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Explained : Narcissist என்பவர் யார்? இவர்களை கண்டுகொள்வது எப்படி? மனநல மருத்துவர்கள் டிப்ஸ்..

பிரபல நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன், சமீபத்தில் தான் Narcissistic abuse-ஆல் பாதிக்கப்பட்டதாக கூறியிருந்தார். இதற்கான அர்த்தம் என்ன என்பதையும், இது போன்ற குணாதிசயம் கொண்டவர்களை எப்படி கண்டுகொள்வது என்பதையும் இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Aug 18, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 12:25 PM IST
Explained : Narcissist என்பவர் யார்? இவர்களை கண்டுகொள்வது எப்படி? மனநல மருத்துவர்கள் டிப்ஸ்..
Image Credit: What is Narcissism | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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Explained : Narcissist என்பவர் யார்? இவர்களை கண்டுகொள்வது எப்படி? மனநல மருத்துவம்..
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