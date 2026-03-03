English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Health
  • கர்ப்ப காலத்தில் பித்தப்பை கற்கள் ஏற்படும் அபாயம் ஏன் அதிகரிக்கிறது? மகப்பேறு மருத்துவர் விளக்குகிறார்

கர்ப்ப காலத்தில் பித்தப்பை கற்கள் ஏற்படும் அபாயம் ஏன் அதிகரிக்கிறது? மகப்பேறு மருத்துவர் விளக்குகிறார்

Gallbladder Stones: கர்ப்ப காலத்தில் தோராயமாக 8 முதல் 12 சதவீத பெண்களுக்கு பித்தப்பை கற்கள் உருவாகலாம் என நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள்.  ஆனால் இந்த பெண்களில் மிகச் சிலருக்கு மட்டுமே அறிகுறிகள் ஏற்படுகின்றன. கர்ப்ப கால பித்தப்பை கற்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம். 

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 3, 2026, 06:40 PM IST
  • கர்ப்ப காலத்தில் பித்தப்பை கற்கள் ஏற்படும் ஆபத்து ஏன் அதிகரிக்கிறது?
  • அவற்றை எவ்வாறு தடுப்பது?
  • இவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Trending Photos

EPFO வட்டி விகிதம் அறிவிக்கப்பட்டது: PF இருப்பை தெரிந்துகொள்ள 4 எளிய வழிகள் இதோ
camera icon9
EPFO
EPFO வட்டி விகிதம் அறிவிக்கப்பட்டது: PF இருப்பை தெரிந்துகொள்ள 4 எளிய வழிகள் இதோ
டி20 உலகக் கோப்பை வரலாற்றில்... சதம் அடித்த ஒரே இந்திய வீரர் யார் தெரியுமா?
camera icon7
ICC T20 World Cup 2026
டி20 உலகக் கோப்பை வரலாற்றில்... சதம் அடித்த ஒரே இந்திய வீரர் யார் தெரியுமா?
Guru Peyarchi 2026: 12 ஆண்டுக்குப் பிறகு உச்சம் பெறும் குரு பகவான்: 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம் ஆரம்பம்!
camera icon7
Guru Peyarchi
Guru Peyarchi 2026: 12 ஆண்டுக்குப் பிறகு உச்சம் பெறும் குரு பகவான்: 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம் ஆரம்பம்!
டி20 உலகக் கோப்பையில் கலக்கிய டாப் 6 ஐபிஎல் வீரர்கள்! லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு CSK வீரர்
camera icon6
IPL 2026
டி20 உலகக் கோப்பையில் கலக்கிய டாப் 6 ஐபிஎல் வீரர்கள்! லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு CSK வீரர்
கர்ப்ப காலத்தில் பித்தப்பை கற்கள் ஏற்படும் அபாயம் ஏன் அதிகரிக்கிறது? மகப்பேறு மருத்துவர் விளக்குகிறார்

Gallbladder Stones During Pregnancy: கர்ப்பம் என்பது பெண்களுக்கு மட்டுமல்லாமல், அவர்களது குடும்பத்திற்கே மகிழ்ச்சியான நேரமாகும். ஆனால் இது சில உடல்நலப் பிரச்சினைகளின் அபாயத்தையும் அதிகரிக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் ஏற்படும் ஹார்மோன் மற்றும் உடல் ரீதியான மாற்றங்கள் காரணமாக பெண்கள் பல சிரமங்களை எதிர்கொள்கின்றனர். 

Add Zee News as a Preferred Source

கர்ப்ப காலத்தில் உருவாகும் பித்தப்பை கற்கள்

கர்ப்ப காலத்தில் தோராயமாக 8 முதல் 12 சதவீத பெண்களுக்கு பித்தப்பை கற்கள் உருவாகலாம் என நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள்.  ஆனால் இந்த பெண்களில் மிகச் சிலருக்கு மட்டுமே அறிகுறிகள் ஏற்படுகின்றன. கர்ப்ப காலத்தில் பித்தப்பை கற்கள் ஏற்படும் ஆபத்து ஏன் அதிகரிக்கிறது? அவற்றை எவ்வாறு தடுப்பது? இவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

கர்ப்ப காலத்தில் பித்தப்பை கற்கள் ஏற்படும் ஆபத்து ஏன் அதிகரிக்கிறது?

HealthPil.com இன் ஆலோசகர் மற்றும் மகப்பேறு மருத்துவர் நிபுணர் டாக்டர் தனுஜ் லாவானியா இது பற்றி தெரிவிக்கையில், "கர்ப்ப காலத்தில் உடலில் பல மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன, இது பித்தப்பையையும் பாதிக்கிறது. இந்த நேரத்தில் ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் அளவு அதிகரிக்கிறது, இது பித்தத்தில் அதிக கொழுப்பின் அளவை ஏற்படுத்துகிறது. புரோஜெஸ்ட்டிரோன் ஹார்மோன் பித்தப்பை தசைகளை தளர்த்துகிறது. இதனால் பித்தம் சரியாக வெளியேறாமல் அங்கேயே குவிந்து கற்களை உருவாக்குகிறது. மேலும், கருப்பையின் வளர்ச்சி பித்தப்பையில் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இதனால் இந்த பிரச்சனை மேலும் அதிகரிக்கிறது.” என்று கூறியுள்ளார்.

பித்தப்பைக் கற்கள் உருவாவதற்கு கர்ப்ப ஹார்மோன்கள் காரணமா?

ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் கல்லீரலை பித்தத்தில் அதிக கொழுப்பை வெளியிட தூண்டுகிறது, மேலும் புரோஜெஸ்ட்டிரோன் ஹார்மோன் பித்தப்பை செயல்பாட்டை மெதுவாக்குகிறது. பித்தப்பையில் நீண்ட நேரம் பித்தம் சேமிக்கப்படும் போது, ​​சிறிய கொழுப்புத் துகள்கள் உருவாகின்றன, அவை படிப்படியாக கற்களை உருவாக்குகின்றன. எனவே, கர்ப்பமே பித்தப்பைக் கற்களுக்கு ஒரு முக்கிய ஆபத்து காரணி என்று கூறப்படுகிறது. 

இரண்டாவது அல்லது மூன்றாவது கர்ப்பத்தின் போது ஆபத்து அதிகமாகுமா?

ஒவ்வொரு கர்ப்பத்திலும் ஆபத்து அதிகரிப்பதாக நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். ஹார்மோன் மாற்றங்கள் முதல் கர்ப்பத்தை பாதிக்கின்றன, ஆனால் இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது கர்ப்பத்தில், பித்தப்பை இந்த ஹார்மோன் ஏற்ற இறக்கங்களை ஏற்கனவே அவ்வப்போது அனுபவித்த நிலையில் இருக்கும். இது பித்தத்தின் தரத்தில் திரட்டப்பட்ட மாற்றங்களுக்கு வழிவகுக்கிறது. மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கர்ப்பங்களைக் கொண்ட பெண்களுக்கு பித்தப்பைக் கற்கள் ஏற்படும் அபாயம் கணிசமாக அதிகமாக இருப்பதாக ஆராய்ச்சி காட்டுகிறது.

கர்ப்ப காலத்தில் பித்தப்பைக் கற்கள் ஆபத்தானதா?

கற்கள் சிறியதாகவும் எந்த அறிகுறிகளையும் ஏற்படுத்தாமலும் இருந்தால், அவை பொதுவாக உடனடி அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தாது. இருப்பினும், அவை பித்த நாளத்தில் சிக்கிக்கொண்டால், நிலைமை மோசமாகிவிடும். இது பித்த நாள அடைப்பு, அதிக காய்ச்சல், மஞ்சள் காமாலை மற்றும் கணைய அழற்சி போன்ற சிக்கல்களுக்கு வழிவகுக்கும், இது தாய் மற்றும் குழந்தை இருவருக்கும் ஆபத்தானது. உடனடியாக சிகிச்சையளிக்கப்படாவிட்டால், அது ப்ரீமெச்யூர் டெலிவரிக்கும் வழிவகுக்கக்கூடும்.

சாதாரண வயிற்று வலிக்கும் பித்தப்பை கல் பிரச்சனைக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன?

பித்தப்பை கல் வலி பொதுவாக மேல் வலது வயிற்றில் ஏற்படுவதாக நிபுணர்களின் கூறுகிறார்கள். மேலும், இது திடீரெனவும் கடுமையாகவும் இருக்கும். இந்த வலி பெரும்பாலும் அதிக கொழுப்புள்ள அல்லது வறுத்த உணவுகளை சாப்பிட்ட ஒன்று முதல் இரண்டு மணி நேரத்திற்குப் பிறகு தொடங்குகிறது. வலி தோள்பட்டை அல்லது முதுகின் வலது பக்கத்திற்கு பரவக்கூடும். இது குமட்டல், வாந்தி, வீக்கம் மற்றும் சில நேரங்களில் லேசான காய்ச்சலுடன் கூட இருக்கலாம். சாதாரண கர்ப்ப வலி பொதுவாக லேசானதாகவும் பல இடங்களில் மாறும் தன்மையுடையதாகவும் இருக்கும். பித்தப்பை கல் வலி கடுமையானதாகவும், ஒரே பக்கத்திலும், நீண்ட நேரத்திற்கும் நீடிக்கும்.

கர்ப்ப காலத்தில் பித்தப்பை கற்களைத் தடுக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?

இந்த சூழ்நிலையில், வறுத்த, கொழுப்பு அதிகம் உள்ள மற்றும் அதிக காரமான உணவுகளைத் தவிர்க்கவும். இவை பித்தத்தை அதிகரிக்கின்றன. நாள் முழுவதும் போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும். ஒரே நேரத்தில் அதிக உணவு சாப்பிடுவதற்கு பதிலாக ஒரு நாளைக்கு பல முறை சிறிய அளவில் உணவை உட்கொள்ள வேண்டும். பருப்பு வகைகள், பச்சை காய்கறிகள் மற்றும் முழு தானியங்கள் போன்ற நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை சாப்பிடுவது நன்மை பயக்கும். பித்தப்பை கற்களுக்கு உடல் பருமன் ஒரு முக்கிய காரணமாக இருப்பதால், எடையைக் கட்டுப்படுத்துவது நல்லது.

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)

மேலும் படிக்க | 20 நாளில் தொப்பை குறைய.. டாப் 5 உடற்பயிற்சிகள்.. ட்ரை பண்ணுங்க

மேலும் படிக்க | 10 மாதங்களில் 10 கிலோ உடல் எடையை குறைத்த கீர்த்த சுரேஷ்.. எப்படி தெரியுமா? சூப்பர் டிப்ஸ்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Gallbladder StonesPregnancyWomenhealthHealth Tips

Trending News