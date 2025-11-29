திடீரென இரத்த அழுத்தம் குறைந்தால் என்ன செய்வது? முக்கிய ஹெல்த் டிப்ஸ் இதோ

Low Blood Pressure: இரத்த அழுத்த பிரச்சனை உள்ளவர்கள் அதிக எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். இரத்த அழுத்தம் அதிகமாக இருந்தாலும் சரி, குறைவாக இருந்தாலும் சரி, அதை கட்டுக்குள் கொண்டு வர தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும்.
குறைந்த இரத்த அழுத்தம்
ஏதேனும் காரணத்தால் உங்கள் இரத்த அழுத்தம் திடீரெனக் குறைந்தால், அச்சம் கொள்ளாமல் சிகிச்சை பெறுவது முக்கியம். நீங்கள் அல்லது உங்களுக்குத் தெரிந்த ஒருவர் திடீரென்று இந்தப் பிரச்சனையை சந்தித்தால், பீதி அடைய வேண்டாம். இரத்த அழுத்தம் குறையும் போது இந்த உடனடி நடவடிக்கைகளை எடுப்பது உயிரைக் காப்பாற்றும்.
குறைந்த இரத்த அழுத்தத்தின் அறிகுறிகள்
பிஸியான அன்றாட வாழ்க்கைக்கு மத்தியில், சில நேரங்களில் சிலருக்கு பார்வை மங்கல், திடீர் பலவீனம் மற்றும் தலைச்சுற்றல் ஆகியவை ஏற்படலாம். இந்த அறிகுறிகள் தென்பட்டால், இவை குறைந்த இரத்த அழுத்தத்தின் அறிகுறிகளாக இருக்கலாம்
ஒருவரது இரத்த அழுத்தம் திடீரென குறைந்தால், பீதி அடையாமல் சிகிச்சையளிப்பது முக்கியம். நீங்களோ அல்லது உங்களுக்குத் தெரிந்த ஒருவருக்கோ திடீரென்று இரத்த அழுத்தம் குறையும் போது இந்த நடவடிக்கைகளை எடுப்பது நன்மை பயக்கும் என்பதை மனதில் கொள்வது நல்லது.
நபரை தரையில் அல்லது படுக்கையில் படுக்க வைக்கவும்
பாதிக்கப்பட்ட நபரை விரைவில் தரையில் அல்லது படுக்கையில் படுக்க வைக்கவும். இது மூளைக்கு இரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் தலைச்சுற்றலைக் குறைக்கிறது. முடிந்தால், கால்களை சற்று உயர்த்தவும். இது ஈர்ப்பு விசையின் உதவியுடன் இதயம் மற்றும் மூளைக்கு இரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்கிறது.
ஒரு கிளாஸ் தண்ணீரில் உப்பைக் கரைத்து நோயாளிக்கு குடிக்கக் கொடுங்கள்
ஒரு கிளாஸ் தண்ணீரில் அரை டீஸ்பூன் வெற்று அல்லது கருப்பு உப்பைக் கரைத்து உடனடியாகக் குடிக்க வைக்கவும். உப்பில் சோடியம் உள்ளது, இது இரத்த அழுத்தத்தை அதிகரிக்க உதவுகிறது.
ஒரு கப் காபி அல்லது தேநீர்
ஒரு கப் ஸ்ட்ராங் காபி அல்லது தேநீர் குடிப்பதும் உடனடி நிவாரணம் அளிக்கும். காஃபின் இரத்த அழுத்தத்தை விரைவாக அதிகரிக்கும். ஆனால் அதிகமாக காஃபின் குடிப்பதைத் தவிர்க்கவும். வீட்டில் ORS (வாய்வழி நீரேற்ற உப்பு) பாக்கெட் இருந்தால், அதை தண்ணீரில் கரைத்து உடனடியாக குடிக்கவும். இது உடலின் எலக்ட்ரோலைட்டுகளை நிரப்புகிறது. இது இரத்த அழுத்தத்தை இயல்பாக வைத்திருக்க உதவும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
