உயிருக்கே ஆபத்து.. மயோனைஸ் சாப்பிட மேலும் ஓராண்டு தடை.. காரணம் இதுதான்!

Mayonnaise Ban Extends In Tamil Nadu: தமிழகத்தில் மயோனைஸ் விற்பனை செய்ய மேலும் ஓராண்டு தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. 2027ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் வரை தமிழகம் முழுவதும் மயோனைஸ் விற்பனை செய்ய தடை விதிக்கப்படுகிறது. இதற்கான காரணம் குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
மயோனைஸ் தடை ஓராண்டுக்கு நீட்டிப்பு
இன்றைய காலத்தில் துரித உணவுகளை சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை சாப்பிட்டு வருகின்றனர். இதனால், சிறு வயதிலேயே உடல் நலப் பிரச்னைகளை அவர்கள் சந்திக்கின்றனர். அதில் ஒன்று மயோனைஸ். சிக்கன், சிக்கன் கிரில், ஷவர்மா போன்ற உணவுகளுக்கு கடைகளில் மயோனைஸ் சேர்த்து தரப்படுகிறது. இந்த மயோனைஸ் முழுக்க முழுக்க பச்சை முட்டை, எண்ணெய், எலுமிச்சை சாற்று போன்றவையால் தயாரிக்கப்படுகிறது.
இதில் பயன்படுத்தப்படும் பச்சை முட்டை கொண்ட தயாரிக்கப்படும் மயோனைஸால் salmonella Infection போன்ற பாக்டீரியா தொற்று ஏற்படும் அபாயம் இருக்கிறது. இதனால், மயோனைஸ் சாப்பிட்டதல் உடல் நலப் பிரச்னைகள் ஏற்படக் கூடும். இதனால், வயிற்றுப்போக்கு, காய்ச்சல், வாந்தி, மயக்கம் போன்றவை ஏற்படலாம். சமைத்த முட்டைகளுடன் ஒப்பிடும்போது, பச்சை முட்டை செரிமானமாவது கடினம். இதனால், சிலருக்கு வயிறு உப்புசம், வாயு, வயிற்றுப்போக்கு ஏற்படலாம். இதனால், மயோனைஸ் சாப்பிடுவதை தவிர்க்க வேண்டும் என மருத்துவர்கள் கூறி வருகின்றனர்.
மயோனைஸ்க்கு தடை
இந்த நிலையில் தான், தமிழகத்தில் மயோனைஸ் விற்பனை செய்ய மேலும் ஓராண்டு தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. 2027ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் வரை தமிழகம் முழுவதும் மயோனைஸ் விற்பனை செய்ய தடை விதிக்கப்படுகிறது. பச்சை முட்டையில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் மயோனைஸில் சால்மொனெல்லா போன்ற ஆபத்தான பாக்டீரியாக்கள் இருக்கிறது.
இது உணவில் கலந்து உட்கொண்டால் உடல்நலப் பிரச்னைகள் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. இதனை கருத்தில் கொண்டு, தமிழக அரசு மயோனைஸ் தடையை மேலும் ஓராண்டு நீடித்துள்ளது. குறிப்பாக, ஹோட்டல்கள், சாலையோர கடைகளில் பச்சை முட்டை மயோனைஸ் பயன்படுத்துவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு பதிலாக முட்டை இல்லாத மயோனைஸ் பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
கடந்த ஆண்டே தமிழகத்தில் மயோனைஸ் பயன்படுத்த தடை விதிக்கப்பட்டது. இந்த தடை ஏப்ரலல் 8ஆம் தேதி வரை அமலில் இருக்கும் என கூறப்பட்டது. இந்த நிலையில், தற்போது மயோனைஸ் பயன்படுத்த மேலும் ஓராண்டுக்கு தடை நீடிக்கப்படுகிறது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தச் செய்தி உங்களுக்கு பல தகவல்களை வழங்குவதற்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதை எழுதுவதில் வீட்டு வைத்தியம் மற்றும் பொதுவான தகவல்களின் உதவியை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம். இவற்றை பின்பற்றுவதற்கு முன் கண்டிப்பாக மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும். ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
