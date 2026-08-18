/Explained : Narcissist என்பவர் யார்? இவர்களை கண்டுகொள்வது எப்படி? மனநல மருத்துவர்கள் டிப்ஸ்..

நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன், சில நாட்களுக்கு முன்னதாக ஒரு நேர்காணலை கொடுத்திருந்தார். அதில், தான் தன்னுடைய கடைசியான காதல் உறவில் மோசமான அனுபவங்களை எதிர்கொண்டதாகவும், இதனால் உடல் மற்றும் மன ரீதியாக பலவித பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டதாக கூறியிருந்தார். அந்த நேர்காணலில் அவர் அதிகமாக பயன்படுத்திய ஒரு வார்த்தை, நார்ஸிசம் (Narcissism). இவர் இது குறித்து பேசிய பிறகு சமூக வலைதளங்களில் இந்த வார்த்தை பெரும் பேசு பொருள் ஆனது.
நடிகை அனுபமா, தன்னை காதலித்த அந்த நபர், ஒரு நாள் அந்நியனாகவும், ஒரு நாள் ரெமோவாகவும், ஒரு நாள் அம்பியாகவும் இருப்பார் என ‘அந்நியன்’ பட ரெஃபரன்ஸை எல்லாம் கூறியிருந்தார். ரெமோவாக இருக்கும் போது, வானத்திற்கும் பூமிக்கும் குதித்து காதலை வெளிப்படுத்துவார் என்றும், அந்நியனாக இருக்கும் போது, யாராவது தன்னை குத்திப்போட்டால் கூட அதை கண்டுகொள்ளாத அளவிற்கு இருப்பார் என்றும், மறுநாள் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டு அம்பியாக மாறி விடுவார் என்றும் தெரிவித்தார். உண்மையில் Narcissism குணாதிசயம் கொண்டவர்கள் இப்படித்தான் இருப்பார்களா என்பதை இங்கு தெரிந்து கெள்வாேம்.
இது குறித்து தனியார் ஊடகத்திற்கு நேர்காணல் கொடுத்திருக்கும் மனநல மருத்துவர் மோகன வெங்கடாசலபதி, “தன் மீது சுயமோகம் அதிகம் உள்ளவர்களைதான், நார்சிஸிஸ்ட் என்று குறிப்பிடுகிறோம்” என்று கூறியிருக்கிறார். மேலும், எதை செய்தாலும் தன்னை முன்னிலைப்படுத்திக்கொள்வது இவர்களின் குணம் என்றும், தொழில், குடும்பம், காதல் ஆகியவற்றில் பிரச்சனை வரும் போது நார்சிஸம் என பேசப்படுவதாக கூறினார்.
இந்த குணம் கொண்டவர்களுக்கு தன்னுடைய பார்ட்னரின் சாதனைகள், தியாகம், பாசம் உள்ளிட்டவற்றை ஏற்றுக்கொள்ளும் குணாதிசயம் இருக்காது என்றும் கூறியிருக்கிறார்.
அனுபமா பேசிய விஷயம் குறித்து பேசியிருக்கும் அபூர்வா எனும் மருத்துவர், நம்மில் பலர் உடல் ரீதியான துன்புருத்தல் பற்றியும், வன்கொடுமை பற்றியும் பேசுவதாகவும், பலர் narcissistic abuse குறித்து பேசுவதே இல்லை என்றும், இது ஒரு வகையான மனரீதியான துன்புறுத்தல் என்றும் கூறியிருக்கிறார். இந்த குணம் கொண்டவர்கள், ஒருவரின் உணர்வுகளை கருத்தில் கொள்ளாதிருத்தல், சாதாரண விஷயத்திற்கு ஒருவரை அவமானப்படுத்துதல், அவர்களின் கருத்து அல்லது செயல்முறையை இழிவுப்படுத்துதல் போன்ற குணாதிசயங்களை கொண்டிருப்பர் என கூறியிருக்கிறார்.
மனரீதியான துன்புறுத்தல்களை, சமூகம் பெரிதாக எடுத்துக்கொள்வதில்லை என கூறும் அவர், இந்த வகையான துன்புறுத்தல்கள் காதல் அல்லது பாசத்தின் வழியாகவும் வெளிக்காட்டப்படலாம் என்று கூறியிருக்கிறார். ”உன் மீது நான் அதிக பாசம் வைத்திருக்கிறேன், உனக்கு எது நல்லது என்பது எனக்கு தெரியும்” என்பது போன்ற போர்வையில் இந்த துன்புறுத்தலை செய்யலாம் என்று கூறுகிறார்.
அனுபமா, தன்னுடைய காதல் உறவில் இப்படிப்பட்ட ஆளால் பாதிக்கப்பட்டதாக கூறியிருந்தார். ஆனால், இது காதல் உறவாக மட்டும் இருக்காது என கூறிய அவர், அது உங்களின் துணை, தந்தை, தாய், சகோதரர், சகோதரி, மேலாளர், உடன் வேலை பார்ப்பவர்கள் என யாராக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் என தெரிவித்திருந்தார். அதையே, தற்போது மனநல மருத்துவர் அபூர்வாவும் தெரிவித்திருக்கிறார்.
காதல் உறவு மட்டுமன்றி, குடும்பத்திற்குள்ளேயும், உறவினர்கள் இடையேயும், நண்பர்கள் என எந்த உறவில் வேண்டுமானாலும் இது நடக்கலாம் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார். அனுபமா போன்ற ஒரு செலிப்ரிட்டி இது குறித்து பேசியது தனக்கு மகிழ்ச்சியை தருவதாக கூறிய அவர், வளர்ந்து வரும் மனங்களில் அவர் பேசுவது பதியும் என்றும், இளம் தலைமுறையினருக்கு இது தெரிந்து இதன் மூலம் விழிப்புணர்வு பிறக்கும் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார்.
இது போன்ற நார்சிஸ மனநிலையில் இருப்பதை அறிந்த பின்னர், அதற்கான தீர்வு என்ன? என கேள்வி எழலாம். இது குறித்து பேசும் மனநல மருத்துவர் மோகன வெங்கடாசலபதி, இது போன்ற பிரச்சனை உள்ளது என்பதை தெரிந்த பின்பு அவர் மனநல மருத்துவரை அணுக வேண்டும் என்று கூறுகிறார். தொடர்ந்து பயிற்சி எடுப்பது மூலமாக, அவர்களின் எண்ண ஓட்டத்தை மாற்றியமைக்க வேண்டும் என்றும், இதற்கான சிகிச்சையை (Cognitive Behavioral Therapy) மேற்கொள்ளும் போது அது மாற்றம் பெறும் என்றும் கூறுகிரார். இதை கண்டுகொள்ளாவிடில், மூர்க்கத்தனம், ஆளுமை கோளாறுகள் உள்ளிட்ட பல பிரச்சனைகள் ஏற்படும் என்றும் கூறுகிறார்.