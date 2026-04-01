உலக சுகாதார தினம் 2026: உங்கள் மனநிலைதான் உங்கள் உணவைத் தீர்மானிக்கிறதா? நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய உண்மைகள்!

Tamil Health Tips: 2026 உலக சுகாதார தினத்தை முன்னிட்டு, உணவுப் பழக்கவழக்கங்களில் மனநலத்தின் தாக்கத்தை இக்கட்டுரை விளக்குகிறது. பசி என்பதைத் தாண்டி, மன அழுத்தம் மற்றும் கவலை எப்படி நம்மைச் சாப்பிடத் தூண்டுகிறது என்பதையும், அதிலிருந்து மீள்வதற்கான நிபுணர்களின் ஆலோசனைகளையும் இது வழங்குகிறது.

Written by - ZEE TAMIL NEWS | Edited by - Shiva Murugesan | Last Updated : Apr 1, 2026, 11:46 AM IST

World Health Day 2026 News Tamil: பொதுவாக ஆரோக்கியம் என்றாலே நம் நினைவுக்கு வருவது சத்தான உணவும், உடற்பயிற்சியும் தான். ஆனால், நாம் எதைச் சாப்பிடுகிறோம், எப்போது சாப்பிடுகிறோம் என்பதைத் தீர்மானிப்பதில் நம்முடைய 'மனம்' ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு வகிக்கிறது என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? வரும் ஏப்ரல் 7-ஆம் தேதி உலக சுகாதார தினத்தை முன்னிட்டு, உடல் மற்றும் மனநலத்திற்கு இடையிலான இந்த ஆழமான பிணைப்பைப் பற்றி கொஞ்சம் விரிவாகப் பார்ப்போம்.

மனநலமும் ஒட்டுமொத்த நல்வாழ்வும்

உலக சுகாதார நிறுவனம் (WHO) ஆரோக்கியத்தை வெறும் "நோய் இல்லாத நிலை" என்று மட்டும் வரையறுக்கவில்லை. மாறாக, அது உடல், மனம் மற்றும் சமூகம் சார்ந்த முழுமையான நல்வாழ்வைக் குறிக்கிறது. நாம் எவ்வளவு சிறப்பாகச் சிந்திக்கிறோம், உணர்கிறோம் மற்றும் பிறருடன் பழகுகிறோம் என்பதன் அடிப்படையே மனநலம் தான்.

ஏன் நாம் உணர்ச்சிவசப்பட்டு சாப்பிடுகிறோம்?

பசி எடுக்கும்போது மட்டும் நாம் சாப்பிடுவதில்லை. பல நேரங்களில் நம்முடைய உணவுப் பழக்கம் உணர்ச்சிகளால் (Psychology of Eating) தூண்டப்படுகிறது.

ஸ்ட்ரெஸ் ஈட்டிங் (Stress Eating)

அதிகப்படியான மன அழுத்தத்தின் போது சுரக்கும் 'கார்டிசோல்' (Cortisol) ஹார்மோன், நம்மை அதிக கலோரி கொண்ட இனிப்பு மற்றும் கொழுப்பு நிறைந்த உணவுகளைத் தேடத் தூண்டுகிறது.

உணர்ச்சிக் காரணி

கவலை, சலிப்பு அல்லது அதிகப்படியான மகிழ்ச்சி கூட ஒருவரை அதிகம் சாப்பிடத் தூண்டும். இதனைத் தான் மருத்துவர்கள் 'எமோஷனல் ஈட்டிங்' என்கிறார்கள்.

உடல் உருவம் குறித்த தாக்கம் (Body Image Issues)

இன்றைய சமூக வலைதளத் தாக்கம், பலருக்குத் தங்களது உடல் தோற்றம் குறித்த தாழ்வு மனப்பான்மையை ஏற்படுத்துகிறது. மற்றவர்களுடன் நம்மை ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பது, மனச்சோர்வு மற்றும் பதற்றத்திற்கு வழிவகுத்து, இறுதியில் அது தவறான உணவுப் பழக்கத்தில் (Eating Disorders) முடிகிறது.

பதற்றத்தினால் ஏற்படும் உணவுப் பழக்கத்தைச் சமாளிக்க சில டிப்ஸ்:

மனநல நிபுணர்களின் கருத்துப்படி, இதிலிருந்து மீள உடலையும் மனதையும் ஒருசேரக் கவனிக்க வேண்டும்:

விழிப்புணர்வுடன் உண்ணுதல் (Mindful Eating): உணவை ரசித்து, மெதுவாகச் சாப்பிடுவதன் மூலம் தேவையற்ற பசியைக் குறைக்கலாம்.

சரியான நேரத்திற்குச் சாப்பிடுதல்: உணவு நேரத்தைத் தவறாமல் கடைப்பிடிப்பது உடலின் மெட்டபாலிசத்தைச் சீராக்கும்.

தூண்டுதல்களைக் கண்டறிதல் (Identifying Triggers): எந்த நேரத்தில் அல்லது எந்தச் சூழலில் நீங்கள் அதிகம் சாப்பிடுகிறீர்கள் என்பதைக் கண்டறிந்து அதைத் தவிர்க்க முயலுங்கள்.

சுய இரக்கம் (Self-Compassion): உங்கள் உடலை நேசிக்கக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். குற்ற உணர்வை விட்டுவிட்டு, ஆரோக்கியமான மாற்றங்களில் கவனம் செலுத்துங்கள்.

சமூக வலைதளக் கட்டுப்பாடு: பிறரோடு உங்களை ஒப்பிடுவதைத் தவிர்த்து, எதார்த்தமான உடல் உருவத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

முக்கிய குறிப்பு

உங்களுக்குத் தீவிரமான உணவுப் பழக்க மாற்றம் அல்லது மன அழுத்தம் இருந்தால், தயங்காமல் ஒரு மனநல மருத்துவர் அல்லது ஊட்டச்சத்து நிபுணரை அணுகுங்கள்.

தீவிரமான உணவுப் பழக்க குறித்து அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

1. எமோஷனல் ஈட்டிங் (Emotional Eating) என்றால் என்ன?
உடல் ரீதியான பசி இல்லாதபோது, மன அழுத்தம், கவலை, சலிப்பு அல்லது மகிழ்ச்சி போன்ற உணர்ச்சிகளுக்குப் பதிலாக உணவை ஒரு வடிகாலாகப் பயன்படுத்துவதே எமோஷனல் ஈட்டிங் ஆகும். இது பெரும்பாலும் ஆரோக்கியமற்ற உணவுகளின் மீதான வேட்கையைத் தூண்டும்.

2. மன அழுத்தம் எப்படி உடல் எடையை அதிகரிக்கிறது?
நாம் அதிக மன அழுத்தத்தில் இருக்கும்போது, உடலில் 'கார்டிசோல்' (Cortisol) எனும் ஹார்மோன் சுரக்கிறது. இது இனிப்பு மற்றும் கொழுப்பு நிறைந்த உணவுகளைச் சாப்பிடத் தூண்டுவதால், காலப்போக்கில் உடல் எடை அதிகரிக்க வழிவகுக்கிறது.

3. மைண்ட்ஃபுல் ஈட்டிங் (Mindful Eating) என்பது என்ன?
சாப்பிடும்போது கவனத்தை சிதறவிடாமல் (டிவி, மொபைல் பார்க்காமல்), உணவின் சுவை, மணம் மற்றும் அளவை உணர்ந்து மெதுவாகச் சாப்பிடுவதே மைண்ட்ஃபுல் ஈட்டிங். இது அதிகப்படியாக உண்பதைத் தடுக்க உதவுகிறது.

4. சமூக வலைதளங்கள் எப்படி உணவுப் பழக்கத்தைப் பாதிக்கின்றன?
சமூக வலைதளங்களில் காட்டப்படும் 'சரியான உடல் வடிவம்' (Perfect Body Image) பற்றிய பிம்பங்கள், பலருக்குத் தங்கள் உடல் மீது அதிருப்தியை உண்டாக்குகின்றன. இதனால் ஏற்படும் மன உளைச்சல், தவறான உணவுப் பழக்கங்களுக்கு (Eating Disorders) காரணமாகிறது.

5. தவறான உணவுப் பழக்கத்திலிருந்து மீள யாரை அணுக வேண்டும்?
உணவுப் பழக்கத்தில் தீவிர மாற்றம் அல்லது உடல் உருவம் குறித்த கவலை இருந்தால், ஒரு மனநல மருத்துவர் (Psychiatrist) அல்லது ஊட்டச்சத்து நிபுணரை (Nutritionist) அணுகி ஆலோசனை பெறுவது சிறந்தது.

