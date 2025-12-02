English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Health
  • 30 நாட்களுக்கு பீட்ரூட் சாறு குடிப்பதால் கிடைக்கும் அற்புதமான ஆரோக்கிய நன்மைகள்

30 நாட்களுக்கு பீட்ரூட் சாறு குடிப்பதால் கிடைக்கும் அற்புதமான ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Health Benefits of Beetroot: 30 நாட்களுக்கு பீட்ரூட் சாறு குடித்தால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆரோக்கிய நன்மைகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 2, 2025, 04:16 PM IST
  • வயிற்று உப்பசம் மற்றும் வயிற்று வலியால் போராடும் நபர்களுக்கு பீட்ரூட் உதவியாக இருக்கும்.
  • இந்த சாற்றில் பீட்டைன் உள்ளது.,
  • இது உங்கள் கல்லீரலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க உதவுகிறது.

Trending Photos

Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
டிசம்பர் மாதம் திருப்புமுனை! 5 ராசிகளை கோடீஸ்வரர்களாக்கும் சதுர்கிரஹி யோகம் – பண வரவு நிச்சயம்
camera icon7
December Month Horoscope
டிசம்பர் மாதம் திருப்புமுனை! 5 ராசிகளை கோடீஸ்வரர்களாக்கும் சதுர்கிரஹி யோகம் – பண வரவு நிச்சயம்
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
EB
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
தை மாதம் தமிழ்நாட்டில் யாருக்கெல்லாம் ரூ.4000 கிடைக்கும்? அடுத்த சர்பிரைஸ் இது
camera icon10
Tamil Nadu government
தை மாதம் தமிழ்நாட்டில் யாருக்கெல்லாம் ரூ.4000 கிடைக்கும்? அடுத்த சர்பிரைஸ் இது
30 நாட்களுக்கு பீட்ரூட் சாறு குடிப்பதால் கிடைக்கும் அற்புதமான ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Health Benefits of Beetroot: பீட்ரூட் பல வித ஊட்டச்சத்துகள் நிறைந்த ஒரு வேர் காயாகும். இதில் ஏராளமான ஆரோக்கிய நன்மைகள் உள்ளன. தினமும் 30 நாட்களுக்கு பீட்ரூட் சாறு குடிப்பது சில அசாதாரண ஆரோக்கிய நன்மைகளை அளிக்கும். பீட்ரூட் சாப்பிடுவது அல்லது அதன் சாறு குடிப்பதால் சில முக்கிய நன்மைகள் நம் உடலுக்கு கிடைக்கும். 30 நாட்களுக்கு பீட்ரூட் சாறு குடித்தால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆரோக்கிய நன்மைகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

பீட்ரூட் சாறு ஒரு ஊட்டச்சத்துகளின் பவர் ஹவுஸ்

பீட்ரூட் சாறு வெறும் ஆடம்பரமான நவநாகரீக பானம் மட்டுமல்ல, இது இயற்கை ஊட்டச்சத்துக்களின் புதையலாகும். அதன் இயற்கையான சிவப்பு நிறம் மற்றும் இயற்கையான சுவை, அனைவருக்கும் இதை பிடித்த பானமாக்குகிறது. இது பல வித ஊட்டச்சத்துகளின் பவர் ஹவுசாக கருதப்படுகின்றது.

பீட்ரூட் சாறு உடலில் ஏற்படுத்தும் விளைவுகள் என்ன?

ஒரு மாதத்திற்கு தினமும் பீட்ரூட் சாறு குடித்தால் என்ன நடக்கும்? பளபளப்பான சருமம், ஆரோக்கியமான கூந்தல், ஆரோக்கியமான இதயம் என பல வித நன்மைகள் நமக்கு கிடைக்கும். குறிப்பாக, 30 நாட்கள் இதை தொடர்ந்து குடித்து வந்தால், சில அற்புதமான ஆரோக்கிய நன்மைகளை அனுபவிக்கலாம்.

ஆற்றல் அதிகரிப்பு

பீட்ரூட் சாறில் இயற்கையான நைட்ரேட் நிறைந்துள்ளது. இது உங்கள் நரம்புகள் ஓய்வெடுக்கவும் அதிக ஆக்ஸிஜனை வழங்கவும் உதவுகிறது. அதாவது, உங்கள் சகிப்புத்தன்மை அதிகரிக்கும், சோர்வு நீங்கும், அதிக ஆற்றல் கிடைக்கும். குறிப்பாக உடற்பயிற்சிகள் அல்லது பிஸியான நாட்களில் உடலில் போதுமான ஆற்றல் கிடைக்கும். சிறந்த விளையாட்டு வீரர்களும் தங்கள் அன்றாட டயட்டில் இதை சேர்த்துக்கொள்கிறார்கள்.

இரத்த அழுத்தம் குறையலாம்

பீட்ரூட் சாறு இரத்த அழுத்தத்தில் ஆழமான விளைவைக் கொண்டுள்ளது. இது சிஸ்டாலிக் மற்றும் டயஸ்டாலிக் இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவுகிறது, இது உங்கள் இதயத்திற்கு நல்லது. இது உங்கள் இரத்த நாளங்களை விரிவுபடுத்தி இரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்துகிறது. இந்த வகையில் இது இரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்கிறது.

தெளிவான, ஒளிரும் சருமம்

பீட்ரூட் சாறில் உங்கள் உடலைப் பாதுகாத்து ஊட்டமளிக்கும் பல ஆண்டிஆக்சிடெண்டுகள் நிறைந்துள்ளன. இந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் உங்கள் உடலை உள்ளிருந்து சுத்தப்படுத்தி, உங்கள் சருமத்தை ஆரோக்கியமாகவும் பளபளப்பாகவும் மாற்றும். சில வாரங்களுக்குப் பிறகு, முகத்தில் இயற்கையான பளபளப்பு தோன்றும். இது முகப்பருக்களை குறைக்கவும் உதவும். 

செரிமானம் மேம்படும்

வயிற்று உப்பசம் மற்றும் வயிற்று வலியால் போராடும் நபர்களுக்கு பீட்ரூட் உதவியாக இருக்கும். இந்த சாற்றில் பீட்டைன் உள்ளது. இது உங்கள் கல்லீரலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க உதவுகிறது. மேலும் இது உணவை சிறப்பாக ஜீரணிப்பதால் செரிமானத்திற்கும் உதவுகிறது. பீட்ரூட் சாற்றில் நார்ச்சத்து உள்ளது.இது உடலின் மொத்த செரிமான அமைப்பையும் சீராக்குகிறது.

புத்திக்கூர்மை

பீட்ரூட் சாறு, இரத்த ஓட்டத்தை அதிகரித்து, தசைகளை வலுப்படுத்தி மூளையை ஆரோக்கியமாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் வைத்திருக்கிறது. இந்த எளிய பானம் நாள் முழுவதும் உங்கள் மனதை தெளிவாகவும், விழிப்புடனும், ஒருமுகமாகவும் வைத்திருக்க உதவும். இதை குடிப்பதால் அனைத்து விஷயங்களிலும் கூர்மையாக கவனம் செலுத்த முடியும்.

வீக்கத்தை எதிர்த்துப் போராடும்

பீட்ரூட் சாறு தொடர்ந்து குடிப்பது உடலில் விறைப்பு மற்றும் வலியைக் குறைக்கும். குறிப்பாக மூட்டுவலியால் அவதியில் உள்ள நபர்களுக்கு இது மிகவும் உதவும். 

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | குளிர்காலத்தில் பாலியல் இச்சை அதிகரிப்பது ஏன்? காரணம் இதுதான்!

மேலும் படிக்க | சமோசா, மிக்சருக்கு குட்பை சொல்லுங்க! ஏன் தெரியுமா? மருத்துவர் கொடுத்த அலர்ட்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

beetrootVegetableshealthHealth TipsHome Remedies

Trending News