ஒரு நபர் பல மணிநேரம் தொடர்ந்து "உறைந்த" நிலையில்—நின்றபடியோ அல்லது அமர்ந்தபடியோ—இருக்கலாம். கண்கள் திறந்திருந்தாலும் எந்தவிதமான எதிர்வினையையும் வெளிப்படுத்தாமல் இருக்கலாம்.
இதன் நீண்டகாலப் பயன்பாடு தோல் சிதைவுக்கும் (தோல் அழுகல்) மற்றும் திறந்த காயங்கள் உருவாவதற்கும் வழிவகுக்கிறது. மேலும், அளவுக்கு அதிகமாக இதை உட்கொள்வது சுவாச நிறுத்தம் மற்றும் மரணத்திற்கு வழிவகுக்கும். இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில், அளவுக்கு அதிகமான மருந்தின் விளைவுகளை மாற்றும் மருந்தான நலோக்சோன் கூட அதன் விளைவுகளை முழுமையாக முறியடிப்பதில் பயனற்றதாகி விடுகிறது.
Xylazine எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது?
Xylazine பொதுவாக வீரியம் மிக்க ஓபியாய்டான ஃபென்டானிலுடன் இணைக்கப்படுகிறது. சைலாசின் (Xylazine) முதன்மையாகக் குதிரைகள் மற்றும் கால்நடைகளை மயக்கமடையச் செய்வதற்காகவே உருவாக்கப்பட்டிருந்தாலும், போதை உணர்வின் கால அளவை நீட்டிக்கும் நோக்கில், இது சட்டவிரோத போதைப்பொருட்களுடன் கலந்து விற்பனை செய்யப்படுவது தற்போது அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக அமெரிக்காவில், இப்பொருள் பொதுவாக "Tranq" அல்லது "Tranq Dope" என்றே குறிப்பிடப்படுகிறது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
மேலும் படிக்க | இந்த தவறுகளை பண்ணாதீங்க.. 42 வயதிலும் ஃபிட்டாக இருக்கும் விஜயலட்சுமி.. டிப்ஸ் இதோ
மேலும் படிக்க | வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடும் ஒரே உணவு.. 45 நாட்களில் 13 கிலோ எடை குறைத்த பிக்பாஸ் சுனிதா.. டயட் சீக்ரெட் இதோ!
