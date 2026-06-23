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தினமும் ஒரு வாழைப்பழம் சாப்பிட்டால்..உடலில் என்ன நடக்கும்? பதில் இதோ..

பலரது இல்லங்களில், தினமும் வாழைப்பழம் சாப்பிடும் பழக்கம் கொண்டவர்கள் இருப்பர். அப்படி, தினமும் 45 நாட்களுக்கு வாழைப்பழம் சாப்பிட்டால் என்ன நடக்கும் என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்ளும்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 23, 2026, 09:59 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 09:59 PM IST
தினமும் ஒரு வாழைப்பழம் சாப்பிட்டால்..உடலில் என்ன நடக்கும்? பதில் இதோ..
Image Credit: Banana | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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