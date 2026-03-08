மரணத்தை வெல்லும் மனிதாபிமானம்: அரவிந்த் கட்டிய கடைசிப் பாலம்.. உறுப்பு தானத்தின் உன்னதக் கதை

Organ Donation Awareness: டாக்டர் நிஷா வரதராஜன் சென்னையில் கடந்த 27 ஆண்டுகளாக அவசர சிகிச்சை பிரிவு மருத்துவர். வாழ்விற்கும் சாவிற்கும் இடையிலான அந்த மெல்லிய கோட்டில் நின்றபடி எத்தனையோ உயிர்களைக் காப்பாற்றியிருக்கிறார். எத்தனையோ குடும்பங்களுக்கு நம்பிக்கையையும், சில நேரங்களில் ஆறாத் துயரத்தையும் சொல்லியிருக்கிறார். ஆனால், ஒருநாள் அதே திரைச்சீலைக்கு மறுபக்கம் தனது குடும்பமே நிற்கும் என்று அவர் கனவிலும் நினைக்கவில்லை.
யார் இந்த அரவிந்த்?
நிஷாவின் கணவர் அரவிந்த் ஒரு சிவில் இன்ஜினியர். அதிகம் பேசாதவர், ஆனால் செயலில் வல்லவர். பாலங்களைக் கட்டி ஊர்களை இணைப்பதில் அவருக்கு அலாதி பிரியம். ஒரு செப்டம்பர் மாலை, ஸ்ரீபெரும்புதூர் அருகே நடந்த கார் விபத்து எல்லாவற்றையும் மாற்றியது.
அரவிந்த் மனைவி நிஷா மருத்துவர்
நிஷா பணிபுரியும் அதே மருத்துவமனைக்கு அரவிந்த் கொண்டு வரப்பட்டார். பரிசோதனையில் அவரது மூளை கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது உறுதியானது. ஒரு மருத்துவராக அந்த எக்ஸ்-ரேக்களைப் பார்த்ததுமே நிஷாவுக்கு உண்மை புரிந்துவிட்டது. ஆனால் ஒரு மனைவியாக அவர் மனம் அதை ஏற்கவில்லை.
உறுப்பு தானம் vs மூளைச் சாவு
இரண்டு நாட்களுக்குப் பிறகு, மருத்துவர்கள் 'மூளைச் சாவு' (Brain Death) என உறுதி செய்தனர். அந்த அறை முழுவதும் ஒரு கனத்த மௌனம் நிலவியது. அப்போதுதான் அந்தத் தகவல் வந்தது. மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அரவிந்த் தனது ஓட்டுநர் உரிமத்தைப் புதுப்பித்தபோது, உறுப்பு தானம் செய்ய முன்வந்து கையெழுத்திட்டிருந்தார்.
அரவிந்த் ஒருமுறை சிரித்துக்கொண்டே சொன்னது நிஷாவின் நினைவுக்கு வந்தது, "நிஷா, நான் போன பிறகு கூட யாருக்காவது பயனுள்ளவனாக இருப்பேன் பார்!"
அவரது மகள் மீனாள், தன் தந்தையின் பழைய நாட்குறிப்பை எடுத்து வந்தாள். அதில் ஒரு பக்கத்தில் அவர் எழுதியிருந்தார்,
"எனக்கு ஏதாவது நேர்ந்தால், அதன் மூலம் மற்றவர்களுக்கு நன்மை கிடைக்கட்டும். பாலங்கள் எப்போதும் இணைக்க வேண்டும்... மரணத்திற்குப் பிறகும் கூட." என்ற அந்த ஒரு வரி எல்லாவற்றையும் மாற்றியது.
உயிர் கொடுத்த பாலம்
அரவிந்தின் அந்த ஒரு முடிவு தென்னிந்தியா முழுவதும் பலரது வாழ்வில் ஒளியேற்றியது. அரவிந்த் கட்டிய பாலங்கள் சிமெண்டால் ஆனவை அல்ல, அவை ரத்தத்தாலும் சதையாலும் ஆனவை.
பெங்களூருவில் கவிராஜ்: கல்லீரல் செயலிழப்பால் மரணத்தின் விளிம்பில் இருந்த 25 வயது இளைஞனுக்கு மறுவாழ்வு கிடைத்தது.
ஹைதராபாத்தில் திவித்: பிறவியிலேயே இதயக் கோளாறு இருந்த அந்த 8 வயது சிறுவன், இப்போது கிரிக்கெட் விளையாடத் தயாராகிவிட்டான்.
கொச்சியில் லீலம்மா: 5 ஆண்டுகளாகப் பார்வை இழந்திருந்த அந்த ஆசிரியையின் கண்களில் இன்று வெளிச்சம்.
உறுப்பு தானம்: ஒரு புதிய பார்வை
காலம் ஓடியது. அரவிந்த் இல்லாத அந்த வீடு இன்றும் அமைதியாகவே இருக்கிறது. ஆனால், நிஷா இப்போது நோயாளிகளிடம் பேசும் விதம் மாறிவிட்டது. அவர் இப்போது வெறும் மருந்துகளை மட்டும் பரிந்துரைப்பதில்லை, அன்பையும் நம்பிக்கையையும் பகிர்கிறார். மூளைச் சாவு பற்றி விளக்கும்போது, அதை ஒரு முடிவாகப் பார்க்காமல், மற்றொருவரின் வாழ்விற்கான 'பாலம்' என்று சொல்கிறார்.
அரவிந்தின் மகள் மீனாள் இப்போது பொதுச் சுகாதாரம் (Public Health) பயில்கிறாள். தந்தையின் அந்தச் சிறிய நாட்குறிப்பு அவளுக்குப் பெரிய பாடத்தைக் கற்றுக்கொடுத்திருக்கிறது.
சிந்திப்போம்: ஏன் உறுப்பு தானம் அவசியம்?
இந்தியாவில் உறுப்பு தானம் பற்றிய விழிப்புணர்வு இன்றும் குறைவாகவே உள்ளது. மூடநம்பிக்கைகளும், தேவையற்ற பயமுமே இதற்கு முக்கியக் காரணம். ஆனால் அரவிந்தின் கதை நமக்குச் சொல்வது ஒன்றுதான், நாம் உயிருடன் இருக்கும்போதே இதற்கான முடிவை எடுத்து நம் குடும்பத்தினரிடம் சொல்லி வைப்பது, அந்த இக்கட்டான சூழலில் அவர்களுக்குப் பெரிய உதவியாக இருக்கும்.
மூளைச் சாவு என்பது முடிவு அல்ல: அது ஒரு வாய்ப்பு.
உயிரோடிருக்கும் நினைவுகள்: நம் அன்புக்குரியவர்கள் மறைந்தாலும், அவர்கள் கொடுத்த உறுப்புகள் மூலம் அவர்கள் உலகத்தின் ஏதோ ஒரு மூலையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற எண்ணம் துயரத்தைக் குறைக்கும்.
உறுப்பு தானம் குறித்த விவரங்கள்
மூளைச் சாவு (Brain Death): இது மீள முடியாத நிலை. ஆனால், இதயம் துடித்துக்கொண்டிருக்கும் அந்தச் சில மணிநேரங்களில் எடுக்கப்படும் முடிவு, 8 பேரின் உயிரைக் காப்பாற்றும்.
யார் தானம் செய்யலாம்?: 18 வயது பூர்த்தியான எவரும் பதிவு செய்யலாம். வயது முதிர்ந்தவர்களும் தங்களின் கண்கள் மற்றும் சில உறுப்புகளைத் தானம் செய்ய முடியும்.
குடும்பத்தின் பங்கு: நீங்கள் பதிவு செய்திருந்தாலும், உங்கள் மறைவிற்குப் பிறகு குடும்பத்தின் சம்மதம் மிக முக்கியம். எனவே, உங்கள் விருப்பத்தை இன்றே உங்கள் குடும்பத்தாரிடம் பகிருங்கள்.
நீங்கள் செய்ய வேண்டியது..
இந்தியாவில் 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட யார் வேண்டுமானாலும் உறுப்பு தானம் செய்ய முன்வரலாம். NOTTO (National Organ & Tissue Transplant Organisation) இணையதளத்தில் notto.abdm.gov.in நேரடியாகப் பதிவு செய்யலாம்.
"பாலங்கள் இணைப்பதற்காகவே கட்டப்படுகின்றன. அரவிந்த் கட்டிய கடைசிப் பாலம், சாவை வென்று வாழ்வைத் தொடர்கிறது."
