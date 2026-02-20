15 நாட்களுக்கு காலை உணவை ஸ்கிப் செய்தால் உடலில் ஏற்படும் ஆபத்தான மாற்றங்கள்!!

Side Effects of Skipping Breakfast: காலை உணவு என்பது ஒரு நாளின் மிக முக்கியமான உணவாகும். எனினும், இன்றைய காலகட்டத்தில் பலர் நேரக் கட்டுப்பாடுகள், உணவுப் போக்குகள் அல்லது எடை இழப்பு காரணங்களால் காலை உணவைத் தவிர்க்கிறார்கள். ஆனால், இது பல வித பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும். தொடர்ந்து பல நாட்கள் காலை உணவைத் தவிர்ப்பது உடலில் பல வித தாக்கத்தை, உடல் ரீதியான மற்றும் மன ரீதியான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும். தொடர்ந்து 15 நாட்கள் காலை உணவைத் தவிர்ப்பதால் உடலில் ஏற்படும் விளைவுகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
காலை உணவு ஏன் அவசியம் என்று கருதப்படுகிறது?
இரவு நேரம் நாம் நீண்ட நேரத்திற்கு சாப்பிடாமல் இருப்பதால் உடலின் குளுக்கோஸ் அளவு குறைகிறது. அப்படி இருக்கையில், காலை உணவு மூளையை உற்சாகப்படுத்துகிறது, வளர்சிதை மாற்றத்தை செயல்படுத்துகிறது, பகல்நேர செயல்திறனை அதிகரிக்கிறது.
15 நாட்களுக்கு காலை உணவைத் தவிர்ப்பதால் உடலில் ஏற்படும் விளைவுகள்:
15 நாட்களுக்கு தொடர்ந்து காலை உணவைத் தவிர்ப்பது மூளைக்கு போதுமான குளுக்கோஸை இழக்கச் செய்கிறது. இதனால் மன சோர்வு மற்றும் செறிவு குறைகிறது. மூளைக்கு ஆற்றல் இல்லாதபோது, உடல் எப்போதும் சோர்வாக இருக்கும். இது சில நேரங்களில் தலைவலி மற்றும் எரிச்சலுக்கு வழிவகுக்கும். இதனால் வேலை அல்லது படிப்பில் கவனம் செலுத்துவது குறைகிறது.
எடை அதிகரிக்கும் ஆபத்து:
காலை உணவைத் தவிர்ப்பது எடை இழப்புக்கு வழிவகுக்கும் என்று பலர் நம்புகிறார்கள், ஆனால் அது எதிர் விளைவைக் கொண்டிருப்பதாக ஆராய்ச்சி காட்டுகிறது. காலை உணவைத் தவிர்ப்பது மதியம் அல்லது இரவில் பசியை ஏற்படுத்தும், இதனால் அதிக உணவு உட்கொள்ளப்பட்டு, கலோரிகளின் அளவு அதிகரிக்கும். இது எடை இழப்புக்கு பதிலாக எடை அதிகரிக்க வழிவகுக்கும்.
இரத்த சர்க்கரை ஏற்ற இறக்கங்கள்:
காலை உணவைத் தவிர்ப்பது இரத்த சர்க்கரை அளவில் ஏற்ற இறக்கங்களை ஏற்படுத்தும். இது நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு மிகவும் ஆபத்தானது. இருப்பினும், கட்டுப்படுத்தப்பட்ட இன்டர்மிடண்ட் ஃபாஸ்டிங் சிலருக்கு இன்சுலின் உணர்திறனை மேம்படுத்தலாம். உடல் ஆற்றலுக்காக கொழுப்பு மற்றும் தசையைப் பயன்படுத்துகிறது. 15 நாட்களுக்கு காலை உணவைத் தவிர்த்தால், முதலில் உடல் சேகரிக்கப்பட்டுள்ள கிளைகோஜனைப் பயன்படுத்துகிறது, பின்னர் கொழுப்பை எரிக்கத் தொடங்குகிறது. இது எடை இழப்புக்கு வழிவகுக்கும், ஆனால் புரதக் குறைபாடு தசை இழப்புக்கும் வழிவகுக்கும்.
வயிறு மற்றும் அமிலத்தன்மை பிரச்சினைகள்:
வெறும் வயிற்றில் காபி அல்லது தேநீர் குடிப்பது அமிலத்தன்மை, வாயு மற்றும் வயிற்று வலி போன்ற பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தும்.
வளர்சிதை மாற்றம் மற்றும் ஹார்மோன் சமநிலையின்மை:
சில ஆராய்ச்சிகள், காலை உணவை நீண்ட நேரம் தவிர்ப்பது வளர்சிதை மாற்றத்தை மெதுவாக்கி ஹார்மோன் சமநிலையின்மையை ஏற்படுத்தும் என்று கூறுகின்றன. இது பெண்களுக்கு PCOS மற்றும் தைராய்டு தொடர்பான பிரச்சனைகளின் அபாயத்தை அதிகரிக்கிறது.
இவர்கள் கண்டிப்பாக காலை உணவை உட்கொள்ள வேண்டும்
- குழந்தைகள் மற்றும் மாணவர்களுக்கு காலை உணவு மிகவும் முக்கியமானது, ஏனெனில் இது அவர்களின் மூளை வளர்ச்சியை மேம்படுத்துகிறது.
- கர்ப்பிணிப் பெண்களுக்கு கூடுதல் ஆற்றல் மற்றும் ஊட்டச்சத்து தேவை, இது காலை உணவை வழங்குகிறது.
- வயதானவர்களுக்கும் காலை உணவு அவசியம், ஏனெனில் இது பலவீனத்தைக் குறைத்து ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகளை நிரப்புகிறது.
- நீரிழிவு நோயாளிக்கு, காலை உணவு என்பது இரத்த சர்க்கரை கட்டுப்பாட்டிற்கு அவசியமான ஒரு மருந்து.
