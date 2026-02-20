English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Health
  • 15 நாட்களுக்கு காலை உணவை ஸ்கிப் செய்தால் உடலில் ஏற்படும் ஆபத்தான மாற்றங்கள்!!

15 நாட்களுக்கு காலை உணவை ஸ்கிப் செய்தால் உடலில் ஏற்படும் ஆபத்தான மாற்றங்கள்!!

Side Effects of Skipping Breakfast: 15 நாட்களுக்கு காலை உணவைத் தவிர்த்தால் உடலில் என்ன மாற்றங்கள் ஏற்படும்? முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம். 

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 20, 2026, 05:03 PM IST
  • காலை உணவு ஏன் அவசியம் என்று கருதப்படுகிறது?
  • 15 நாட்களுக்கு காலை உணவைத் தவிர்ப்பதால் உடலில் ஏற்படும் விளைவுகள் என்ன?
  • யார் கண்டிப்பாக காலை உணவை உட்கொள்ள வேண்டும்?

Trending Photos

8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு 30% சம்பள உயர்வா? அட்டகாசமான அப்டேட்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு 30% சம்பள உயர்வா? அட்டகாசமான அப்டேட்
குடும்ப ஓய்வூதியம்: ஏப்ரல் 1 முதல் புதிய விதி.... பட்ஜெட்டில் மாநில அரசு அதிரடி
camera icon9
Family Pension
குடும்ப ஓய்வூதியம்: ஏப்ரல் 1 முதல் புதிய விதி.... பட்ஜெட்டில் மாநில அரசு அதிரடி
8வது ஊதியக்குழு: இடைக்கால அறிக்கை, சம்பள உயர்வு, ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், டிஏ... 4 முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: இடைக்கால அறிக்கை, சம்பள உயர்வு, ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், டிஏ... 4 முக்கிய அப்டேட்
சூரிய கிரகணமும் நவபஞ்சம யோகமும்: மாறும் தலையெழுத்து! இந்த 5 ராசிகளுக்கு இனி ராஜயோகம் தான்
camera icon10
Solar Eclipse 2026
சூரிய கிரகணமும் நவபஞ்சம யோகமும்: மாறும் தலையெழுத்து! இந்த 5 ராசிகளுக்கு இனி ராஜயோகம் தான்
15 நாட்களுக்கு காலை உணவை ஸ்கிப் செய்தால் உடலில் ஏற்படும் ஆபத்தான மாற்றங்கள்!!

Side Effects of Skipping Breakfast: காலை உணவு என்பது ஒரு நாளின் மிக முக்கியமான உணவாகும். எனினும், இன்றைய காலகட்டத்தில் பலர் நேரக் கட்டுப்பாடுகள், உணவுப் போக்குகள் அல்லது எடை இழப்பு காரணங்களால் காலை உணவைத் தவிர்க்கிறார்கள். ஆனால், இது பல வித பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும். தொடர்ந்து பல நாட்கள் காலை உணவைத் தவிர்ப்பது உடலில் பல வித தாக்கத்தை, உடல் ரீதியான மற்றும் மன ரீதியான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும். தொடர்ந்து 15 நாட்கள் காலை உணவைத் தவிர்ப்பதால் உடலில் ஏற்படும் விளைவுகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

காலை உணவு ஏன் அவசியம் என்று கருதப்படுகிறது? 

இரவு நேரம் நாம் நீண்ட நேரத்திற்கு சாப்பிடாமல் இருப்பதால் உடலின் குளுக்கோஸ் அளவு குறைகிறது. அப்படி இருக்கையில், காலை உணவு மூளையை உற்சாகப்படுத்துகிறது, வளர்சிதை மாற்றத்தை செயல்படுத்துகிறது, பகல்நேர செயல்திறனை அதிகரிக்கிறது.

15 நாட்களுக்கு காலை உணவைத் தவிர்ப்பதால் உடலில் ஏற்படும் விளைவுகள்: 

15 நாட்களுக்கு தொடர்ந்து காலை உணவைத் தவிர்ப்பது மூளைக்கு போதுமான குளுக்கோஸை இழக்கச் செய்கிறது. இதனால் மன சோர்வு மற்றும் செறிவு குறைகிறது. மூளைக்கு ஆற்றல் இல்லாதபோது, ​​உடல் எப்போதும் சோர்வாக இருக்கும். இது சில நேரங்களில் தலைவலி மற்றும் எரிச்சலுக்கு வழிவகுக்கும். இதனால் வேலை அல்லது படிப்பில் கவனம் செலுத்துவது குறைகிறது. 

எடை அதிகரிக்கும் ஆபத்து: 

காலை உணவைத் தவிர்ப்பது எடை இழப்புக்கு வழிவகுக்கும் என்று பலர் நம்புகிறார்கள், ஆனால் அது எதிர் விளைவைக் கொண்டிருப்பதாக ஆராய்ச்சி காட்டுகிறது. காலை உணவைத் தவிர்ப்பது மதியம் அல்லது இரவில் பசியை ஏற்படுத்தும், இதனால் அதிக உணவு உட்கொள்ளப்பட்டு, கலோரிகளின் அளவு அதிகரிக்கும். இது எடை இழப்புக்கு பதிலாக எடை அதிகரிக்க வழிவகுக்கும். 

இரத்த சர்க்கரை ஏற்ற இறக்கங்கள்: 

காலை உணவைத் தவிர்ப்பது இரத்த சர்க்கரை அளவில் ஏற்ற இறக்கங்களை ஏற்படுத்தும். இது நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு மிகவும் ஆபத்தானது. இருப்பினும், கட்டுப்படுத்தப்பட்ட இன்டர்மிடண்ட் ஃபாஸ்டிங் சிலருக்கு இன்சுலின் உணர்திறனை மேம்படுத்தலாம். உடல் ஆற்றலுக்காக கொழுப்பு மற்றும் தசையைப் பயன்படுத்துகிறது. 15 நாட்களுக்கு காலை உணவைத் தவிர்த்தால், முதலில் உடல் சேகரிக்கப்பட்டுள்ள கிளைகோஜனைப் பயன்படுத்துகிறது, பின்னர் கொழுப்பை எரிக்கத் தொடங்குகிறது. இது எடை இழப்புக்கு வழிவகுக்கும், ஆனால் புரதக் குறைபாடு தசை இழப்புக்கும் வழிவகுக்கும். 

வயிறு மற்றும் அமிலத்தன்மை பிரச்சினைகள்: 

வெறும் வயிற்றில் காபி அல்லது தேநீர் குடிப்பது அமிலத்தன்மை, வாயு மற்றும் வயிற்று வலி போன்ற பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தும். 

வளர்சிதை மாற்றம் மற்றும் ஹார்மோன் சமநிலையின்மை: 

சில ஆராய்ச்சிகள், காலை உணவை நீண்ட நேரம் தவிர்ப்பது வளர்சிதை மாற்றத்தை மெதுவாக்கி ஹார்மோன் சமநிலையின்மையை ஏற்படுத்தும் என்று கூறுகின்றன. இது பெண்களுக்கு PCOS மற்றும் தைராய்டு தொடர்பான பிரச்சனைகளின் அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது. 

இவர்கள் கண்டிப்பாக காலை உணவை உட்கொள்ள வேண்டும்

- குழந்தைகள் மற்றும் மாணவர்களுக்கு காலை உணவு மிகவும் முக்கியமானது, ஏனெனில் இது அவர்களின் மூளை வளர்ச்சியை மேம்படுத்துகிறது.

- கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கு கூடுதல் ஆற்றல் மற்றும் ஊட்டச்சத்து தேவை, இது காலை உணவை வழங்குகிறது.

- வயதானவர்களுக்கும் காலை உணவு அவசியம், ஏனெனில் இது பலவீனத்தைக் குறைத்து ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகளை நிரப்புகிறது.

- நீரிழிவு நோயாளிக்கு, காலை உணவு என்பது இரத்த சர்க்கரை கட்டுப்பாட்டிற்கு அவசியமான ஒரு மருந்து.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | கருவுறுதலுக்கு சிறந்த உணவு எது? மருத்துவர் சொல்லும் ஷாக்கிங் பதில்!

மேலும் படிக்க | பெரியவர்கள் தாய்ப்பால் குடிக்கலாமா? உண்மையை சொல்லும் மகப்பேறு மருத்துவர்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

BreakfastFoodhealthHealth TipsHome Remedies

Trending News